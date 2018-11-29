Туры на Новый год 2019 из Самары: куда поехать недорого

Эксперты говорят: туры на Новый год 2019 из Самары стоит бронировать чуть ли не за год, иначе найти варианты по приемлемым ценам становится практически нереально. «КП-Самара» узнала у специалистов рынка, что делать тем, кто немного опоздал, но все же хочет немного отвлечься от работы и привычной обстановки.

Узнать больше о России

Конечно, в декабре купить билеты заграницу не так-то просто. На помощь приходят туры из Самары по России на Новый год 2019. Плюсы: не нужно оформлять загранпаспорт, получать визу и, соответственно, больше платить за нее. В путешествие можно отправиться на поезде: например, выбрав туристическую поездку в Казань, с посещением деревни татарского Кыш Бабая (варианты есть на сайте перевозчика) или же на родину Деда Мороза в Великий Устюг (стоимость поездки – от 7900 рублей).

Новогодние праздники – отличная возможность ближе познакомиться с культурной столицей страны. В Санкт-Петербурге погода не летняя и достаточно дождливо, но когда еще вы сможете потратить практически все свое время, чтобы обойти питерские музеи?

Для любителей активного отдыха подойдут горнолыжные курорты Сочи, Башкирии. Правда, стоит отметить, что цены на новогодние праздники не самые приятные.

Стоимость перелета (прямые рейсы):

Самара – Санкт-Петербург – от 10845 рублей.

Самара – Сочи – от 15344 рублей.

В Европу – на Рождество

Если же вы мечтаете о гуляниях и праздничных огнях в европейских городах, то в путь лучше отправляться пораньше: самое интересное начинается чуть ли не с первого декабря. Рождественские ярмарки и распродажи в Европе приурочены к 25 декабря. Правда, планировать поездку все же лучше заранее: получать шенгенскую визу придется около 10 дней, особенно в период повышенного спроса, стоит она около 5-6 тыс. рублей.

Самый доступный для жителей Самары вариант – это страны Прибалтики. Дешевле всего долететь до Латвии: прямой перелет из Москвы обойдется в 9100 рублей, правда до столицы нужно еще добраться, а это еще около 5-6 тыс. рублей. Зато сам отдых обойдется не слишком дорого: здесь самые доступные цены на еду и развлечения среди стран Европы.

А вот стоимость тура в сказочную Чехию сейчас уже стартует от 42 тыс. рублей с человека. В другое время за такие деньги можно отлично отдохнуть вдвоем.

- Любители традиционной рождественской романтики выбирают Чехию, Австрию и другие европейски страны, - рассказывает начальник туристического отдела компании «Авитекс» Ольга Макеева. - Заснеженные улицы Праги и Вены празднично украшены, рождественские ярмарки по продаже стеклянных игрушек создают великолепный фон для фотографий. Глинтвейн и имбирные пряники помогут почувствовать вкус европейского рождества.

Солнце, море и песок

Как и раньше многие самарцы предпочитают уехать на зимние каникулы в жаркие страны. Пожалуй, это самый популярный вид отдыха.

- Если говорить о популярности безвизового направления для самарских жителей, то лидирует Турция, - рассказывает руководитель отдела маркетинга «Самаринтур» Татьяна Федорова. - Почему выбирают для зимнего отдыха именно это направление? Самый быстрый перелет, комфортный для нас климат, в море, конечно, не все рискнут купаться, но во всех отелях, принимающих туристов зимой, есть закрытые подогреваемые бассейны. Температура воздуха +20-23.

Купить билеты до Стамбула можно и самостоятельно: из Самары есть прямые перелеты, цены стартуют от 9 тыс рублей за перелет туда-обратно. В это время года в Стамбуле примерно +10-15 градусов тепла.

Кроме Турции можно посетить Вьетнам, Таиланд, в Индию и в ОАЭ по путевке всее ключено. Правда, обойдется она достаточно дорого.. В отелях всегда предусмотрена новогодняя программа для туристов с анимацией, выступлением артистов и салютом. Дискотеки на курортах не стихают до самого утра.

- Это возможность совершить экскурсии без толпы туристов и не под палящим солнцем, как летом, - добавляет Татьяна Федорова. - Главное преимущество - услуги пятизвездочных отелей становятся вполне доступными, поскольку именно в зимний сезон цены существенно снижаются. К вашим услугам будут предоставлены спа-услуги, бары, прекрасное питание по программе «все включено», развлечения, детские клубы и т.д. Второе направление это так называемая зимняя экзотика на пляжах Таиланда и Вьетнама. Каждая страна имеет свой колорит, экскурсионную программу, местную кухню, их объединяет прекрасные пляжи и изобилие свежих фруктов!

Актуальные предложения на новогодние даты (цена за человека)

Турция – от 32 800 рублей;

Таиланд –от 65 850 рублей;

Вьетнам – от 53 100 рублей;

ОАЭ – от 42 250 рублей;

Мнение специалиста

Елена Макарова, психолог:

- Длинные новогодние каникулы – отличная возможность не просто отдохнуть, а перезагрузить организм и уставший ум. Оставаться на долгие 10 дней дома, в привычной обстановке, а уж тем более планировать на это время исключительно домашнюю работу – не самая лучшая идея. Обычно к концу года человек склонен нагружать себя задачам и делами, чтобы завершить какую-то работу, проект. В итоге к 31 декабря мы выжаты словно лимон. Если не дать себе отдохнуть и расслабиться за время каникул, поверьте – начать год успешно и с пользой не получится. Поездка в другой город или страну позволяет стопроцентно переключиться, к тому же высока вероятность, что вы будете гулять, много ходить и не так много есть, а значит и на здоровье путешествие скажется положительно.

СПРАВКА КП

Куда едут на Новый год 2019 жители Самары?

В лидерах спроса поездок на новогодние праздники - Тайланд, Россия, ОАЭ, Турция и Европа. В ТОП-10 вошли Доминикана, Вьетнам, Индия.

По агрегированным данным туроператоров