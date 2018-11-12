Как изменилась игра «Крыльев Советов» с приходом Божовича и чего не хватает клубу, чтобы выигрывать

Миодраг Божович у руля «Крыльев Советов» уже больше месяца. За это время команда под руководством черногорца успела сыграть 5 матчей: 4 в чемпионате России и 1 в Кубке страны. Игру с «Динамо» оставим за скобками – на должность главного тренера Божовича назначили за день до матча, а с бровки во время игры руководил тренер молодежки Кухлевский. Как говорят, черногорец помогал ему выбирать состав.

За это время «Крылья» смогли набрать 4 очка, навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару» в РПЛ и кубке, но все равно остались на дне турнирной таблицы – на 13 месте. Однако прогресс налицо - игра самарцев изменилась в лучшую сторону. Разбираемся, что привнес в рисунок игры «Крыльев» Миодраг Божович.

Контракт черногорского специалиста с «КС» рассчитан на 2,5 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

1. Прибавили в агрессии

«Крылья» с приходом черногорского специалиста стали явно агрессивнее. Это легко объяснить. Над Андреем Тихоновым, когда он был у руля «КС», постоянно висел меч – сначала надо было во что бы то ни стало возвращать команду в РПЛ, потом – показывать результат в элитном дивизионе. О постоянном давлении ответственности Тихонов прямо заявил, когда подписывал контракт с «Крыльями» после первого своего сезона в команде.

В условиях постоянного напряжения специалист действовал аккуратно, чтобы не допустить фатальной ошибки. Это не дало раскрыться Андрею Тихонову на посту главного тренера «КС» и это в итоге и сгубило наставника самарцев как тренера «Крыльев». Не только психология, конечно, были и другие причины отставки, но сейчас не о них.

Сделаем оговорку. «Или показывай результат, или собирай вещи» - это тенденция не только «КС» и российского футбола, так делают во всем мире. Но для любителей спорта это очевидно.

После неофита Тихонова «Крылья» возглавил гораздо более опытный Миодраг Божович. Опытный черногорец давно научился справляться с психологическими трудностями (18 лет на тренерском мостике, как-никак), да и руководство, которое уже работало с Божовичем в «Ростове», знакомому специалисту доверяет явно больше.

Тихонов оставил Божовичу закрепощенную команду. За месяц работы черногорец смог немного расслабить игроков. В первую свою встречу с командой Божович попросил футболистов быть агрессивнее на поле и до сих пор продолжает работать над этим. Самарцы стали охотнее идти вперед, брать игру на себя, бить по воротам, перестали бояться более классных команд (матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» тому подтверждение). Даже забивать стали чуть-чуть, но чаще. Только от главного недуга «Крыльев» в этом сезоне – плохой результативности – Божович команду пока не исцелил.

2. Стали больше и разнообразнее атаковать

Второй аспект новой игры «Крыльев» вытекает непосредственно из первого. Чем агрессивнее играют самарцы, тем больше атакуют. В матче с «Зенитом» «Крылья» и вовсе играли первым номером и бомбардировали защиту петербуржцев постоянными выпадами. Атакующим футболом волжане радовали болельщиков и в остальных матчах при Божовиче – против «Урала», «Уфы» и «Ахмата». Против «Краснодара» тоже, но несколько в меньшей степени, уровень соперника сказался.

Кроме того, атаки «Крыльев» стали разнообразнее. Появилось больше комбинационного футбола, атакующие линии волжан стали действовать креативнее. Гол Максима Канунникова в ворота «Ахмата» стал результатом как раз такой атаки. Чичерин отдал с правого фланга на Корниленко, форвард принял мяч спиной к воротам в окружении двух защитников, оттянул на себя еще игроков «Ахмата», дал пас на набегающего Зотова, который перевел мяч на Канунникова. Последний выполнял в матче роль чистого атакующего полузащитника и выбегал из глубины во время всей комбинации.

Игра «Крыльев» в атаке близка к игре «Ростова» Божовича. Та команда, которая, кстати, выиграла Кубок России, плела на подступах к штрафной противника странные сети из передач. И это приносило результат.

Дуэль с Рахимовыд Божович проигралФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

3. Начали прессинговать выше

Если атака «Крыльев» похожа на «Ростов» образца Божовича, то игру в защите черногорский специалист старается приблизить к прошлогоднему «Арсеналу». По крайней мере, это касается высокого прессинга.

Божович старается привить «Крыльям» европейский футбол. Наглядно это было видно в матче с петербургским «Зенитом». «Крылья» вообще вчистую переиграли лидера сезона в той встрече и проиграли не совсем по делу. «Крылья» встречали игроков «Зенита» очень высоко при обороне, создавая разрывы между линиями петербуржцев и провоцируя сине-бело-голубых действовать через забросы на форвардов.

«Крылья» против «Зенита» - еще и противостояние Божовича и его бывшего подопечного по тульскому «Арсеналу» Артема ДзюбыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нагнетали обстановку самарцы и прямо у штрафной противника. Причем давление создавала почти вся команда, оставив за спиной только центральных защитников.

Высоким прессингом «Крылья» разрушили и без того неуклюжую игру «Зенита». Правда, на поток такую игру «КС» пока поставить не могут. Возможно, помогут две паузы в чемпионате – на игры сборных в ноябре и на зиму.

В матче с «Зенитом» «КС» смотрелись очень хорошо, но отобрать очки у лидера чемпионата не получилосьФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

4. Появился связующий игрок в середине

Нельзя сказать, что у «Крыльев» наконец-то появился долгожданный лидер, который ведет всю игру, но, по крайней мере, они к этому стремятся. Паул-Виорел Антон, пришедший, в Самару из «Анжи», сейчас ведет игру команды. Он принимает мяч от защитников и отдает их нападающим, либо на фланге. Именно от румына зависит, какое направление приобретет атака. Умная голова, отличное видение поля и хороший пас - как короткий, так и дальний - позволяют Антону решать, откуда будет исходить опасность «КС».

Последние матчи Антон действует чуть ли не на позиции опорника. Именно оттуда он, как правило, запускает диагонали на правый или на левый фланг, где его стараются загрузить в штрафную Зотов/Ткачук и Чичерин/Канунников. Впрочем, Паул-Виорел играет из глубины по воле обстоятельств - обычно такие «закидушки» делает Мияйлович, но сейчас он травмирован. Когда все в строю, Антон располагается ближе к форвардам и занимается творчеством.

Правда, в последней игре с «Ахматом» именно обрез Антона стоял «Крыльям» очков. Думается, что это случайность, а не закономерность. Сам игрок уже прокомментировал ситуацию и извинился:

- В первую очередь, прошу прощения у болельщиков, которые поддерживали нас в такую холодную погоду, и партнеров по команде, которые оставили все свои силы на поле, чтобы заработать очки. Мне сейчас тяжело. Несмотря на поражение, думаю, все видят наш прогресс от матча к матчу. Если бы сегодня я не ошибся, то при счете 1:1 мы могли забить второй гол и победить. Но пропустили, и после этого эмоционально нам было уже очень тяжело. Это нелегко, но в футболе такое случается.

Антон в матче с «Ахматом»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

5. Стали использовать все ресурсы

При Миодраге Божовиче команда не только перестроила схему на более атакующую, стильную и уже ставшую в мировом футболе «классической» 4-3-3, но и стала обращать внимание на все имеющиеся в арсенале ресурсы. Это касается появления на поле тех игроков, которые не всегда проявляли себя у Тихонова.

В матче с «Уфой» и «Ахматом» напомнил, что он есть в команде, Шейдаев. Футболист оба раза вышел на замену и обострил игру своими интересными решениями и передачами. Павел Яковлев и вовсе принес «Крыльям Советов» 3 очка в Башкирии, забив красивый гол - прямо как в былые времена. Чаще на поле мы стали видеть Александра Соболева - и это тоже дает плоды. Форвард забил «Краснодару» и практически в каждом матче имел момент для взятия ворот. В начале чемпионата казалось, что Соболев растерял свой голевой запал из ФНЛ, но сейчас он снова начинает возвращать доверие публики.

По-новому себя проявляют и наши защитники. Рохель, когда «Крыльям» необходимо забивать, становится центрфорвардом, совсем как Пике в «Барселоне». Пока это не закончилось успехом, но, тем не менее, результат приходит со временем. А Самарджич и вовсе превратился в опасную единицу при стандартах – «Уфе» он забил, мог отличиться в матче с грозненцами.

Конечно, подкосили «Крылья» травмы ведущих игроков - Денисова и Молло. Наверняка по их возвращении футбол команды заиграет новыми красками. Плюс «КС» могут усилить состав - 2-3 приобретения точно не будут лишними. Хочется верить, что «Крылья» Божовича станут показывать симпатичную игру на постоянной основе, а очки не заставят себя ждать.

Гол Соболева в ворота «Краснодара» в 1/8 Кубка РоссииФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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