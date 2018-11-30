Улыбаемся и отдыхаем: как спасти свою иммунную систему от краха

Береги иммунитет смолоду

Быстрый темп жизни, постоянные стрессы, синдром хронической усталости и городская экология - все это негативно влияет на состояние иммунной системы человека. Мы начинаем быстро уставать, легко подхватываем любую заразу и пьем таблетки горстями, чтобы избавиться от симптомов, не понимая: проблема гораздо глубже. Когда в работе иммунитета происходит сбой, то защитная система организма начинает работать неадекватно, развивается иммунопатология. Одно из самых распространенных ее форм- аллергия. Только в Самарской области от нее страдает каждый третий ребенок. Да и больше трети взрослых чихают летом на пыльцу, покрываются пятнами от опасной еды. Все это сигнал - организм "сломался" и не готов больше защищать себя сам со стопроцентной результативностью. Иммунный дисбаланс нередко лежит в основе развития аутоиммунных и онкологических болезней. Течение всех хронических инфекций зависит от состояния иммунной системы.

Комплексный подход к восстановлению иммунной системы отличает ЛДЦ Иммунологии и аллергологииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- К сожалению, в России и в других странах проблемой остается низкий уровень информированности врачей о проблемах аллергологии и иммунологии, использование в ряде лабораторий низкокачественных и не стандартизированных лабораторных технологий диагностики аллергии и иммунодефицитов, что является причиной большинства диагностических и лечебных ошибок, - доктор медицинских наук, главный врач «ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии» Татьяна Суздальцева объясняет, почему не всегда такие проблемы успешно выявляются и правильно корректируются.

Еще одно проявление сбоя в иммунной системе – герпес. Вирусы могут в течение многих лет "спать" в организме человека, а вот любой дисбаланс защитных сил организма тут же вызывает обострение инфекции. Так что, если герпес является частым гостем у вас на лице, это тоже повод обратиться к аллергологу-иммунологу. Проявлением патологии иммунной системы является также любая форма бронхиальной астмы. Многие люди имеют к ней наследственную предрасположенность. Но проявится ли эта болезнь или нет - зависит от многих факторов, в том числе от состояния эндокринной, нервной, пищеварительной систем, вредных привычек, внешнего окружения.

Защита, работай!

Как же уберечь свой иммунитет? Полагаться на волю случая в этом деле не стоит.

- Очень важно предотвратить тот момент, когда иммунная система подвергнется негативному воздействию. А значит, на первый план выходит профилактика. Больше гуляйте на свежем воздухе, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, правильно питайтесь, живите в гармонии с окружающим миром, делайте добрые дела, пусть в вашей жизни работа и сон, отдых будут сбалансированы, - говорит Татьяна Суздальцева.

Не подвергать себя стрессам, находить время для отдыха, перестать переживать из-за мелочей - чтобы научиться всему этому, необходимо приложить максимум волевых усилий. К тому же научно доказано: помочь восстановлению иммунной и эндокринной системы за короткое время способно позитивное мышление, тогда помощь врачей пойдет на пользу организму и ваш организм снова окажется под надежной защитой от внешних раздражителей.

В Центре помогут и взрослым, и детямФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Где в Самаре помогут оздоровить иммунную систему?

Вот уже 24 года в «ЛДЦ Иммунологии и аллергологии» успешно помогают лечить пациентам заболевания иммунной системы. Именно качественная диагностика и высокий профессионализм врачей – главные составляющие работы Центра. Там помогают избавиться от аллергический проявлений, пищевой и лекарственной непереносимости, корректируют течение вторичных иммунодефицитов, аутоиммунных процессов.

Важным направлением работы Центра является профилактика развития иммунопатологии у детей и взрослых. Имеется 20-летний опыт работы по проблемам бронхиальной астмы, в том числе тяжелой аспирин-индуцированной. В работе Центра используются только высококачественные лабораторные технологии. Благодаря наличию в штате врачей других специальностей, в частности гастроэнтеролога, пульмонолога, оториноларинголога, ревматолога, дерматолога, косметолога и эндокринолога, успешно решаются смежные медицинские вопросы.

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