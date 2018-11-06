Экраны для каминов — зачем они нужны, и какими бывают?

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-06T17:26:30+03:00

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Даже грамотно оборудованный камин все равно остается потенциально опасным — из-за него в помещении может возникнуть пожар. Например, к группе повышенного риска можно отнести дровяные камины — топливо нередко «стреляет» искрами, и если они попадут на деревянную или тканевую поверхность, может случиться возгорание.

Решить проблему помогает экран для камина — жаропрочное стекло, по своим габаритам несколько превышающее размеры очага. Экран закрывает пламя в камине, не оставляя ему возможности каким-либо образом перекинуться на возгораемые поверхности — но поскольку стекло прозрачное, на красоте и уюте камина использование экрана никак не отражается.

KMN.SU — удобные и красивые защитные экраны всех разновидностей

Какими бывают защитные экраны? Главным образом их можно разделить на два типа — по материалу изготовления.

- Экраны из закаленного стекла. Главное преимущество такого материала —это повышенная ударопрочность. Экран можно случайно задеть кочергой или другим твердым предметом —это не повлияет на его целостность, он не разобьется от неловкого движения. Однако экраны из закаленного стекла необходимо ставить на некотором расстоянии от пламени — они рассчитаны на температуру до 300 градусов. А значит, их использование вынуждает жертвовать пространством в помещении.

- Экраны из прозрачного стеклокерамического материала. Такие приспособления могут выдерживать температуру вплоть до 760 градусов — иными словами, рассчитаны на прямой контакт с открытым огнем. Ставить экран можно к камину вплотную. Но стеклокерамика отличается меньшей прочностью — обращаться с ней нужно более аккуратно, нежели с каленым стеклом, чтобы не расколоть экран неаккуратным движением кочерги.

Стеклокерамика и закаленное стекло отличаются и толщиной — в первом случае она составляет 5 мм, во втором может доходить до 19 мм. Конечно, повышенная толщина экрана положительно отражается на его прочности. Но вместе с тем приспособление становится и более тяжелым.

Kmn.su выполняет защитные экраны для каминов в полном соответствии с заказами клиентов. Экраны могут быть прямыми и изогнутыми, с отверстиями под руку и без них, на ножках и без. За экранами из стекла легко ухаживать, они без проблем вписываются в любой домашний интерьер. Прозрачный стеклянный экран — это самый простой способ сделать камин безопаснее, при этом не жертвуя его красотой и стильным внешним видом.

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