Самарское - значит лучшее: какие продукты регионального производства можно смело покупать

На что вы ориентируетесь при выборе товара - молока, масла, конфет или аккумулятора? В основном на собственный предыдущий опыт, цену или рекомендации друзей. Хотелось бы, конечно, сразу ориентироваться на качество, но не попробуешь - не узнаешь. Или все же узнаешь? Есть верный способ не ошибиться при выборе продукта: если на упаковке красуется знак «100 лучших товаров России», можно смело покупать хоть колбасу, хоть рубероид. Знак гарантирует, что качество этого товара по всем показателям высоко отмечено экспертами, выдержав проверку по всем статьям.

Чем богаты

Каждый год самарские производители товаров и услуг, оглядываясь на сделанное, предлагают оценить предмет своей гордости соотечественникам. Сначала товар или услуга рассматривается экспертной комиссией земляков, далее - переходит на российский уровень. По результатам работы региональной комиссии по качеству на федеральный этап конкурса в этом году было выдвинуто 53 товара от 21 предприятия. конкурс проводится более 20 лет, и в нем есть свои старожилы и дебютанты. Так же, как и продукция - ничто не мешает выставить под строгий взгляд жюри как товар, успешно зарекомендовавший себя, так и новинку, не успевшую заслужить признание потребителей. Оно того стоит: в случае победы знак «100 лучших товаров России» станет лучшей рекомендацией и самой действенной рекламой.

- Рад приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном награждению победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России 2018», - обратился к участникам церемонии заместитель министра промышленности и торговли Олег Жадаев. - Сегодня мы собрали вас здесь для того, чтобы выполнить приятную миссию - вручить награды победителям. Конкурс Программы «100 лучших товаров России 2018» проводится уже 21 год. Это говорит о том, что он стал признанным в России, открывая дорогу на отечественный рынок разнообразным товарам, которые по достоинству в нелегкой конкуренции завоевали почетное право называться лучшими.

Конкурс 2018 года проводился по следующим номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения».

Победителями федерального этапа конкурса стали все 53 товара, прошедшие в финал.

Семь предприятий предоставили 11 товаров в номинации «Продукция производственно-технического назначения»: АО «НК НПЗ», ООО «НЗМП», ООО «Лада-Лист», ООО «Самараволгомаш», АО «АКОМ», ООО «АвтоГазТранс», ООО «Самарский завод РОТОР».

25 видов товаров вынесли на суд экспертов пять предприятий в номинации «Промышленные товары для населения», это АО «Таркетт», ЗАО «Мягкая кровля», ЗАО «ЕТ-Пласт», АО «Салют-фильтр», ООО «НЗМП».

По одному товару представили восемь предприятий - переработчики сельхозпродукции - в номинации «Продовольственные товары»: АО «Самарский жиркомбинат», ООО «Акведук», ООО «БЕКОН», ООО «Вольский кондитер-2», АО «СМФ «Верола», ООО «Утевское масло», ОАО «Самарский хлебозавод №5», ООО «Красноярское молоко».

Среди предприятий, предоставляющих услуги, победителями признаны ПАО «Самаранефтегеофизика» и Самарская государственная сельскохозяйственная академия.

- Поздравляю дипломантов и лауреатов конкурса с заслуженным успехом, - обратился к победителям заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков. - Многие из вас неоднократно доказали, что Самарская область - родина настоящих, качественных товаров и услуг. Многие из вас прошли национальную систему сертификации. Теперь можно подтвердить качество еще одним способом, приняв участие в добровольной системе сертификации «Самарское качество».

Столичные жители оценили «деревенский» вкус

Директор ООО «Утевское масло» Александр Петрушин не только принял информацию о добровольной системе сертификации «Самарское качество» к сведению, но и сделал пометку «попросить бухгалтера подготовить документы». «Утевское масло» одним из первых предприятий в регионе прошло добровольную национальную сертификацию, как же не подтвердить качество дома? Тем более что в нем-то производитель уверен на 100%. «Утевское масло» - семейное предприятие полного цикла. Александр Владимирович, можно сказать, завершает производственную цепочку - производит конечный продукт. А его сестра и зять занимаются выращиванием подсолнечника - под «златоглавую» культуру отведено четыре тысячи гектаров полей.

Александр Петрушин уверен: «Утевское масло» получило заслуженную награду.Фото: Елена СБОРНОВА

- Хорошее масло получается только из хороших семечек, - уверен Александр Петрушин. - Наш подсолнечник выращивается из лучших семян, а при возделывании полей используются только органические удобрения. Полученный урожай проходит несколько степеней очистки, избавляясь от возможных примесей. «Утевское масло» действительно экологически чистое, это не просто слова.

В этом году на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» нерафинированное «Утевское масло» холодного отжима стало лауреатом, то есть одержало победу среди многочисленных аналогичных продуктов. К этой вершине восхождение шло поэтапно - в позапрошлом году продукт стал дипломантом конкурса.

- Я считаю эту победу очень престижной, - говорит Александр Владимирович. - Беспристрастное жюри судит по совокупности показателей, отдавая предпочтение самым лучшим продуктам среди представленных. Конечно, нам очень приятно подтвердить свою высокую квалификацию! Для этого мы и работаем.

Еще 21 товар, произведенный в Самарской области, вошел в «золотую сотню» страны.Фото: Елена СБОРНОВА

Впрочем, качество «Утевского масла» уже высоко оценено потребителями, в том числе московскими. Жителей столицы на мякине не проведешь, а именно туда, в магазины натуральных продуктов, отправляется львиная доля продукции из Утевки. Масло холодного отжима производится при температуре, не превышающей 40 градусов, - все витамины остаются в продукте, и некоторые потребители покупают его даже не столько для еды (хотя вкусовые качества превосходны), сколько в лечебных целях: укреплять стенки сосудов, улучшать работу желудочно-кишечного тракта. Вкус «Утевского масла» самый что ни на есть исконный - деревенский. Ни за что не догадаешься, что его производство идет на самом современном немецком оборудовании.

Теперь, когда душистое масло заняло почетное место в сотне лучших товаров страны, на очереди за признанием еще один продукт, который производят в Нефтегорском районе, - подсолнечное высокоолеиновое масло. Мало кто знает, что представитель мононенасыщенных жирных кислот Омега-9 - олеиновая кислота - содержится не только в дорогом оливковом, но и в масле, приготовленном из особых сортов подсолнечника. При цене в 3 - 4 раза ниже, оно обладает абсолютно теми же полезными свойствами, кое в чем превосходя свой заморский аналог, например, при жарке не выделяет канцерогенов и содержит меньшее количество вредных насыщенных жиров. Так что в ближайшем будущем подсолнечному маслу коллег придется еще немного потесниться в золотой сотне - высокоолеиновое только ждет, чтобы его представили жюри!

Победителям регионального и федерального этапов конкурса вручили дипломы дипломантов и лауреатов конкурса, почетные дипломы «Золотая сотня», почетные знаки «Отличник качества» и персональный знак «За достижение в области качества». Теперь перед ними стоит новая задача - победа в конкурсе «100 лучших товаров 2019 года». Планку ронять нельзя!