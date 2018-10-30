"Теперь с женой видеться не будем!": 5 мест Самары, куда не доедут жители Управленческого после отмены 210 маршрута

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-30T16:01:08+03:00

Изменить размер текста: A A

С улиц Самары пропали сразу две маршрутки - №1к и №210. Они перестали ходить в понедельник, 29 октября, однако мэрия проинформировала горожан об отмене маршрутов только на следующий день.

По словам городских властей, убрать маршрутки решил сам перевозчик, а департаменту транспорта при этом ничего не сказал. Чтобы компенсировать потерю 1к на улицы города пообещали выпустить больше автобусов №1 – теперь их будут ходить 14 машин.

А тем, кто ездит на 210 маршрутке, предложили добираться до работы/учебы/родственников с пересадкой. В распоряжении жителей Управленческого автобус №51 и пересадка на автобусы №45 (на Московском шоссе) и №75 (на проспекте Кирова).

Решение перевозчика и самарских властей оказалось ударом ниже пояса для многих жителей Красноглинского района и, в частности, поселка Управленческий. Утренний час-пик красноглинцы и так вспоминают с содроганием, а теперь пропали еще и две популярные маршрутки. И если у №1к есть альтернатива – автобус №1 (интервал движения и битком забитые салоны пока оставим за скобками), то пропажа 210-й маршрутки – невосполнимая утрата.

«КП-Самара» сделала подборку пяти мест города, до которых жители Управленческого больше не смогут добраться без пересадок.

Маршрут: поселок Управленческий – улица Свободы 2В (и другие корпуса СамГУПС)

- Ну и что теперь делать? Кроме 210-ой маршрутки до универа я никак доехать не могу. А теперь ее убрали! – возмущается студентка Алина.

Девушка живет на Управленческом и учится в СамГУПС. В понедельник, когда 210-е маршрутки перестали ходить, Алина простояла на остановке 40 минут, а потом добиралась с пересадками до вуза около 1,5 часов.

- Самое обидное – не предупредил никого. 40 минут стояли толпой на остановке. Кто на учебу, кто на работу - все ждали маршрутку. Когда поняли, что это бесполезно, пришлось добираться до универа с пересадками. Все пробки собрала, пока доехала! – жалуется студентка.

Отмена маршрутного такси №210 серьезно ударит по карманам красноглинцев. Теперь на дорогу придется тратить минимум в два раза больше.

- На проезд в месяц уходит примерно 1 500 рублей. Это только до университета и обратно. Теперь надо будет тратить почти 3 000. Даже с транспортной картой все равно дорого. Стипендия меньше, чем на дорогу будет уходить. А сколько времени на пересадку? На одной остановке постой, на другой постой и подожди, пока автобус приедет, - разводит руками Алина.

Маршрут: поселок Управленческий – улица Аэродромная, 126

У Валентины Степановны (в прошлом - заводчанки, а сейчас – пенсионерки) маленькая внучка Анечка. Малышка живет с родителями около парка имени 30-летия Победы.

- Сын с женой купили квартиру на Аэродромной, - рассказывает пенсионерка. – Мы тогда все очень радовались: просторное жилье, чистенько все, аккуратно и по цене удачно вышло. Там у снохи работа рядом. Только работает сутками, а Анечка в садик не ходит. Надо нянчить внучку, пока папа с мамой на работе или отдыхают: супчик сварить, пока мама спит, а папа деньги зарабатывает, в парк с Анечкой сходить, по хозяйству деткам помочь.

Валентина Степановна живет на Управленческом. Несколько раз в неделю она садилась на 210 маршрутку и ехала через полгорода к внучке. Как теперь быть – пожилая женщина не знает.

- Отменили, говорите? А я и не знала. Вот стояла бы на остановке, ждала бы. 20 минут стою уже. Что же теперь делать? Это мне что, с пересадками теперь ездить? – сокрушается пенсионерка.

Маршрут: поселок Управленческий – улица Аэродромная, 13

Иван Карпов работает в банке. До работы добирается долго, зато без пересадок. Живет на Управленческом. Жена работает на Красной Глинке, поэтому перебираться в город – не лучшая идея.

- Зарплата не вот уж большая, но на жизнь хватает. Теперь на дорогу придется тратить больше, а значит – в чем-то себе отказывать. Думаю, и на дорогу времени будет уходить больше. С женой в будни и так видимся только по вечерам и утрам, а так и вовсе перестанем: пока до дома доедешь, ночь будет, - грустно шутит Иван.

Кроме 210-ой маршрутки других вариантов добраться до работы у мужчины нет.

- А что еще, такси что ли? Машину свою купить? На нее еще заработать надо. А у нас коммунальные платежи, дорога, еда, родителям еще хочется помочь и в отпуск съездить куда-то. Не до машины совсем, - рассказывает Иван.

Маршрут: поселок Управленческий – улица Мяги, 19

До работы без 210 маршрутки тяжело добираться и жительнице Управленческого Анне. Девушка живет с мамой на улице Крайней, работает в одной из медицинских клиник города.

- Работа нравится, менять не хочу. Все хорошо, если бы не дорога. Она и без того долгая и выматывающая, а сейчас и вообще в ад превратится, - жалуется девушка.

До работы Анна добиралась на маршрутке, потом еще квартал шла пешком. На все уходило больше 1,5 часов.

- Что теперь? Не знаю даже. Вчера пришлось идти до Московского шоссе, чтобы сесть на «первак». Долго очень шла, ножки устали. И домой позже обычного вернулась. Если так каждый день будет – это очень плохо. Буду искать другие пути, как домой с работы добраться, - вздыхает Анна.

Маршрут: поселок Управленческий – улица Красных Коммунаров, 4

Самарец Андрей два-три раза в неделю ездит к родителям на пересечение улиц Гагарина и Красных Коммунаров. Там живут родители.

- Мне от бабушки осталась квартира на Управленческом, а родители и сестра живут на Коммунаров. Езжу в город только к ним. Хотелось бы почаще, но не получается. А сейчас и вовсе буду редко приезжать – маршрутку-то отменили, - рассказывает Андрей.

Сегодня мужчина должен был помочь родителям по ремонту.

- Уже понял, что отменили. Придется до Ново-Садовой, а там на трамвай. Крюк, конечно, приличный, но ничего не поделаешь. Те, кто принимает такие решения, сами, видимо, на общественном транспорте не ездят. На словах-то все просто, а попробуй утром в забитый автобус влезть или на остановке померзнуть, - жалуется Андрей.

Ну и как бонус – до Птичьего рынка жители Управленческого тоже добраться не смогут. Всем, кто делает ремонт и ищет, где подешевле, посвящается. Ребята, я с вами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Коммерческие автобусы должны быть второстепенными": в Самаре хотят доработать схему маршрутов общественного транспорта

В департаменте транспорта Самары поделились планами расширить существующую сеть маршрутов общественного транспорта (подробности)