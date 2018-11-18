2018-11-18T12:56:15+03:00
Общество

Одна с ребенком-инвалидом: как выжить и не потерять надежду?

Кто виноват в гибели тольяттинки с сыном, больным ДЦП, и почему такие семьи часто не знают, где найти поддержку?
Вера ЦЫГАНКОВА
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На радио "КП-Самара" рассказали, где могут получить помощь одинокие мамы детей-инвалидовНа радио "КП-Самара" рассказали, где могут получить помощь одинокие мамы детей-инвалидов
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"Пила, курила, сама виновата!", "Несчастная!" - как от прокаженных шарахаются прохожие от мам с непохожими на обычных детьми. Здоровых детей уводят подальше от инвалидов, а еще хуже, когда вслух начинают жалеть, расспрашивать, сочувствовать... "

Сотни таких комментариев оставили читатели "КП" под статьей о трагической смерти тольяттинской семьи. Елене было 30 лет, ее сыну с ДЦП - 13. "Она просто не выдержала" - рассказали знакомые Елены. Воспитывала сына одна, носила на руках...

В эфире радио «КП-Самара», с людьми, которые не понаслышке знают, что такое воспитывать особенных детей, мы обсудили, можно ли помочь тем женщинам, которые на грани. А позже в редакцию "КП"-Самара" пришел официальный ответ властей о погибшей в Тольятти семье.

Одна с ребенком-инвалидом: Как не потерять надежду и где найти помощь?

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"Матерям навязывают чувство стыда"

- К сожалению, общество жестоко. В советский период проблему не признавали, во время Олимпиады-80 всех инвалидов вывезли из столицы. Долго людям навязывали чувство вины за таких детей. Когда мы гуляли в парке с ребенком, люди старшего поколения брали за руку своих внуков и уводили подальше – как от прокаженных, - рассказала в эфире радио "КП-Самара" руководитель проектов общественной организации “Дети-Ангелы” Екатерина Акинцева.

Известный в Самарской области блогер, общественник и мама особенного ребенка Ольга Шелест подтверждает слова Акинцевой.

-- Я не удивлена, что у человека наступает депрессия, когда нет никакой поддержки. Когда элементарно некому остаться с ребенком, подстраховать на 20-30 минут. Не каждый человек готов куда-то обращаться. Мы варимся в собственном соку. Должен быть сильный характер, но и поддержка все равно нужна от близких людей, чтобы ты мог ситуацию принять и научиться в ней жить. А ведь некоторые окружающие могут еще и словечко сказать неприятное или пожалеть, например. А жалость в таком случае, от слова "жало". Она очень больно бьет. Тебе нелегко, а окружающие говорят: "ах, ты бедненькая, несчастная", "да с таким ребеночком", "да все тебя бросили". Это тоже может быть стать последней точкой кипения.

Часто мамы просто не знают, куда обратиться за помощью

Часто мамы просто не знают, куда обратиться за помощью

"Откажитесь, вас не осудят"

В больницах, роддомах от детей с ДЦП и другими серьезными заболеваниями, предлагают отказываться, пугают: ребенок не попадет в садик, принесет проблем в школе. Говорят, никто не осудит.

- И это в самом деле так: не осуждают. А вот те, кто не отказываются от больного ребенка, остаются один на один со своей бедой, - говорит Екатерина Акинцева.

Бросают таких сильных мам и близкие люди:

- Отворачивается муж. И если нет поддержки от друзей и родителей, женщина с ребенком оказываются изгоями в четырех стенах, -отмечает Ирина Кириллова, председатель правления Самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства"Парус надежды" - Бывали случаи, когда мамы до последнего момента скрывали страшный диагноз ребенка от мужа, придумывали объяснения. Но когда все раскрывалось, мужья все равно уходили, еще и с обидой на жен.

Так, конечно, бывает не у всех. В «Парусе надежды» больше 100 семей, большинство – полные. Мамам-одиночкам тоже помогают: советом, опытом. Но готовы ли они принимать эту помощь?

Читатели "Комсомолки" поделились своими мнениями о ситуации

Читатели "Комсомолки" поделились своими мнениями о ситуации

Круги бюрократического ада

А ведь помимо психологических, появляются материальные проблемы. Пороги медицинских и социальных организаций приходится обвивать самостоятельно.

- В нашей организации есть несколько мам, которые в одиночку воспитывают двоих детей инвалидов. Я спрашивала: «Кто-нибудь стучал вам в дверь когда-нибудь за все это время?». Оказывается никто, - говорит Акинцева. - У нас же служба социальной помощи построена так, что все происходит «явочным» порядком. Мы должны прийти и сами все свои права подтвердить документально. Нужно пройти медобследование, подтвердить инвалидность, оформить пенсию. И эту бумажную волокиту одиноким мамам надо проходить с ребенком-инвалидом на руках. А если он в коляске, а в подъезде нет даже пандусов?

"Выжить на пенсию"

Но даже успешно выполненный квест не гарантирует успеха. Социальная помощь все реальные расходы не покрывает. 5 тыс. рублей пособие на ребенка, пенсия – 15 тыс. рублей. Смогут ли двое прожить на 20 тыс. рублей в месяц? А ведь еще нудно самим тратиться на реабилитацию, лекарства.

- Родителям предлагают самостоятельно приобрести все необходимое, а потом возместить потраченное. Но цены соцслужбы называют нереальные, - жалуетсясоздатель организации "дети-Ангелы" Марина Лепская.

По ее словам, подгузник на ребенка весом около 25 кг должен по мнению соцслужб строить 7, 80 или 7, 90 рублей, а самый дешевый в магазине на распродаже стоит примерно 12 - 14 рублей.

- То же самое с колясками. Хорошая инвалидная коляска стоит около 100 тысяч рублей, а государство выдаст только 35 тыс. рублей, - приводит пример Лепская.

К тому же, не всем детям подходят такие стандартные инвалидные кресла.

- Я через год получила коляску для своего ребенка. Но мой сын их не переносит. У таких детей происходит деформация скелета, - объясняет Ольга Шелест. - Им нужны хорошие устройства за 300 - 400 тысяч рублей. В бюджете на всех вряд ли денег хватит.

Вот потому и впадают матери в депрессию, безнадежность вызывает ужасные мысли...

- Для таких мам важна не просто помощь, а именно сопровождение специалистов – психологов, - считает Екатерина Акинцева.

Не всегда помощь от государства оказывается достаточной

Не всегда помощь от государства оказывается достаточной

Поддержка есть!

Где же соцслужбы? В комплексном центре социального обслуживания Центрального округа, к которому относилась погибшая Елена О., в пяти отделениях работают 29 психологов и 37 социальных педагогов. Как же вышло, что они ей не помогли?

- Многие не знают, куда идти, к кому обратиться. Живут в информационном вакууме. Но помощь рядом, есть много людей, которые готовы подставить свое плечо! Не прекращайте искать помощников! - обращается к матерям Екатерина Акинцева.

Ирина Кириллова приводит пример:

- В Самаре есть лагерь «Волжский Артек» на9-ой просеке, где колясочники наравне с обычными ребятами отдыхают. Это общественная инициатива, которую поддержала мэрия. С 2002 года этот опыт еще только развивается и этот лагерь уникален. С утра до вечера детки участвуют во всех мероприятиях смены лагеря. Там душевный микроклимат, в котором человек чувствует, что он нужен и важен. Родители становятся волонтерами, они активны, потому что получили поддержку вовремя, вступили в общественную организацию, нашли хороших специалистов.

Протоиерей Максим Кокарев, клирик Прихода храма в честь Сретения Господня рассказал еще о двух адресах помощи матерям:

- В Самаре еще несколько лет назад в церкви был запущен проект "Ты не одна". Это место, где женщина могла бы получить помощь, любую: и юридическую, и психологическую. В этом году Епархия запускает параллельный собственный проект, который называется "Дом для мамы". Уже несколько женщин с детьми сейчас получают там помощь, консультации. Женщины могут даже там жить. Можно искать эти проекты в сети, можно найти координаты отдела по социальному служению и благотворительности Самарской митрополии, который и организовал эти проекты. При Храме Трех святителей на улице Стара-Загоре, в котором базируется наш отдел по социальному служению и благотворительности действует и уже много лет, просто не все об этом знают, детский садик для детей с особенностями "Жемчужина". В основном там дети с ДЦП и другими отклонениями, с эпилепсией, которых тоже нигде не оставишь. Там работают специально обученные люди, сотрудники, волонтеры, которые знают, как с этими детьми заниматься.

СПРАВКА "КП"

В Самарской области больше 10 тысяч детей-инвалидов

По состоянию на 1 октября 2018 года в Самарской области проживают 228 022 инвалидов, из них 10 226 детей-инвалидов. В регионе осуществляют деятельность 11 государственных учреждений – реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенных как в городских округах, так и в муниципальных образованиях. Основной формой предоставления услуг является комплексный курс реабилитации.

Пропускная способность реабилитационных учреждений для детей-инвалидов – 675 мест. В 2017 году в центрах получили услуги более 6,1 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе более 2,2 тысяч детей-инвалидов. По состоянию на 1 июня 2018 года услугами центров охвачена 921 семья, воспитывающая детей-инвалидов.

КОММЕНТАРИИ ВЛАСТЕЙ

"У Елены была машина, коляски, помощь от социальных служб"

Министерство социально-демографического развития Самарской области прокомментировало жизненную ситуацию погибшей в Тольятти Елены О. и ее 13-летнего сына-инвалида:

"Семья в органах опеки и попечительства города Тольятти на учете не состояла. Мальчик не обучался в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях. Не было информации о том, что семья неблагополучная. С отцом ребенка Елена О. развелась в 2007 году, по ее заявлению отца лишили родительских прав.

Елене О. ежемесячно выплачивали компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг - 50 %.

3 июня 2013 года мальчика обеспечили прогулочным креслом-коляской со сроком эксплуатации 4 года. В дальнейшем специалисты Автозаводского отделения КЦСОН неоднократно связывались с законным представителем ребенка Еленой, как и с другими родителями детей-инвалидов, для уточнения моделей кресел-колясок для закупки. Она в устной форме отказывалась от предлагаемых моделей кресел-колясок, пожелав приобрести кресла-коляски самостоятельно с дальнейшим предоставлением документов для выплаты компенсации, однако за компенсацией кресел-колясок в КЦСОН не обратилась.

Ребенок также обеспечивался подгузниками, впитывающими простынями, опорой для лежания для детей-инвалидов, надкроватным столиком, сиденьем для ванной. За самостоятельное приобретение противопролежневых подушек и ортопедической обуви для сына Елене О. была выплачена компенсация.

Кроме того в 2009 году Елена получила базовый автомобиль "Ока".

с 2012 года Елена О. ежегодно обращалась в центр «Семья» за новогодним набором для ребенка. С 2016 года вместе с набором специалисты вручали всем родителям детей-инвалидов без исключения памятки с контактными телефонами специалистов. Поэтому Елена знала о том, что в центре «Семья» она бесплатно и в любой момент может получить услуги психолога, социального педагога, помощь и поддержку.

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