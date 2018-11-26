Пропали два автобуса, но жители довольны: появился отчет о движении общественного транспорта в Красноглинском районе Самары

Общественный транспорт в Красноглинском районе Самары – очень горячая тема для горожан. После отмены маршрутных такси автобусы не справляются с потоком пассажиров. Чтобы не быть голословным, приведу только одну цифру. 242. Именно столько человек пыталось дозвониться в студию радио «КП-Самара» во время передачи, посвященной автобусам в Красноглинском районе.

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Чтобы разобраться в ситуации, мэрия начала мониторить, как ходит общественный транспорт в районе. Самарский активист Алексей Морозов подсчитал статистику и опубликовал отчет о том, как ходит общественный транспорт в Красноглинском районе в утренний час-пик.

Отметим, что в отчет вошли только три маршрута – 1, 50 и 51. Маршрутные такси, которые ходят из области, не учитывались.

Так, 6 ноября утром с 6:00 до 10:00 с автостанции на Красной Глинке выехали 15 автобусов №1, 20 автобусов №50 и 12 автобусов №51. Они смогли вывезти 5 800 человек. Примерный доход перевозчика – 130 тысяч рублей.

Интервалы движений:

№1 – 16 минут,

№50 – 12 минут,

№ 51 – 20 минут.

Спустя шесть дней, 12 ноября, количество автобусов, которые проехали утром упало. С 47 машин до 41. При этом «полтинников» стало больше на 1 машину, а автобусы №№ 1 и 51 уменьшились – на 4 и 3 соответственно.

Результат – при полной загрузке вывезли всего 4 800 человек.

Самарский активист Алексей Морозов уверен – автобусов для Красноглинского района недостаточноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 ноября, правда, ситуация с автобусами вернулась к состоянию 6 ноября. Почти.

- Спустя 10 дней, утром потерялись два автобуса 51 маршрута. На 1 и 50 количество машин неизменно. Утренний регресс очевиден. По вывозу: жалоб много, транспорта не хватает, - прокомментировал Алексей Морозов.

За утро 16 ноября из Красноглинского района на автобусах трех маршрутов на работу смогли добраться 5 200 человек.

С 22 ноября перевозчик пообещал добавить 2 ЛиАЗа на 50 маршрут. Однако вышли ли машины на дороги, сказать трудно. Сотрудники мэрии продолжают мониторить ситуацию с автобусами, но результатов широкая общественность так и не увидела.

Цифры не выкладывают с 16 ноября. По словам активиста, в департаменте транспорта его заверили, что никаких проблем с автобусами нет и жители Красноглинского района довольны. Однако итоги мониторинга за прошлую неделю предоставлять отказались.

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