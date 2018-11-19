Виновата еда из столовки? В самарской школе 14 детей подхватили кишечную инфекцию

В Самаре на карнантин закрыли школу №81. По официальным данным минздрава Самарской области, 14 учеников и один взрослый оказались в больнице с диагнозом кишечная инфекция. Это дало основание для того, чтобы перенести занятия в онлайн-пространство. Уроки дети не прогуливают, они учатся дистанционно. По предварительным данным карантин продлен до 21 ноября минимум.

- Наши учителя владеют всеми технологиями, высе возможности для удаленных уроков есть, - отметили в министерстве образования региона.

В это время Роспотребнадзор разбирается, что же случилось. Родители склонны считать,что виной всему еда из школьной столовой. Как рассказал "Комсомолке" папа одного из учеников школы №81, раньше ребенок на качество еды не жаловался. Но вот после очередного приема пищи в столовой мальчику стало плохо, впрочем, как и некоторым его одноклассникам.

- Мы пожаловались классному руководителю, медсестра побывала в столовой и сделала вывод, что все хорошо. Сказали, что родители не следят за тем, что дают детям, - отмечает наш собеседник. - Мы посидели дома денек, снова пошли в школу - и опять плохо. Уже пришлось обращаться в больницу, дома справиться не могли. Неделю были на больничном, пошли в школу - и через два дня карантин.

Школу закрыли с 16 ноября. В минздраве отмечают: за последние три дня новых случаев заболевания среди учеников не выявлено.

-Шесть человек в больнице, их состояние удовлетворительное, - отметили в министерстве здравоохранения.

Роспотребнадзор проводит проверку, причем не только в одной школе, но и во всех учебных заведениях.

- В школе для лабораторных исследований отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов с целью установления фактора, послужившего причиной заболевания детей, - рассказали специалисты ведомства.

Остальным школам рекомендовано особенно внимательно отнестись к качеству школьного питания.

Как удалось выяснить журналистам "КП-Самара", детей из школы №81 кормят блюдами из МП "Кафе "Хлебосол". Эта организация занимается поставкой продукции общественного питания, организует деятельность столовых при предприятиях, школьное питание. Так, МП обеспечивает горячими обедами и завтраками 18 школ Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Куйбышевского районов Самары. Отзывы не самые светлые. В 2016 году родители, например, жаловались на то, что дети не хотят пробовать предложенные блюда, соответственно, деньги, которые тратятся на питание, расходуются зря.

Напомним, что отравления в школах - не такая уж и редкость. Например, в мае минимум три школьника отравились в 25-й школе. Тогда Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что здесь нарушались требования санитарии. У посуды были отбиты края, мыли ее губками, которые невозможно качественно обработать. А в день отравления в некоторые блюды добавили огурцы с уксусной кислотой.

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