2018-10-27T14:13:47+03:00
Происшествия

Пожар в школе на Мориса Тореза в Самаре: учеников в здании не было, огонь вспыхнул на втором этаже

Клубы дыма из-за пожара в школе на Мориса Тореза были видны издалека [фото, видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пожар в школе в СамареПожар в школе в Самаре
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В Самаре в субботу начался пожар в музыкальной школе №19, которая располагается в здании школы №28 на ул. Мориса Тореза. Вызов поступил на пульт спасателей в 12.53, к школе сразу выехали пожарные расчеты. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, в этот день в школе занятий не было, детей эвакуировать не пришлось.

- Пожар начался в кабинете на втором этаже. Вышел охранник из школы, технический персонал, детей в здании не было, эвакуация не понадобилась, - рассказали в пресс-службе журналисту "КП-Самара".

В комментариях к новости жители Самары пишут, что в этот день уроки в школе все-таки были, но закончились за час до пожара.

Как позднее сообщили в горадминистрации, в шкоел в момент пожара находились один педагог и один ученик. Для занятий ученикам выделят дополнительные помещения и оборудование, так что учебный процесс не прервется на время ремонта в школе.

Пожар начался в помещении на втором этаже

Пожар начался в помещении на втором этаже

Прямо сейчас на пожаре работают спасательные подразделения. После того, как огонь будет потушен, спасателям предстоит разобраться в причинах произошедшего и определить ущерб, который нанес огонь.

Дымом заволокло все вокруг

Дымом заволокло все вокруг

Пожар в музыкальной школе на Мориса Тореза в Самаре.Видео: Сергей Голенков

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