Новая победная серия «Лады» и синхронные разгромы: команды из Самарской области завершили домашние серии

«Лада» и ЦСК ВВС синхронно завершили домашние серии крупными победами с одинаковым счетом 6:2. Тольяттинцы переиграли «Буран», самарцы не оставили шанса «Рязани».

Для «Лады» домашняя серия сложилась крайне удачно. «Автозаводцы» выиграли все матчи и поднялись на 1 место в турнирной таблице, опередив «Рубин» на 1 очко.

Начала «Лада» тоже с разгрома. Повержен оказался «Тамбов». Поначалу «волки» показывали зубы, но агрессия никак не выливалась в забитые голы. Зато результативную атаку сумели провести хозяева – Егор Фатеев забил броском низом с острого угла. После этого голы посыпались градом – Станислав Чистов, Роман Дубинин и Алексей Мастрюков довели счет до неприличного 4:0.

Следом под горячую руку лидера регулярки попал «Саров». На этот раз, правда, соперник дал «Ладе» серьезный бой.

- ХК «Саров» очень хорошо оборонялся, вратарь играл надежно. Мы что-то создавали, но помех вратарю создавали мало, поэтому он броски видел и справлялся с ними. Хоть «на тоненького», но победили, - сказал главный тренер «Лады» Анатолий Емелин на послематчевой пресс-конференции.

Гости сопротивлялись отчаянно: дважды после голов «Лады» «Саров» отыгрывался. Однако последнее слово осталось за хозяевами – победу в матче «Ладе» принес Егор Фатеев, добивший шайбу после броска Зията Пайгина – 3:2.

Точно с таким же счетом завершилась и битва с «Рязанью». Даже развивалась игра по такому же сценарию – «Лада» дважды забила, гости дважды отыгрались. Однако «Рязань» все-таки умудрилась не пропустить в основное время и перевела игру в овертайме. А там случился Алексей Мастрюков, который забил победный гол – 3:2.

- В овертайме могли выиграть, но забили в итоге нам, - признался после матча наставник гостей Павел Десятков. - Ребят ни в чем упрекнуть не могу, могу только поблагодарить за самоотдачу и самоотверженность.

А вот Анатолий Емелин, несмотря на победу своих подопечных, игрой остался не слишком доволен.

- ХК «Рязань» - зубастая, быстрая команда. Мы оказались не готовы к такой игре. Победу, можно сказать, вымучили, но, победа – есть победа. Дальше будем делать выводы и работать, - подытожил Емелин.

После двух тяжелейших матчей хоккеисты «Лады» все-таки порадовали болельщиков яркой разгромной победой.

- Не хотелось смазать впечатление от всей серии последней игрой, поэтому собрали все силы, что были и порадовали наших болельщиков, - признался нападающий тольяттинцев Артурс Озолиньш.

Он, кстати, один из тех, кто внес свой голевой вклад в разгром «Бурана». Матч завершился со счетом 6:2. Воронежцы поначалу робко сопротивлялись, но остановить «Ладу» не вышло. Возовик – 1:0, Акиньшин – 1:1, Пайгин – 2:1, Озолиньш – 3:1, Миронов – 3:2, Мастрюков, Озолиньш, Бондырев – 6:2.

После матча Анатолий Емелин был краток:

- Играли терпеливо, хотя и не без ошибок. Матч был напряженный, в конце удалось забить в большинстве.

Победная серия тольяттинцев к концу домашней серии достигла 5 матчей.

Фото: ХК "Лада"

Для ЦСК ВВС серия оказалась не такой успешной, как для старшего брата. Два поражения и две победы, одна из которых – в овертайме. Сначала «летчики» одолели в дополнительное время «Саров» 3:2, потом уступили «Тамбову» 1:4, не смогли догнать воронежский «Буран» 4:5 и разнесли «Рязань» 6:2.

Игра с рязанцами стала не только заключительной в домашней серии, но и последней в первом круге.

- Наверное, надо похвалить ребят. Какие результаты? Одну игру мы провалили с «Горняком». Команды три нас переиграли по игре, были быстрее нас: «Нефтяник» (Альметьевск), СКА-Нева и «Звезда», может быть, ещё Тюмень больше территорией владела. Остальные команды по статистике мы на 75% переигрывали по броскам, по такому ключевому моменту как создание голевых ситуаций перед воротами соперника, - подвел итоги наставник самарцев Александр Соколов.

Главный тренер отметил, что его команда не в зоне плей-офф из-за недостаточного мастерства:

- Не находимся в зоне плей-офф по одной простой позиции – не хватает мастерства. Ведем в одну шайбу - не удерживаем преимущества. Проигрываем, создаем достаточно моментов, не забиваем. У меня спрос с ребят, как с больших игроков. Но хотелось бы ребят немножко похвалить.

Отдыхать «Лада» и ЦСК ВВС будут недолго. 3 декабря у них начнутся выездные серии. Тольяттинцы сыграют на выезде с «Южным Уралом», самарцы попробуют реабилитироваться за провал в матче с «Горянком».

Фото: ХК "Лада"

3 декабря – понедельник – «Южный Урал» - «Лада»

5 декабря – среда – «Горняк» - «Лада»

7 декабря – пятница – «Зауралье» - «Лада»

9 декабря – воскресенье – «Челмет» - «Лада»

3 декабря – понедельник – «Горянк» – ЦСК ВВС

5 декабря – среда – «Южный Урал» – ЦСК ВВС

7 декабря – пятница – «Челмет» – ЦСК ВВС

9 декабря – воскресенье – «Зауралье» – ЦСК ВВС