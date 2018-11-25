В Самаре Кинчев и «Алиса» из-за крепких стульев перенесли концерт в ночной клуб

Самарские поклонники Константина Кинчева и его легендарной группы «Алиса» с нетерпением ждали последнее воскресенье ноября. Рок-коллективу 35 лет, музыканты организовали тур по всей стране 25 числа должны были дать концерт на берегах Волги — в хорошо знакомом им Окружном доме офицеров. Билеты стоили от 2700 рублей, однако истинных поклонников это не смутило. Но за пару дней до события все поменялось.

В силу невозможности снятия рядов кресел в партере, принимая во внимание комфорт и безопасность каждого из Вас, учитывая Ваши многочисленные сообщения, Менеджмент Артиста по согласованию с организатором принял решение провести юбилейный концерт в Самаре на более «правильной клубной площадке». Ближайшая возможная дата концерта 27 января 2019 года. Место клуб — «Метелица», - заявили 23 числа организаторы концерта.

Для многих поклонников «Алисы» новость стала настоящим ударом. Не все собирались смотреть на кумира в клубе, да и что делать с билетами? А в доме офицеров и вовсе винят во всем знаменитых гостей, а не свои возможности.

- Все это результат хамского отношения менеджмента Константина Кинчева к своим зрителям и к площадке. Больше никогда эта группа у нас выступать не будет, хватит с нас пьяных прыжков с балкона в зал, криков Кости - бей охрану, а потом трусливых оправдываний в гримерке - ну извините, имидж такой! - негодует представитель ОДО Александр Назаренко.

По словам мужчины, сложилась «крайне некрасивая ситуация, когда площадка узнает об отмене и переносе уже после лживых публикаций на сайте группы о том, что ОДО запретил снимать ряды и поэтому концерт отменен». Александр уверяет, что снятие рядов с организаторами и группой никогда не оговаривалось:

Группа не раз выступала на нашей площадке и согласовала ее в туре! При этом мы разрешили стоять на концерте везде!!! Организаторы предложили установить в проходах металлические ограждения по секторам - это мы запретили по противопожарным соображениям, но разрешили оградить сектора охраной - эффективность та же, но гораздо безопаснее.

Назаренко остался оскорбленным таким поступком музыкантов и заявил, что после всех этих событий для него не стало еще одного «артиста». Также он выразил надежду на то, что и 27 января у Кинчева и компании тоже ничего не получится.

- Сегодня приношу извинения всем тем 500 зрителям, что придут на концерт к нам и будут сдавать или обменивать билеты. Лучше сдайте, зачем кормить лжецов? - задается вопросом Александр.

Кто-то действительно уже вернул билеты и получил свои деньги назад. В то же время некоторые поклонники отнеслись к происходящему положительно. Все-таки, цены в «Метелице» поменьше и есть возможность потанцевать. Группа же отказывается от всяких обвинений в свой адрес и обещает сделать все, чтобы не подвести своих фанатов и организовать для них яркое шоу.