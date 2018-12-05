2018-12-05T10:31:00+03:00
Здоровье

Как избавиться от боли и сохранить сустав

В Самаре стал доступен инновационный метод лечения артроза ИМПЛЭСО
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Эффект от имплантации электрета «ИМПЛЭСО» сохраняется в течение многих летЭффект от имплантации электрета «ИМПЛЭСО» сохраняется в течение многих лет
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В нашем регионе ежегодно регистрируют более 15 тысяч людей, страдающих заболеваниями суставов, например, артрозом. Только треть из них обращается за квалифицированной медицинской помощью. Остальные либо лечатся где придется, либо глушат боль таблетками и уколами. При заболеваниях суставов очень важно не упустить момент и вовремя пройти консультацию у травматолога-ортопеда.

Основным методом оперативного лечения запущенных артрозов суставов является эндопротезирование. Осложнения не редкость - в 12 - 33% такая операция приводит к стойкой инвалидности. А ведь главные задачи в лечении артроза - сохранить сустав, остановить прогрессирование заболевания и вернуть человеку безболезненную подвижность. И именно эти задачи решает хирургическая методика лечения ИМПЛЭСО, разработанная в России. Первые исследования по влиянию электрического поля на процессы регенерации костной и хрящевой тканей были предприняты в конце 60-х годов прошлого века в СССР. Метод применения электретов при дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов (артрозах) успешно применялся в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

В Самаре методику успешно применяют с 2018 года. Инновационная операция имплантация электрета ИМПЛЭСО была впервые выполнена в травматологическом отделении больницы имени Н.И. Пирогова. Этот метод отвечает всем ожиданиям и хирургов, и пациентов: малоинвазивная операция позволяет значительно замедлить разрушение сустава и практически не имеет ограничений. Лечение могут применять к тем пациентам, которым противопоказано эндопротизирование из-за сопутствующих заболеваний. Эффект от имплантации электрета ИМПЛЭСО сохраняется в течение многих лет.

Уже более тысячи благодарных пациентов в России живут без боли в суставах!

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