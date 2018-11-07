Помогал деньгами и водил в сауну: тольяттинский бизнесмен-афганец оказался в центре сексуального скандала с детьми

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-07T14:22:31+03:00

Фарита Зиатдинова обвиняют в изнасиловании и ряде других преступлений, в которых замешаны неблагополучные подростки

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В Самарской области серьезным обвинениям подвергся известный предприниматель, вице-президент «Межрегионального союза строителей» Фарит Зиатдинов. 60-летнего бизнесмена, бывшего афганца и выпускника знаменитого Сызранского вертолетного училища называют педофилом и вменяют ему многочисленные эпизоды секса с детьми. Официальных комментариев по ситуации крайне мало, но журналисты «КП-Самара» пытались разобраться в происходящем.

Примерный семьянин и принципиальный бизнесмен

Гром среди ясного неба разразился в начале лета. 6 июня в полицию Автозаводского района Тольятти поступило заявление, что в мае 2018 года Зиатдинов в квартире дома № 9 на улице Тополей изнасиловал 13-летнюю девочку. Жилплощадь, где это случилось, злоумышленник долгое время снимал.

Зиатдинов примерный семьянин. Никто из тех, кто его знает, не верит в происходящееФото: соцсети

Никто не мог поверить — солидный мужчина, имеющий много заслуг и наград, любитель путешествовать, примерный отец и дедушка. В социальных сетях он неоднократно хвалил своих детей и внучек, добивающихся отличных результатов в спорте:

— Большое счастье иметь воспитанных одаренных внуков! Все играют на инструментах, имеют хорошие результаты в спорте, рисуют и радуют успехами в школе! Жизнь прожита не зря. Во всем этом есть и моя доля участия. У меня замечательные — дочь и сын, — Зиатдинов не скрывает восторга в интернете.

Подставили партнеры по бизнесу?

Но уже к 9 июня жизнь тольяттинца кардинально меняется. Оперативники отдела расследований преступлений против личности уголовного розыска нашли весомые улики, и следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования ребенка. Фарита отправили в СИЗО, где он по сей день.

— «Его подставили! Это все проделки конкурентов! Бизнес не поделили!» — такие мнения стали оставлять в постах к новости про задержание Зиатдинова местные жители.

Мужчина любил путешествовать и вел активный образ жизниФото: соцсети

И действительно, недругов у мужчины было много. Он входил в число руководителей и собственников ряда тольяттинских фирм, занимающихся строительством — «Катран», «Ацтэки», «Азалия», «ЭСМ», «Дор-пласт. Являлся президентом ассоциации энергоаудиторов «Волгаэнергоконтроль», входил в число учредителей «Союза волжских строителей». В конце 2017-го у Зиатдинова началась настоящая война с гендиректором СРО «СредВолгСтрой» Светланой Демьяновой, которая хотела ликвидировать возглавляемое Фаритом подразделение СРО в Автограде. Споры продлились аж до весны, но так и не пришли к логическому завершению.

Эти девочки нуждались в деньгах

А с начала октября история «похождений» Зиатдинова заиграла новыми и шокирующими красками. Правоохранители стали выявлять новые эпизоды буквально на каждой неделе. Журналистам «Комсомолки» стало известно о некоторых из них.

Началось все задолго до нынешнего года. Так, весной и летом 2017-го, а также в феврале 2018-го года Зиатдинов, по версии стражей порядка, занимался сексом с девушкой «Ф» — 2001 года рождения. С ее согласия произошло это как минимум три раза — все в той же квартире дома № 9 на Тополиной (сам фигурант живет на этой же улице, но в другом доме) , в сауне «У Иваныча» на Борковской и на улице 70 лет Октября.

В июне 2017-го события снова развивались в номере сауны «У Иваныча». Сладострастным утехам с Зиатдиновым предавалась 15-летняя «Ч».

В марте и апреле этого года в «квартиру любви» Фарита пожаловала 15-летняя девочка. Они вступали в половую связь. «Без оказания физического и морального воздействия, с согласия несовершеннолетней» — гласит официальная формулировка.

В День защитника отечества, 23 февраля 2018-го, в квартире на улице 70-лет Октября к обвиняемому в гости пожаловала несовершеннолетняя «К» — 2002 года рождения.

Мужчина успешно закончил Вертолетное училищеФото: соцсети

— Возбуждены уголовные дела по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». Все они в одном производстве, — рассказывает «Комсомольской правде» собственный источник. — Девочек обвиняемый находил через интернет. Все они из неблагополучных семей. Он этим и пользовался. За секс платил от полутора тысяч и больше. Разница была за счет определенных нюансов.

Встреча с киллерами в 2011

Интересно, что Фарит Зиатдинов уже оказывался в центре громких уголовных дел. Он едва не стал жертвой наемных убийц. В 2011 году на бизнесмена напали киллеры Алексей Шкаев и Дмитрий Левин. Они избили свою жертву железными прутьями и забрали у него барсетку, в которой было 100 тысяч рублей. Фарита пытались запугать за его принципиальную позицию при проведении торгов по распределению муниципальных заказов в сфере строительства. Злодеев позже осудили за подготовку убийства у бассейна «Олимп» в 2013 году. Тогда они сами были расстреляны из автоматов другими «ликвидаторами» и чудом выжили. Также Зиатдинов значился в нескольких уголовных делах, связанных с самой известной местной ОПГ Сергея Неверова, который сейчас скрывается от правосудия за границей.

Сейчас разбирательства по сексуальному скандалу идут полным ходом. На Фарита Зиатдинова также завели дела по факту угрозы убийством и незаконный оборот наркотиков.

— В ноябре ему должно быть предъявлено окончательное обвинение. Тогда можно будет что-то сказать определенно. Сейчас в деле есть несколько эпизодов и потерпевшие, в том числе несовершеннолетние. Мужчина находится под стражей, — сообщила «КП-Самара» старший помощник руководителя областного СУ СК Елена Шкаева.

Расследование продолжается. Не исключено, что в деле появятся очередные эпизоды. Но уже сегодня можно сказать, что задержанному, если он действительно причастен ко всем указанным происшествиям, грозит очень серьезный срок.

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