Парень, который сжег троих детей в селе под Самарой, проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-01T12:13:38+03:00

У Покровенкова еще есть шанс обжаловать решение судьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Получила свое логическое завершение трагедия, которая произошла в День всех влюбленных 14 февраля в небольшом селе Лозовка. Сегодня, 1 ноября, в Самарском областном суде огласили приговор Андрею Покровенкову, который зимой устроил пожар в своей квартире и этим убил троих своих детей - 4-месячных близнецов Рому и Милану, а также двухлетнего Егора. Остальным членам многодетной семьи чудом удалось спастись. Вместе с обвиняемым решение по его наказанию выслушали и журналисты "Комсомолки".

Узнать судьбу 26-летнего молодого человека пришла его супруга Елена - мама погибших, которая выжила в тот жуткий вечер. Ее вынесли из охваченного огнем помещения жители соседних домов. Сам парень перед началом заседания явно нервничал и советовался по каждому вопросу со своим адвокатом.

Прежде чем зачитывать свой вердикт, федеральный судья Михаил Кондаков предоставил Покровенкову шанс выступить с последним словом. Что говорить, растерянному и напуганному мужчине подсказала его заступница.

- Товарищ судья, я очень сожалею о том, что случилось. Я не хотел никого убивать, только дом спалить. Я раскаиваюсь, простите, товарищ судья! Сочтите мне как-нибудь, у меня все-таки семья! Простите меня, товарищ судья! Я не хотел убивать,- расплакался Андрей.

Елена в свою очередь лишь покачала головой и тихонько произнесла сама себе:

- Как такого прощать?

Перед принятием решения служители Фемиды взяли небольшую паузу. Результат озвучили примерно через час. Уже после паузы был оглашен итог этому жуткому преступлению:

- Покровенков понимал, что в результате его действий дети погибнут. Также им двигал корыстный умысел на получение новой квартиры. Доводы подсудимого о том, что он не хотел никого убивать, суд считает неубедительными. С учетом полученных доказательств, суд принял решение назначить Покровенкову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима, - зачитал вердикт судья Михаил Кондаков.

Также суд потребовал у обвиняемого возместить моральные и материальные иски для потерпевшей. Своей супруге Елене он должен теперь 322,5 тысячи рублей за сгоревшее жилье и 1 миллион рублей за пережитые страдания.

Возвращаясь к кошмару, стоит сказать, что семья отмечала День святого Валентина. Елена пила пиво, Андрей тоже, а еще вино. Покровенков смотрел хоккей. Жена в какой-то момент ушла на кухню мыть посуду, дети занимались своими делами на диване, кто-то уже спал. По версии следствия, после матча мужчина закурил и ему в голову пришли мысли о том, что если уничтожить эту квартиру, можно получить новую. А уменьшив количество детей - сэкономишь больше денег. Андрей стал разбрасывать по дому зажженные спички и начался пожар.

Елена упала в обморок, малыши погибли. Несколько детей сумели выбраться на улицу - босиком, хотя погода стояла зимняя, кругом снег. Сам преступник тоже выбежал на улицу и стал звать на помощь. Может быть, пытался выставить все как несчастный случай. Его задержали на месте, а бороться с огнем собрались практически все жители села.

Напомним, что в прениях прокуратура запросила для Покровенкова именно пожизненный срок. Осужденный явно не востороге от такого решения. У него еще есть время, чтобы обжаловать столь суровое наказание. Защита планирует подготовить документы на апелляцию в ближайшие дни.

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