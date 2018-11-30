2018-11-30T16:10:19+03:00
Здоровье

«Реацентр» - один из лучших медицинских центров России

Ребенок пережил родовую травму и отстает в развитии? Как помочь малышу развиваться правильно и догнать сверстников, знают в «Реацентре».
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В "Реацентре" успешно борются с отставанием в развитии детейВ "Реацентре" успешно борются с отставанием в развитии детей
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Уникальная методика лечения

«Реацентр» работает в Самаре с 1994 года, более 24-х лет. Специалистами Самарского терапевтического комплекса «Реацентр» разработан уникальный метод лечения детской неврологической патологии – МИКРОТОКОВАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, который признан эффективным, разрешен и рекомендован к применению в детской неврологической практике Министерством здравоохранения РФ.

Для восстановления нормальной работы головного мозга при проведении МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ используюдтся физиологические сверхмалые электрические импульсы, равные по силе сигналам нервной системы.

Методом эффективно лечатся задержки развития:

- МОТОРНОГО;

- ПСИХИЧЕСКОГО;

- РЕЧЕВОГО и АУТИЗМ, возникшие как следствие тяжело протекающей беременности, родовой травмы, гидроцефалии, перенесенного менингита или черепно-мозговой травмы, а также осложнения прививок.

Малыши после посещения клиники получают возможность вести полноценный образ жизни

Малыши после посещения клиники получают возможность вести полноценный образ жизни

Каждому ребенку составляется индивидуальная схема лечения

При задержке речевого развития проводится рефлекторная активизация лобных зон коры головного мозга.

В результате лечения:

- улучшается понимание обращенной речи;

- в речи появляются сложные предложения;

- расширяется словарный запас;

- улучшается дикция.

При аутистических проявлениях проводится рефлекторная активизация лобных долей и речевых зон коры головного мозга и стабилизация стволовых структур.

В результате лечения:

- снижается моторная расторможенность;

- повышается познавательная активность;

- вырабатывают бытовые навыки;

- расширяется словарный запас.

При перинатальном поражении ЦНС и детском церебральном параличе проводится активизация мозжечка, моторных, лобных и речевых зон коры головного мозга и сегментарное расслабление спастических мышц.

В результате лечения:

- повышается двигательная активность;

- вырабатываются двигательные навыки;

- снижается мышечный тонус (снизившийся во время лечения мышечный тонус не возвращается);

- улучшается развитие речи.

При повышенном внутричерепном давлении проводится рефлекторное снижение продукции ликвора и улучшение его абсорбции.

В результате лечения:

- устраняются истерические проявления;

- снижаются возбудимость и агрессия;

- улучшаются память и внимание;

- устраняются головные боли;

- улучшается сон.

ВАЖНО ПРИСТУПИТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ВОВРЕМЯ.

Вот уже 24 года в "Реацентре" решают речевые проблемы у детей, ДЦП, аутизм

Вот уже 24 года в "Реацентре" решают речевые проблемы у детей, ДЦП, аутизм

Подробнее об услугах клиники на сайте: www.reacenter.ru

Тел: 8 (846) 990-05-05

Адреса:

Ново-Вокзальный тупик, 21 А (Отделение № 1)

Ново-Садовая, 199 (Отделение № 2)

Фрунзе, 169 (Отделение № 3)

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