И закусил стаканом: самарские ученые изобрели съедобную посуду

Выпил лимонад, закусил стаканом – и никаких отходов. Для экологии и планеты польза, для владельцев баров и ресторанов – аттракцион. Как делать съедобные и прочные стаканы из подручных средств, придумали ученые одного из самарских университетов. Все начиналось с космоса: коллектив кафедры «Технология и организация общественного питания» предложил способ упаковки питания для космонавтов, съедобные пищевые пленки. В условиях МКС, когда каждый квадратный метр на счету и плодить космический мусор нельзя, это решение – идеально.

Одноразовый стакан спасёт мир.Самарские ученые придумали, как делать съедобную посуду

Следующий шаг – использование технологии на земле.

- Мы запатентовали три технологии изготовления съедобных пленок из яблочного сырья, - рассказывает руководитель проекта Надежда Макарова. – Выяснилось, что именно яблочное пюре лучше всего подходит для изготовления посуды: оно обладает нужными вкусовыми и вязкопластическими свойствами.

Стакан из яблочного пюре получается прочным, вкусным и натуральным. В его составе нет никаких консервантов, красителей. Из пюре с пластификатором формируют нужный предмет и сушат готовый пласт при температуре не выше 60 градусов. В итоге в яблочный стакан даже можно наливать кипяток. Влагу тонкий стакан может держать около восьми часов, кипяток – чуть меньше, да и стенки нужно делать толще.

Использованный стакан можно съест или растворить в воде. И проблема с мусором решена. Яблочная посуда в перспективе могла бы стать отличным аналогом пластиковой, но только в том случае, если изобретатели придумают, как ее удешевить. Пока что ее можно изготавливать только вручную и себестоимость одного стаканчика - 30-40 рублей. Хорошо - в качестве развлечения, но массово кафе-рестораны такое точно закупать пока не станут. Но ученые уже подали заявку на патент технологии изготовления съедобной посуды. И ищут инвесторов, которых бы заинтересовал проект.

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