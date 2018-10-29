2018-10-29T10:38:22+03:00
Недвижимость

Опалубка в аренду с бесплатным первым месяцем использования — уникальное предложение от АСО

Строительство — прибыльная, но одновременно и очень накладная сфера бизнеса. Для того, чтобы возвести качественное строение и получить деньги, сначала необходимо как следует вложиться — в стройматериалы, в расходные материалы, в строительное оборудование
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Компания АСО предлагает своим клиентам уникальную возможность сэкономить на строительном оборудовании. В компании проводится акция «Месяц аренды опалубки бесплатно» — крайне выгодное предложение для всех, кто заинтересован в использовании таких конструкций.

Аренда опалубки от АСО — главные выгоды и преимущества

Опалубка в аренду — удобное и очень интересное предложение от АСО. Приобретение строительных конструкций стоит недешево, а требуются для работы они далеко не постоянно — соответственно, трата оказывается несоизмеримой с использованием. Аренда опалубки стоит намного дешевле — и поэтому является более удобным вариантом.

Компания АСО предлагает опалубку в аренду в Москве всех видов — стеновую, для колонн и перекрытий, опалубку фундамента. По условиям акции на протяжении первого месяца аренда ничего не будет стоить — это и есть главная изюминка нового предложения. На сайте АСО доступна к аренде стальная, алюминиевая и пластиковая опалубка высочайшего качества от известных российских, немецких и итальянских брендов, а подробности предложения можно уточнить по телефону + 7 495 175 40 54.

Приобретение строительных конструкций в АСО — низкие цены и удобные условия

Аренда — выгодный способ временного использования опалубки. Однако если конструкции для монолитного строительства нужны на постоянной основе, иногда разумнее их купить — и АСО предоставляет такую возможность.

Продажа опалубки от АСО осуществляется по минимальной цене — компания сотрудничает напрямую с производителями. Опытные инженеры произведут бесплатный расчет и подбор оборудования (опалубка, комплектующие, расходные материалы) исходя из особенностей именно Вашего объекта. Также к покупке доступны любые комплектующие — замки, анкеры, винты, кронштейны, проволока.

При желании клиенты могут купить опалубку в АСО одновременно с арендой — то есть, приобрести только часть конструкций, а оставшуюся часть взять во временное использование. Любое монолитное строительство при сотрудничестве с АСО становится проще, поскольку компания заинтересована в том, чтобы всесторонне помочь своим клиентам.

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