Болит спина? Узнай, что лечить. Кому и зачем нужно делать МРТ позвоночника

Проблемы с позвоночником у взрослых и детей сегодня не редкость. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, долгие часы проведенные за компьютером — все это не лучшим образом сказывается на здоровье нашей спины. Остеохондроз, артроз межпозвонковых суставов, их воспаление, спазм мышечных волокон и перенапряжение , грыжи... Причин, вызывающих боль в пояснице, грудине , в области сердца, плечах может быть немало. Проблемы в шейном отделе позвоночника могут быть одной из причин серьезных головных болей. Вовремя выявить патологию и точно поставить правильный диагноз при болях в спине помогает такой метод диагностики, как МРТ (магнитно-резонансная томография). Как МРТ позвоночника позволяет избежать серьезных проблем со здоровьем, вовремя получить квалифицированную помощь и вести здоровый образ жизни правильно? Поговорили об этом с заведующим рентгеновским отделением, врачом-рентгенологом медицинского лучевого центра «МЛЦ» Алексеем Либерманом. Кстати, проголосовать за это учреждение можно в проекте "Клиника года" прямо сейчас.

- Алексей Викторович, что такое МРТ и в каких случаях нужен этот вид исследований?

- МРТ – это современный метод диагностики, позволяющий получить анатомические изображения органов без использования рентгеновских лучей. Во многих случаях только МРТ может получить диагностическое изображение, необходимое для выбора эффективного способа лечения.

Поговорили с заведующим рентгеновским отделением врачом-рентгенологом медицинского лучевого центра «МЛЦ» Алексеем Либерманом.

- Какой вид МРТ наиболее востребован у жителей Самары?

- Одно из наиболее часто проводимых исследований – МРТ позвоночника. Оно позволяет увидеть даже начальные изменения в тканях, позвонках, связках ,суставах, только зарождающуюся грыжу и даже онкологию на начальных стадиях. Соответственно, имея такие подробные и грамотные результаты диагностики врач -специалист может начать лечение заблаговременно. Чаще всего МРТ предлагает сделать специалист, которому уточняющая информация необходима для постановки диагноза- это невролог, остеопат . Но человек может прийти и самостоятельно, если его беспокоят боли различной локализации. МРТ позвоночника будет целесообразно пройти при болях в шее, спине, области ягодиц, головных болях, а также в том случае, если вы чувствуете онемение рук, нарушение чувствительности ног. Если вы чувствуете боли, но не знаете какой вид МРТ вам сделать, то в «МЛЦ» врач-рентгенолог обязательно поможет определить, что нужно именно вам.

Здесь проведут точную и понятную дегустацию

- То есть прийти к вам можно и без направления профильного специалиста?

Для того чтобы пройти МРТ в Самаре, можно просто обратиться в наш медицинский центр «МЛЦ». Перед обследованием врач-рентгенолог задаст вам вопросы, чтобы уточнить то, что вас беспокоит. После такой мини-консультации врач-рентгенолог порекомендует обследование, которое необходимо в вашем случае. Часто именно результаты МРТ становятся основанием для обращения к профильным специалистам. После обследования вы получите протокол с подробным и понятным описанием результатов и диск с изображениями. Врач-рентгенолог объяснит вам то, что написано в протоколе, и даст рекомендации к какому специалисту следует обратиться с вашей проблемой. Кстати, вы можете получить консультацию необходимого специалиста здесь же, в «МЛЦ».

- А если человек абсолютно здоров, и у него ничего не болит, нужно ли делать МРТ?

Отсутствие боли не значит, что у вас нет проблем со здоровьем позвоночника. Вы можете просто о них не знать, так как многие заболевания протекают бессимптомно. Выявление их на ранней стадии — залог успешного и быстрого лечения.

Также я советую пройти МРТ позвоночника тем, кто начинает вести здоровый образ жизни, планирует увеличение физической нагрузки: записался в спортзал, занимается бегом, лыжами, собирается кататься на коньках — ведь впереди зимний сезон. Важно понимать, что любая нагрузка на позвоночник должна быть точно рассчитана, при этом необходимо учитывать особенности именно вашего организма. В противном случае результатом полезных спортивных занятий могут стать грыжи, проблемы с суставами и другие травмы. В «МЛЦ» до 31 декабря можно пройти комплексное исследование «Твой позвоночник», в который входит МРТ трех отделов (шейного, грудного и пояснично-крестцового) со скидкой 20%. Эта программа поможет быстро и безболезненно узнать подробную информацию о здоровье позвоночника, скорректировать план занятий, выбрать те виды спорта, которые точно вам подходят и правильно рассчитать нагрузку. какого отдела и в каком случае нужно сделать.

- Можно ли проходить МРТ – диагностику детям?

Это исследование мы проводим МРТ детям с 6 лет, главное требование – чтобы малыш не был гиперактивным. И его даже нужно делать перед тем, например, как отдать ребенка в какую-то спортивную секцию с серьезными нагрузками, чтобы выяснить, нет ли ограничений для занятий этим видом спорта . Это поможет избежать многих проблем уже во взрослом возрасте.

В каких случаях при МРТ позвоночника применяется контрастирование? В чем разница между исследованием с контрастом или без него?

Необходимость проведения МРТ с контрастом определяет врач-рентгенолог. Контраст вводят для того, чтобы улучшить визуализацию исследуемой области. Уже во время разговора с пациентом до обследования, мы понимаем, нужен ли контраст. И, конечно, спрашиваем у пациента, будем ли делать МРТ с контрастом при необходимости? Окончательное решение за вами, конечно. Контрастное вещество, которое используют в «МЛЦ» безопасное и не вызывает аллергию, поэтому противопоказаний обычно не бывает.

- Кому нельзя делать МРТ?

-У МРТ почти нет противопоказаний. Есть только несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Нельзя делать МРТ в том случае, если у вас есть пирсинг или при наличии любых металлических предметов на теле( осколки от боевых предметов) , так как мы используем сильные магниты. Если же у вас клаустрофобия, то мы можем предложить пройти процедуру в томографе открытого типа Philips - Neusoft NSM-P035 0.35Т или томографе закрытого типа Siemens Magnetom Essenza 1.5Т, который оснащен специальными зеркалами, которые позволяют пациенту видеть, что происходит вокруг. Это значительно упрощает процесс обследования для тех, кто боится закрытого пространства. Более того, мы подобрали аппараты с максимально коротким тоннелем, поэтому с вами рядом могут находиться родные и близкие и держать за руку.

Как долго проводится обследование и сложно ли к нему готовиться?

Обследование занимает от 15 минут, готовиться к нему особенным образом не нужно. В «МЛЦ» практически сразу вам выдадут результаты, в течение получаса. В сложных случаях, если необходим консилиум или совещание с лечащим врачом, готовность результатов может занять чуть больше времени. В таком случае мы стараемся в течение 24 часов подготовить подробные результаты обследования, если удобно, отправляем их вам по электронной почте. Но я считаю, что важно самому обсудить результаты с пациентом, проговорить все и убедиться, что человек все понял сам.

Почему вы советуете пациентам обратиться в МЛЦ?

«МЛЦ» - это многопрофильный медицинский центр, который оказывает широкий спектр услуг по диагностике, лечению и реабилитации пациентов уже с 2009 года.

Однако, на протяжении этих 10 лет именно МРТ является одной из самых востребованных услуг «МЛЦ». Нравится обслуживание в центре? Голосуйте за него в проекте "Клиника года".

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