Гериатрия: как помочь пожилым людям быть активными и счастливыми

В России в 2016 году была утверждена Стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года, целью которой является улучшение качества жизни пожилых людей. Тогда же начал действовать пилотный проект «Территория заботы». В число регионов-участников вошла и Самарская область. В частности, медицинскую помощь по профилю «гериатрия» начали оказывать в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн.

Помощь пожилым людям – одна из приоритетных задач

В госпитале с июля 2017 года терапевтическое отделение №1 перепрофилировали в гериатрическое отделение на 60 коек. В отделении работают врачи-гериатры, специалист по социальной работе, специально обученные медицинские сестры.

Пожилые люди – особая группа населения. Они подвержены нескольким факторам риска, им недостаточно обычного медицинского обслуживания, они требуют особого подхода со стороны медперсонала. В самарском госпитале не только лечат людей старческого и пожилого возраста, но и разрабатывают методы для контроля процесса здорового и активного старения.

Как работают с пожилыми пациентами

Всем пациентам проводят комплексную гериатрическую оценку по нескольким критериям: физическое и психическое здоровье, функциональный и социальный статус, выделяются ведущие гериатрические синдромы такие, как синдром падения, остеопороз, когнитивные расстройства и другие. После этого пациенту дают рекомендации по образу жизни, питанию, физкультуре. Также проводится лечение медикаментами, когнитивные тренинги, пожилых обучают адаптивным технологиям.

Большую роль в работе с пожилыми людьми играют психологи. Применяя ролевые игры, психологические упражнения, арттерапию и музыкотерапии они помогают пациентам сохранить память и внимание, адаптироваться в повседневной жизни, приноровиться к изменениям в организме.

Конечно, сохранение физической активности пожилых людей – одна из главных задач, которые стоят перед врачами-гериатрами. Специалисты занимаются с ними индивидуально и в группе и предлагают аэробные, силовые, статические упражнения в зависимости от состояния пациента, а также дыхательную гимнастику, упражнения на координацию и равновесие, релаксацию. С помощью тренажеров пациенты тренируют ноги и руки.

Таким образом, комплекс мер помогает продлить жизнь пожилым людям, восстановить работоспособность и психологический статус, улучшить качество их жизни.

Сайт: hosp-smr.ru

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