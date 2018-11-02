2018-11-02T14:40:17+03:00
Общество

Начитали на год бесплатного интернета

Победители, оказавшиеся героями конкурса суперчтецов от компании TELENET, получили заслуженные призы и теперь смогут серфить на высоких скоростях каждый день
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Победители получили замечательные призы от компании TELENETПобедители получили замечательные призы от компании TELENET
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В пресс-центре «КП-Самара» подвели итоги конкурса, который издание проводило совместно с компанией TELENET. В нашем уютном зале собрались суперчтецы, которые удивили наше жюри и читателей сайта. Напомним, 30 сентября около ТЦ «Поляна» прошел суперпраздник, на котором горожане не только смогли больше узнать о самых популярных и современных предложениях линейки тарифов от TELENET, но и проверить свою скорость. Для этого нужно было прочитать один из текстов, подготовленных нашими партнерами, а мы пересчитывали количество слов в минуту в Мбит/с. И ведь было, за что побороться: главный приз, который предоставил TELENET горожанам – бесплатный интернет на скорости до 500 Мбит/с.

Участники зачитывали стихи Бродского и инструкцию к роутеру. И даже сухой технический текст умудрялись прочитать эмоционально и с выражением. Кстати, победительница конкурса Юлия Большелапова оказалась такой же быстрой, как ее подарок: ее скорость составила 490 Мбит/с, и теперь по страницам любимых соцсетей и просторам интернета она сможет путешествовать так же быстро!

Победителем по итогам пользовательского голосования стал Максим Левераш. Он рассказал, что в этот день просто ходил на рынок за продуктами.

- Я услышал, что какой-то праздник происходит около торгового центра, подошел посмотреть, мне попалась инструкция для роутера как раз. Не читал на скорость со школы, но что-то получилось. И спасибо моим друзьям и коллегам, за то, что помогли победить, - поделился победитель. – Интернет от TELENET всегда качественный, я пользовался услугами другого оператора до этого момента, но теперь обязательно попробую переподключиться. Друг мне давно рекомендовал этого оператора, теперь у меня появилась возможность взять «тестовый период». Уверен, что мне понравится.

Евгений Авинов: конкурс чтецов Telenet.

Самым точным чтецом оказался Евгений Авинов – ему тоже досталась инструкция для роутера, и он смог без ошибок произнести сложные термины, вроде ADSL и Ethernet –порт.

- Конечно же, будем пользоватсья подарком. Когда мне позвонили и сказали, что я победил, я даже не поверил. Это очень круто! Моя семья тоже очень обрадовалась. В интернете мы все сидим, и хорошие скорости придутся очень кстати, никто не останется обиженным, - рассказал он.

Лана Кирюхина: конкурс чтецов TELENET.

А вот за самое эмоционально прочтение подарок получила Лана Кирюхина. Ей достался сложнейший вариант – текст из учебника философии. Но она отлично справилась с задачей, и прочитала его так, как будто это был диалог из популярного сериала или спектакля.

Лана Кирюхина удивилась и обрадовалась, узнав о выигрыше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лана Кирюхина удивилась и обрадовалась, узнав о выигрышеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я очень удивилась, когда мне позвонили, эта новость подняла мне настроение. Я не сразу поверила, что победила, так как была уверена, что такие подарки так просто не выигрывают. Но эти результаты оказались для меня приятным сюрпризом, - рассказала Лана.

Теперь все победители смогут в течение года пользоваться скоростным и качественным интернетом от TELENET и мы уверены, что им это обязательно понравится!

Конкурс: "Кто получил бесплатный интернет от TELENET".

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