Счастливая судьба художника по металлу

Продолжатель традиций

На окраине Бугуруслана установлен памятник трудовому подвигу нефтяников. На этом месте 26 июля 1937 года скважина №1 дала первую промышленную нефть Оренбуржья. Владимир Кондрашов - достойный продолжатель славных традиций. За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона в 2009 году сварщику была вручена благодарность председателя Законодательного собрания Оренбургской области. В 2014 году Владимиру Филипповичу присвоено звание «Почетный нефтяник», а в этом году он вошел в число 10 лучших сотрудников ПАО «Транснефть» - его портрет размещен на корпоративной доске почета. Началось все в 1979 году, когда еще совсем юный выпускник училища Володя Кондрашов пришел на работу в Бугурусланское РНУ Управления Приволжскими магистральными нефтепроводами, впоследствии - АО «Транснефть - Приволга».

- С головой погрузился в работу. Трудились и в дождь, и в мороз, и в зной. Родных подолгу не видел. Как-то в Приморске, на берегу Финского залива, был в командировке больше месяца, - вспоминает сварщик. Но тут же добавляет: при всех сложностях даже мысли не было сменить профессию.

- В другом коллективе, в другой компании я себя не вижу. Это моя семья. Да, труд нелегкий. Мы, как саперы, не имеем права на ошибку, ответственность большая. Но при этом работа творческая. Сварщик - тоже художник. Только рисует не кистью по холсту, а электродом по металлу. Опытный мастер такой шов может сделать - произведение искусства! Конечно, нужна твердая рука, острый глаз, уверенность в своих силах.

Большая и дружная семья: супруги Кондрашовы с внуками.

«Наш папа - герой»

- Владимира Филипповича Кондрашова я знаю более десяти лет: отличный наставник для молодежи, настоящий профессионал, которому можно доверить самую сложную задачу, - уверен начальник Центральной ремонтной службы Бугурусланского РНУ Ильдар Мингазов. Действительно, Кондрашов участвовал в реализации самых сложных проектов, за что и пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. В числе которых, кстати, и его дети. Дочь Елена работает экономистом финансово-экономического отдела аппарата управления Бугурусланского РНУ, сын Сергей - начальник линейной аварийно-эксплуатационной службы ЛДПС «Похвистнево».

- Папы часто не было дома. Даже наши дни рождения часто проходили без него, - признается Елена Матросова.

- Зато из командировок всегда привозил нам подарки, - улыбаясь, дополняет Сергей Кондрашов. - Мы с нетерпением ждали его возвращения.

Дети, сколько помнят себя, всегда слышали поначалу непонятные, а потом многозначительные слова: «врезка», «котлован», «нефтепровод». Лишь в более старшем возрасте пришло понимание того, как все эти слова связаны с профессией сварщика, а Сергей даже неоднократно был у отца на работе. Впрочем, и сейчас он чаще встречает отца на трассе, чем в домашней обстановке.

- Я видел, с каким уважением относятся к отцу коллеги, и хотел быть похожим на него, - говорит Кондрашов-младший. - Он всегда говорил с нами об ответственности и дисциплине, учил слушать и прислушиваться к старшим.

Зерна папиного воспитания упали в благодатную почву: дети, окончив Самарский государственный технический университет, также пришли работать в АО «Транснефть - Приволга».

- Ребята получили образование в рамках сотрудничества компании с вузами-партнерами, за что я очень благодарен родному предприятию - рассказывает Владимир Кондрашов. - Дочь работает уже 12 лет, сын - почти 10.

Елена и Сергей в своем будущем уверены: «Транснефть» была им родной с детства. Молодые сотрудники компании вполне могут представить, что проработают здесь, как и отец, многие десятилетия.

- Наш папа - герой. Герой своего дела, - просто говорит Елена. - Мы все очень рады, что его профессиональные заслуги оценены на таком высоком уровне.

Внуки видят Кондрашова-старшего чаще, чем в свое время дети. Футбол, прогулки по парку, катание на санках и фирменные шашлыки от дедушки на праздники и в дни рождения двоих мальчиков и двух девочек - что может быть лучше? А для старшей внучки Даши Владимир Филиппович, используя профессиональные навыки, сварил настоящие большие качели.

- Любимая профессия и большая семья - жена, дети, которыми можно гордиться, красивые внуки… Что еще нужно человеку? Я счастлив, что моя судьба сложилась именно так, - улыбается основатель династии.