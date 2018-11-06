2018-11-06T17:26:30+03:00
Недвижимость

Экраны для каминов — зачем они нужны, и какими бывают?

Экран закрывает пламя в камине, не оставляя ему возможности каким-либо образом перекинуться на возгораемые поверхности
Поделиться:
Фото предоставлено сайтом http://kmn.suФото предоставлено сайтом http://kmn.su
Изменить размер текста:

Даже грамотно оборудованный камин все равно остается потенциально опасным — из-за него в помещении может возникнуть пожар. Например, к группе повышенного риска можно отнести дровяные камины — топливо нередко «стреляет» искрами, и если они попадут на деревянную или тканевую поверхность, может случиться возгорание.

Решить проблему помогает экран для камина — жаропрочное стекло, по своим габаритам несколько превышающее размеры очага. Экран закрывает пламя в камине, не оставляя ему возможности каким-либо образом перекинуться на возгораемые поверхности — но поскольку стекло прозрачное, на красоте и уюте камина использование экрана никак не отражается.

KMN.SU — удобные и красивые защитные экраны всех разновидностей

Какими бывают защитные экраны? Главным образом их можно разделить на два типа — по материалу изготовления.

- Экраны из закаленного стекла. Главное преимущество такого материала —это повышенная ударопрочность. Экран можно случайно задеть кочергой или другим твердым предметом —это не повлияет на его целостность, он не разобьется от неловкого движения. Однако экраны из закаленного стекла необходимо ставить на некотором расстоянии от пламени — они рассчитаны на температуру до 300 градусов. А значит, их использование вынуждает жертвовать пространством в помещении.

- Экраны из прозрачного стеклокерамического материала. Такие приспособления могут выдерживать температуру вплоть до 760 градусов — иными словами, рассчитаны на прямой контакт с открытым огнем. Ставить экран можно к камину вплотную. Но стеклокерамика отличается меньшей прочностью — обращаться с ней нужно более аккуратно, нежели с каленым стеклом, чтобы не расколоть экран неаккуратным движением кочерги.

Стеклокерамика и закаленное стекло отличаются и толщиной — в первом случае она составляет 5 мм, во втором может доходить до 19 мм. Конечно, повышенная толщина экрана положительно отражается на его прочности. Но вместе с тем приспособление становится и более тяжелым.

Kmn.su выполняет защитные экраны для каминов в полном соответствии с заказами клиентов. Экраны могут быть прямыми и изогнутыми, с отверстиями под руку и без них, на ножках и без. За экранами из стекла легко ухаживать, они без проблем вписываются в любой домашний интерьер. Прозрачный стеклянный экран — это самый простой способ сделать камин безопаснее, при этом не жертвуя его красотой и стильным внешним видом.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Опалубка в аренду с бесплатным первым месяцем использования — уникальное предложение от АСО
Строительство — прибыльная, но одновременно и очень накладная сфера бизнеса. Для того, чтобы возвести качественное строение и получить деньги, сначала необходимо как следует вложиться — в стройматериалы, в расходные материалы, в строительное оборудование
Новости 24
В Самарской области финансисты пророчат рост зарплат на 8,5 %
Прокатись по-комсомольски: теперь по 4 маршруту будет ездить трамвай, разукрашенный под "КП"
В Самаре появилась мемориальная доска в честь Куйбышевской студии кинохроники
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» 10 ноября на «Самара Арене»: цены, где купить
В Самаре подвели итоги развития агропромышленного комплекса региона
В Самаре могут появиться новые льготные маршруты
Улицы, парки и скверы Самары украсят 1660 метрами гирлянд
Перекрытие дорог в Самаре 7 ноября 2018 года: где нельзя будет проехать в день Парада Памяти
В Самаре выставили на продажу ТЦ «Мелодия»
В Самаре на Юбилейной полицейские «накрыли» подпольное казино
В лесу около лыжной базы "Сок" в автомобиле нашли труп молодого сотрудника МЧС
В Самаре перекроют улицы Фрунзе и Шостаковича
В Самарской области пьяный пенсионер катал по селу двух женщин и протаранил столб
В теплицах Самарской области нашли 56 нелегалов, которые читали экстремистскую литературу
В Самаре водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку-нарушительницу и уехал
В Жигулевске многодетную мать поймали на мошенничестве с соцвыплатами
В Самаре отреставрируют два памятника архитектуры
За ночным клубом на Волжском проспекте найден труп мужчины с травмой головы
Заводчане устроили праздник творчества для воспитанников центра «Семья»
Самарская область выделит почти полмиллиона рублей на содержание подводной лодки
Патроны, найденные недалеко от самарской школы, были пригодны для стрельбы
Стали известны подробности ДТП около Стройкерамики, в котором погиб пешеход
В Самаре разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
На берегу Волги обнаружен труп парня с простреленной головой
На водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ДПС под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре снесут антипамятник администрации города на Красноармейской
Крупный пожар в Тольятти: на площади 500 кв.м горела крыша ангара