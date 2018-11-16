2018-11-16T12:29:42+03:00
Здоровье

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн

В 2018 году лечебное учреждение отметило 75-летний юбилей
Юлия БОНДАРЕВА
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Сегодня в госпитале трудится 65 квалифицированных врачей, 20% которых имеют ученую степень кандидатов и докторов наук, а также 134 человека среднего медперсонала.Сегодня в госпитале трудится 65 квалифицированных врачей, 20% которых имеют ученую степень кандидатов и докторов наук, а также 134 человека среднего медперсонала.
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За почти вековой срок работы Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн накопил огромный опыт работы с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий и другими категориям ветеранов.

За 75 лет работы госпиталь не раз становился победителем и призером различных всероссийских конкурсов. Сегодня в госпитале трудится 65 квалифицированных врачей, 20% которых имеют ученую степень кандидатов и докторов наук, а также 134 человека среднего медперсонала. Пять специалистов имеют звание «Заслуженный врач РФ», 1 медицинская сестра имеет почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области».

Сегодня госпиталь многопрофильный стационар на 323 койки, оснащенный современными медицинскими технологиями (КТ, МРТ, УЗИ, ЭХО-кг и другие). В структуре госпиталя специализированные отделения: гериатрия, терапия, неврология, хирургия, урология, дневной стационар. Ежегодно в госпитале медицинскую помощь получают более 8 тысяч человек. Высокий уровень деонтологии по отношению к пациентам, использование современных методов лечения и реабилитации обеспечивает отсутствие обоснованных жалоб и высокий рейтинг госпиталю.

В 2017 году госпиталь включен во Всероссийский пилотный проект «Территория заботы», организовано гериатрическое отделение на 60 коек и гериатрический кабинет в консультативной поликлинике. Кроме того, в течение 18 лет функционирует выездная консультативная поликлиника (врач-гериатр, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, специалист по социальной работе), с целью увеличения доступности оказания медицинской помощи ветеранам войн и лицам, приравненных к ним по льготам, проживающим в муниципальных образованиях городских округов и сельской местности. За это время врачи разных специальностей проконсультировали более 20 тысяч человек, в том числе маломобильных на дому.

Сайт: hosp-smr.ru

Адрес: 443063, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 43

Телефоны: 8 (846) 951-75-81 - приемная,

8 (846) 951-85-40 - факс,

8 (846) 951-58-81 - регистратура

8 (846) 951-45-99 - платная регистратура

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