2018-11-26T16:36:07+03:00
Общество

И закусил стаканом: самарские ученые изобрели съедобную посуду

Пока что стакан из яблока обойдется в 30-40 рублей, но изобретатели ищут способы удешевить процесс изготовления таких вещей
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Яблочные стаканы могут спасти мир от мусораЯблочные стаканы могут спасти мир от мусора
Изменить размер текста:

Выпил лимонад, закусил стаканом – и никаких отходов. Для экологии и планеты польза, для владельцев баров и ресторанов – аттракцион. Как делать съедобные и прочные стаканы из подручных средств, придумали ученые одного из самарских университетов. Все начиналось с космоса: коллектив кафедры «Технология и организация общественного питания» предложил способ упаковки питания для космонавтов, съедобные пищевые пленки. В условиях МКС, когда каждый квадратный метр на счету и плодить космический мусор нельзя, это решение – идеально.

Одноразовый стакан спасёт мир.Самарские ученые придумали, как делать съедобную посуду

Следующий шаг – использование технологии на земле.

- Мы запатентовали три технологии изготовления съедобных пленок из яблочного сырья, - рассказывает руководитель проекта Надежда Макарова. – Выяснилось, что именно яблочное пюре лучше всего подходит для изготовления посуды: оно обладает нужными вкусовыми и вязкопластическими свойствами.

Стакан из яблочного пюре получается прочным, вкусным и натуральным. В его составе нет никаких консервантов, красителей. Из пюре с пластификатором формируют нужный предмет и сушат готовый пласт при температуре не выше 60 градусов. В итоге в яблочный стакан даже можно наливать кипяток. Влагу тонкий стакан может держать около восьми часов, кипяток – чуть меньше, да и стенки нужно делать толще.

Использованный стакан можно съест или растворить в воде. И проблема с мусором решена. Яблочная посуда в перспективе могла бы стать отличным аналогом пластиковой, но только в том случае, если изобретатели придумают, как ее удешевить. Пока что ее можно изготавливать только вручную и себестоимость одного стаканчика - 30-40 рублей. Хорошо - в качестве развлечения, но массово кафе-рестораны такое точно закупать пока не станут. Но ученые уже подали заявку на патент технологии изготовления съедобной посуды. И ищут инвесторов, которых бы заинтересовал проект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Яблочный стакан и "климатические" дороги: как еще молодые ученые хотят изменить мир

Пять самых прикольных изобретений, которые показали молодые инноваторы на фестивале iВолга (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Это была крайняя необходимость: в Самаре отменили штраф водителю, который выехал за стоп-линию, пропуская "скорую"
Еще 480 мест: в Кировском районе в 2019 году откроют два новых детсада
"Его было невозможно заметить": на Антонова-Овсеннко под колесами "Ауди" погиб пожилой мужчина
Это дорожный ад: Из-за снегопада Самара встала в девятибалльных пробках
В Самаре тепловоз сбил насмерть стрелка ФГУП "Охрана"
Уборка идет полным ходом: в Самаре на борьбу со снегом вывели более 200 спецмашин
Кировскому району Самары назначили нового прокурора
Следователи занялись историей с ребенком в Сызрани, которого покусала собака
Уголовник, сидевший за убийство и смертельное ДТП с ребенком, изнасиловал 59-летнюю женщину в Самарской области
В Самарской области до середины недели будут хозяйничать снег и метели
Тольяттинский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по каратэ
В Самаре ищут спонсора, чтобы провести хоккейный матч на площади Куйбышева
Футболист «Крыльев» Башкиров вновь не явился в суд по делу о пьяной езде
После массового отравления детей в самарской школе №81 сменился комбинат питания
"Парься правильно": в Самаре пройдет первый чемпионат области по банному искусству
В Самарской области водитель «Калины» сбил насмерть шедшую по дороге женщину
Разнорабочий из Узбекистана подозревается в совращении 7-летней девочки в Самаре
В Самаре юные спортсмены приняли участие в турнире по восточным единоборствам
Сергей Корниленко поможет в дороге: игрок «Крыльев» подарил свой голос навигатору
В пресс-центре «КП-Самара» расскажут, ждать ли горожанам повышения ипотечных ставок
Житель Самарской области украл рюкзак со 131 тысячью рублей и спрятался от полицейских в бочке
Дмитрий Азаров раскритиковал работу самарского минстроя по ЖК «Ильинская плаза»
«Самара Арена» стала пятой по посещаемости в первом круге РПЛ
В Самаре расселят и снесут четыре аварийных дома
В Самаре в районе Волжского шоссе построят новую дорогу