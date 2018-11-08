«Они - герои, как в фильме «Экипаж»? В Самаре продолжают судить летчиков-чернобыльцев, обвиняемых в подлоге документов

8 Нояб. 21:00 2018-11-08T22:47:46+03:00

Кириченко (крайний слева) находится под следствием, а Кадальков (рядом с ним) уже осужден Фото: Личный архив героя публикации

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В Самаре продолжают разбираться в деле летчиков - чернобыльцев, которых сейчас обвиняют в предоставлении подложных документов для получения статуса ликвидаторов Чернобыльской аварии. Расследования длятся уже год. Подробную историю, как получилось, что дело ушло в суд, «КП»-Самара» уже рассказывала.

В Промышленном районном суде рассматривают дела сразу шестерых летчиков. Еще с десяток точно таких же дел – в других судах Самары. Все как под копирку. Сторона обвинения заявляет: предоставили подложные документы, неправомерно получили миллионы. Сами обвиняемые ходят на суды друг к другу и доказывают: не они приносили документы в минтруд, даже не видели справок.

8 ноября в Промышленном районном суде состоялось очередное слушание по делу авиатехника завода «Прогресс» Олега Сухинина. Обвинение все то же – ст.159 УК РФ «Мошенничество».

«Мы никакие документы не делали»

- Какое мошенничество, если они даже сами не передавали документы в минтруда? – возмущается адвокат Сухинина Елена Нагуманова. – За них все делал завод. Все летные документы хранятся три года. Удостоверения стали выдавать только в 1997-ом году. И, видимо, на заводе уже стали писать новые документы. Вот и получилось... У меня было много таких дел. На одном из них я слушала решение суда и плакала – ну как же так? Они все герои – как в фильме «Экипаж».

Олег Сухинин и его свидетели защиты в один голос говорят: к документам отношения не имеют.

- Мы сами в глаза документы не видели, - рассказывает Олег Сухинин. – Нам сказали – приходите, надо написать заявление. Мы написали. Все. Получение удостоверений было не нашей инициативой. Документы готовил завод. А тут министерство вдруг обвиняет нас в подлоге документов. С чего бы, если мы их не делали? За выдачу удостоверений ответственен тот, кто их выдавал. Как уж там в министерстве все проверяли, я не знаю.

В числе поддельных документов следствие указывает и задание на полет, где появляется населенный пункт «Припять». Что экипаж не был там, Сухинин подтверждает: аэродромов в Припяти нет. Соответственно, и написать в документах такого он не мог. Тем более, откуда у авиатехника информация о пункте назначения? Подсудимые настаивают: документы готовил кто-то другой.

Сейчас главная задача защиты и подсудимых – доказать, что никакого мошенничества в их действиях нет. Второй вопрос: подтвердить статус ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Но и с этим не все просто.

Возили радиоактивные грузы

Александр Кириченко, Михаил Курдюков, Андрей Брендес, Анатолий Катков, и Олег Сухинин работали на «Прогрессе», а Анатолий Шульпин на авиационном заводе. В 1986-ом году они летали на Ан-26 по заданию заводов – садились на аэродромы Борисполь, Жуляны, Овруч, Святошино.

- С апреля 1986-го нас почему-то стали часто отправлять в Украину, - вспоминает в то время второй пилот Александр Кириченко. - Мы отвозили и забирали какие-то грузы. Нам говорили, что по программе «Энергия – Буран». Но кто сейчас знает? Дали задание – мы летим.

Свидетели защиты вспоминают: возили в Киевский воздушный узел свинцовые ящики со значком радиоактивности. Дозиметры зашкаливали, счетчики Гейгера трещали так, что их приходилось отключать.

- Мы как-то везли из Украины пленку, смотрим потом – а она засвечена. Такой скандал был, - рассказывают свидетели. – При этом ящик точно никто не вскрывал.

Летные отряды вывозили людей из аэропортов – женщины и дети с чемоданами чуть ли не ломились на борт. Пилоты сейчас разводят руками, что в должностной инструкции есть пункт: «Не оставлять людей в опасности». Вот и не оставляли.

- Полковник Грушин сказал: надо брать всех людей. Там их фактически бросили. Фактически это было указание об эвакуации, - вспоминает бортоператор Александр Комиссаров. – Никто ничего толком не знал, только в приватных разговорах слышали о том, что произошло в Украине.

Далеко отходить от самолета запрещали, уж тем более – выходить за территорию аэропорта. Когда возвращались в Куйбышев, самолеты встречали люди в костюмах химзащиты. После этого авиационные судна, как уверяли авиатехники из свидетелей защиты, дезактивировали и отмывали.

В 1987 году у летчиков начались проблемы со здоровьем. Олегу Сухинину диагностировали вегето-сосудистую дистонию, которая в одном из приказов является следствием радиационного воздействия. У транспортировщика Валерия Михайличенко начались проблемы с щитовидной железой, развилась Базедова болезнь. Александр Кириченко попал в больницу с гипертонической болезнью сердца и гастритом.

За все это летчикам грозит реальный срок лишения свободы. Таких только по Самарской области больше 100 человек. С каждого пенсионера требуют взыскать все якобы незаконно полученные выплаты за 21 год – до миллиона рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию «КП»-Самара» прокомментировали в Управлении ФСБ России по Самарской области.

- Управлением ФСБ России по Самарской области в 2016-2018 гг. выявлено более 50 действующих и бывших сотрудников АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют» и ОАО «Авиакор-авиационный завод», предоставивших подложные документы для оформления удостоверений ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На протяжении нескольких лет они незаконно пользовались соответствующими льготами и государственными выплатами за счет средств федерального бюджета по линии Министерства социальной политики и демографии Самарской области и отделения Пенсионного фонда России по Самарской области на общую сумму более 104 млн рублей. В указанный период районными судами г. Самары 48 лиц осуждены к различным срокам лишения свободы (условно)_ с денежными штрафами. Из них 32 человека признали свою вину и сотрудничали со следствием, 16 – добровольно возместили ущерб до суда. В отношении 10 человек материалы уголовных дел находятся на стадии судебного следствия. Управлением инициирован возврат осужденными лицами неправомерно полученных средств в бюджет Российской Федерации на сумму более 12 млн рублей.

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