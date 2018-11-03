За два года в Самарской области на ремонт дорог потратили более 8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-03T15:30:36+03:00

Ремонт дорог в последние два года был масштабным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин рассказал, что еще осталось доделать до зимы

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В Самарской области за два года "безопасными" и "качественными" по госпрограмме стали около 500 километров дорог. Еще осталось закончить ремонт на участках общей сложностью около 20 километров. Деньги на такие свершения были в основном выделены из федерального бюджета. Для того, чтобы автомобилистам жить стало лучше, потратили более 8 млрд рублей за два года.

Меньше поводов для ДТП

Проект "Безопасные и качественные дороги" в Самарской области проходил в два этапа. 352 километра дорог отремонтировали без капитальных затрат, потом приступили к капремонту. Закончить программу в минтрансе планируют до середины ноября.

- Мы уже завершаем ремонт 189 километров автомобильных дорог в том числе 79 участков дорог регионального и местного значения, -сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.– У нас очень хорошие показатели: за время проекта БКД мы установили 48 километров барьерного ограждения, 28 километров уличного освещения и 1832 новых дорожных знака. Хорошим примером является Красноглинское шоссе, на котором появилось новое дорожное покрытие, 14 регулируемых пешеходных переходов, новые тротуары и дождеприемные колодца. Дороги готовы на 98%, и, думаю, в течение десяти дней мы закроем программуБКД в регионе.

Главная задача, которую ставят перед собой в министерства: сократить места с высокой концентрацией ДТП со 137 до 67.

Но в Самаре еще немало участков, где строительную технику давно не виделиФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Будет продолжение

Однако на этом ремонт дорог в Самарском регионе не закончится.В 2019 году программа БКД трансформируется по майскому указу президента России в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Увеличится не только финансирование на ремонт дорог, но и задачи перед подрядчиками. Кажется, у Самарской области есть все возможности, чтобы распрощаться с дорожными червями. Или нет, если учесть, что даже только что отремонтированные дороги вдруг идут волнами и начинают рассыпаться. Время покажет.

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ:

В 2017 году на ремонт дорог Самарско-Тольяттинской агломерации ушло 4,392 миллиарда рублей, из которых около двух миллиардов – из федерального бюджета и более 2,5 миллиардов – из областного бюджета. Сегодня в Самарской области уже отремонтировано 163 километра автомобильных дорог.

В 2018 году средств на восстановление дорог предусмотрено чуть меньше – 3,836 миллиарда рублей. Из федерального бюджета выделено более полутора миллиардов рублей, а из областного бюджета на ремонт ушло почти 2,3 миллиарда рублей.

В итоге за два года на проект было направлено 8 миллиардов 228 миллионов рублей. Минтранс также отмечает, что большая часть денег выделена из областного, а не федерального бюджета.

КОНКРЕТНО

Дороги регионального значения, которые отремонтированы в 2018 году:

Красноглинское шоссе (от места через р. Сок до Волжского шоссе), 9,2 км.

Автодорога Тольятти- Узюково - Дмитровград в Стаыропольском районе, 8 км.

Автодорога Самара-Волгоград -Новокуйбышевск 2 (подъезд к Новокуйбышевску), 7,4 км.

Обводная г. Самары от "Урал" до "Самара-Волгоград" в Красноярском районе, 2 участка общей протяженностью 11 км.

Автодорога Самара-Бугуруслан (от г.Отрадного до с. Кинель-Черкассы) в Кинель-Черкасском районе, 7,9 км

Автодорога Самара-Волгоград- Чапаевск1 (подъезд к Чапаевску), 3,23 км