АДТЕКС — машинная вышивка на текстильных изделиях

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-06T17:25:53+03:00

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Вещи, украшенные рисунками или надписями, становятся более оригинальными и приятными в использовании, обретают особый уют.

Когда-то давно вышивка наносилась на текстиль исключительно ручным способом и оценивалась очень дорого, хотя и обладала своими недостатками. Теперь выполнять вышивку можно при помощи компьютерных технологий. Компания АДТЕКС предлагает своим клиентам домашнюю одежду и текстиль с качественной машинной вышивкой — и при этом сохраняет умеренные цены на продукцию.

Именной текстиль —хороший подарок к любому празднику

Домашний текстиль пригодится любому человеку — например, никогда не будет лишним в хозяйстве теплое банное полотенце. Однако при всей своей пользе такой подарок выглядит слишком простым и неброским. Исправить ситуацию может красивая качественная вышивка — с ней полотенце не только станет более красивым, но и обретет индивидуальность.

Полотенца с именами — одна из самых востребованных позиций в каталоге компании АДТЕКС. Такие полотенца приобретают не только в розницу, но и оптом — их дарят близким и друзьям, сотрудникам и коллегам. Полотенце с вышивкой можно назвать по-настоящему теплым подарком, который помогает установить особенную доверительную близость.

Помимо того, что полотенца и любой другой текстиль с вышивкой отличаются красотой и индивидуальностью, у них есть и практические преимущества. Например:

- машинная вышивка очень долговечна — она не теряет своей красоты даже после многочисленных стирок, не выцветает, не изнашивается;

- вышитое именное полотенце или другой текстиль позволяют не путать личные предметы в большой семье.

Индивидуальный текстиль с вышивкой всегда будет напоминать человеку о том, кто преподнес подарок — и вызывать хорошие ассоциации. Такой презент представляет из себя простой, но уместный и всегда приятный знак внимания.

Компания АДТЕКС обладает обширным собственным производством и большим штатом сотрудников. За счет этого фирма может создавать на текстиле вышивку любых размеров, форм и цветов — даже сложные в исполнении заказы не занимают много времени. Порадуют клиентов и цены на продукцию — поскольку вышивка наносится машинным способом, декоративно украшенный текстиль остается доступным для всех покупателей.

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