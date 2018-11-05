Первая победа Божовича: «Крылья Советов» обыграли «Уфу» в дополнительное время

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-05T19:22:28+03:00

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«Уфа» и «Крылья Советов» провели матч 13-го тура РПЛ на стадионе «Нефтяник» в Башкирии. Встреча завершилась со счетом 1-2. Эта победа стала первой для главного тренера гостей Миодрага Божовича в своем новом клубе.

Прямо перед началом встречи черногорец во время беседы с журналистами сообщил:

- Сегодня мы постараемся эффективнее сыграть в атаке!

И наставник сдержал свое слово. «Крылья» действительно начали активно. Много атаковали, правда, до ударов по воротам до поры до времени не доходило. Но игроки зелено-бело-синих оказывали давление на штрафную хозяев и регулярно зарабатывали угловые удары. Один из таких закончился успешно. После розыгрыша мяч оказался в ногах у Антона на правом фланге, идеальный навес румына и Мирал Самарджич неотразимо бьет головой в угол! 18 минут — 1-0. Сработала связка бывших игроков махачкалинского «Анжи».

После того, как счет был открыт, «Уфа» начала буквально давить гостей. Даже создала пару моментов, но не слишком опасных. А ближе к концу тайма «КС» и вовсе снова активизировались и добились нескольких штрафных ударов. С одного из них Антон точно пробил по воротам, но Беленов поймал мяч. А вот во втором случае Самарджич — с подачи Антона, опять же — бил по воротам головой, но чуть-чуть промахнулся.

В перерыве Евгений Башкиров заявил, что «усталость — это иллюзия», самарцы не устали после кубковой игры с «Краснодаром», но тем не менее начало второго тайма было за «Уфой». Башкиры били по воротам, неустанно атаковали. Сысуев сначала простил «КС», когда с убойной позиции пробил в Рыжикова, а затем замкнул прострел с левого фланга и сравнял счет — 1-1 на 67 минуте.

В дальншейшем хозяева создали еще несколько опасных моментов, Тилль попал в штангу. Били и гости, но не слишком удачно. Игра шла к ничье, когда Павел Яковлев, вышедший на замену на 75-й, с правой ноги пробил из-за штрафной линии точно в левый от голкипера угол. Точный пас отдал Ткачук. На секундомере арбитра была 92 минута, и «Крылья» практически гарантировали себе победу. Отметим, что практически все замены в составе самарской команде дали плоды - активны были и Шейдаев, и Соболев, а Яковлев и вовсе отличился.

Отыграться у хозяева просто не хватило времени. 2-1 — именно такой оказалась первая победа Миодрага Божовича в «Крыльях Советах». Команда впервые в чемпионате забила больше гола за игру, набрала 14 очков и сравнялась с тульским «Арсеналом». Правда, пока волжане остаются на 13 месте. Следующий матч с «Ахматом» уже в эту субботу.

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Миодраг Божович:

- Мы могли повести в счете 2:0 и тогда игра была бы решена, но мы отдал инициативу. Мы пошли всеми силами вперед в концовке и победили заслуженно. У нас была очень сложная кубковая игра и поэтому эта победа сегодня нам была очень нужна. Мы можем чуть-чуть расслабиться, но только сегодня, ведь впереди важная игра с «Ахматом».

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