Маньяку снова отказали: тольяттинский педофил Олег Рыльков не смог наказать следователей

В минувшую пятницу в Самарском областном суде все-таки состоялось заседание по делу самого известного тольяттинского маньяка Олега Рылькова. Мужчина в середине 90-х годов насиловал и убивал детей, а после попадания в колонию на пожизненный срок стал писать правоохранителям письма из «Черного дельфина», рассказывая о своей причастности к нераскрытым преступлениям.

Как уже сообщала «Комсомольская правда», последнее признание Рылькова о совращении ребенка на чердаке в доме на Орджоникидзе в 1994 году закончилось отказом в уголовном преследовании. Педофил посчитал, что это неправильно, заявил о неполучении каких-либо официальных документов по этому поводу и в 2018 году пожаловался в суд — на бездействие руководителя следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти. Также он попросил возобновить разбирательства по происшествию.

— В 2013 году моя причастность к совершению данного преступления была установлена. После проведения следственных действий должно быть вынесено соответствующее постановление, которое следователь должен направлять или вручать лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование. Мне оно вручено не было. В связи с чем я лишен права обращения в суд с жалобой на данное решение следователя, что нарушает мои конституционные права и свободы, как участника уголовного судопроизводства, и тем самым затрудняет доступ к правосудию... Также заявляю о своем несогласии с прекращением уголовного дела, — пишет в жалобе сиделец.

Мужчина входил к детям в доверие и после этого издевался над ними ФОТО: http://www.serial-killers.ru/

Между тем правоохранители утверждают — Рыльков вовремя был извещен о всех принятых решениях. И это касается всех нераскрытых злодеяний, в которых он признавался. А таких, как стало известно журналистам «Комсомолки», набралось солидное количество:

1 февраля 1994 года примерно в 3 часа дня неизвестный в лифте дома № 20 на улице Свердлова сексуально домогался до 13-летней Оли;

Днем 17 февраля 1994-го в одной из квартир дома № 70 на Свердлова преступником была изнасилована 11-летняя девочка;

18 июня того года злоумышленник, применяя силу и угрожая расправой, изнасиловал 13-летнюю школьницу на чердаке дома № 83 на Степана Разина;

Вечером 27 мая 1994-го (тот самый случай, после которого пожаловался маньяк) педофил на чердаке дома № 10 на Орджоникидзе изнасиловал 12-летнюю Юлю и отобрал у нее золотые сережки;

19 мая 1994-го местом преступления стал чердак дома № 3 на Курчатова. Жертвой — девочка 13-ти лет;

20 июня 1994 года 13-летнюю Таню изнасиловал незнакомец. Все произошло опят же на чердаке — дома № 18 по улице Ворошилова.

Страшные преступления на протяжении десятилетий оставались нераскрытыми. Истина стала известна лишь после того, как сам Олег Рыльков рассказал все следователями, а также показал, как все происходило — прямо на местах происшествий. И в том самом 2013 году разбирательства по этим эпизодам были прекращены — в связи с истечением срока давности. Судя по всему, чувства разговорившегося душегуба были задеты.

Но 9 числа Рылькову отказали и в Самаре. Возможно, он об этом еще не знает — сам Олег в рассмотрении своей ситуации не участвовал.

— Суд оставил жалобы осужденного Олега Рылькова и его жалобы без удовлетворения. Постановление должны вручить заявителю. В суде была оглашена только резолютивная часть, — объяснила корреспонденту «КП-Самара» представитель Рылькова на процессе — адвокат Ольга Сергеева.

Не исключено, что и подобное заключение не устроит кровавого убийцу и он будет жаловаться дальше. А может быть решит вспомнить что-то еще.

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