2018-12-07T16:27:06+03:00
Здоровье

Орган власти: недавнее открытие ученых контролирует ваше здоровье и самочувствие

Ученые выяснили, что именно в организме человека решает, заболеете ли вы в сезон простуд
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Что отвечает за здоровье человека? Фото: предоставлено АО "Валента Фарма".Что отвечает за здоровье человека? Фото: предоставлено АО "Валента Фарма".
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Можно ли в 21 веке совершить открытие в области анатомии человека? Ведь кажется, что все уже известно: и сколько костей в нашем теле, и какие функции внутреннего уха, и даже, за что отвечает мозжечок. Но дотошным ученым, удалось невозможное - открыть новый орган, который есть у каждого человека на планете, но о существовании которого до недавнего времени никто не подозревал. Новый орган отвечает за ваше самочувствие, мешает некоторым похудеть несмотря на диеты, а кроме того решает заболеете ли вы в сезон простуд. Удивлены? Вы удивитесь еще сильнее, когда узнаете, что новый орган расположен в кишечнике и имя ему – микробиом.

Поддерживая баланс и здоровье своего микробиома, вы сможете уберечься от обменных заболеваний печени, аутоиммунных болезней, метаболического синдрома и диабета.

Что такое микробиом

Кишечник человека населяют около 50 триллионов разных бактерий. Еще столько же обитают в других органах: на коже, в просвете желчных путей, слизистой полости рта, легких и так далее. В сумме количество всех микроорганизмов в 1,3 раза больше, чем количество собственно клеток в организме! Совокупность всех микроорганизмов, находящихся в симбиозе с носителем и называется микробиом.

Раньше, микроорганизмы населявшие наш кишечник называли микрофлорой. Термин стал широко известен благодаря рекламе препаратов против дисбактериоза. Но мало кто знает, что термин микрофлора в научном мире, уже считается устаревшим, поскольку не отражает того разнообразия функций, которые выполняет микробиом.

Микробиом - это целая экосистема, со сложным взаимодействием с факторами внешней и внутренней среды. Он формируется в момент рождения человека – первые бактерии передаются младенцу от матери в процессе родов. При этом дети, появившиеся в результате кесарева сечения, имеют изначально меньше полезных бактерий, чем те, кто родился естественным путем. В течение жизни микробиом меняет видовой состав, но остается индивидуальным для каждого человека, уникальным и неповторимым как отпечатки пальцев.

За что отвечает микробиом

Уже установлено, что микробиом может оказывать влияние на формирование иммунитета человека. Взаимодействуя с иммунными клетками, расположенными в кишечной стенке, сообщество полезных бактерий поддерживает баланс иммунитета и осуществляет его регуляцию. А любые изменения микробиома, появление большего количества болезнетворных(патогенных) бактерий повреждает клетки иммунной системы, снижая защитные силы организма.

С изменением микробиома связаны метаболический синдром и ожирение. Оказывается, что наш микробиом, все триллионы бактерий, живущих в кишечнике, играют ключевую роль в том, сколько мы весим. Избыточная калорийность рациона влияет на состояние микробиома, который регулирует энергетический баланс человека и способствует набору лишнего веса. Ученые выяснили, что у тучных людей есть дефицит некоторых видов бактерий. Возможно вскоре, будет обнаружен эффективный способ борьбы с лишним весом с помощью коррекции кишечных бактерий.

Также исследования выявили связь нарушений микробиома и таких заболеваний, как диабет 2 типа, ревматоидного артрита, рассеянного склероза, псориаза, болезни костной ткани и сердечно-сосудистой патологии. Согласно последним данным даже настроение человека не обходится без изменений микробиома.

Что ухудшает состояние микробиома?

На состав бактерий в кишечнике влияют много факторов: наследственность, возраст, условия быта и состояние экологии, постоянные стрессы и даже то, как много мы двигаемся в течение дня, тоже имеет значение. Но конечно, главную роль в поддержании здорового микробиома играет диета. У жителей мегаполисов, согласно исследованиям, превалирует диета западного типа с обилием жиров, белков и простых сахаров. Это приводит к доминированию бактерий рода Bacteroides. Избыток этих микроорганизмов, выделяющих уксусную кислоту, приводит к повреждению кишечной стенки, развитию местной воспалительной реакции и, как следствие, увеличивает риск развития заболеваний.

Сильно влияние и антибиотиков. В прошлом считалось, микробиом восстанавливается, как только человек прекращает принимать лекарства. Последние данные ученых говорят обратное: требуется намного дольше времени, а чаще еще и препараты для коррекции микробиома, чтобы организм полностью восстановился.

Как проверить свой микробиом?

Даже если вы регулярно следите за тем, чем питаетесь, стараетесь употреблять достаточно фруктов и овощей, не увлекаетесь сладким или фастфудом, это еще не значит, что ваш микробиом в полном порядке. Вы же помните, что кроме пищевых привычек на состояние микробиома влияют и стресс, и лекарства, и неважная экология.

Узнать о состоянии своего микробиома можно пройдя исследование в условиях лаборатории, где врачи-лаборанты с помощью специального оборудования определят всю бактериальную ДНК вашего микробиома. Такую услугу уже предлагают некоторые диагностические центры в крупных городах.

Но выявить нарушения в микробиоме вы можете прямо сейчас. Для этого необходимо пройти тест «Микробиометр». Специально подобранные вопросы помогут выяснить подробную информацию об особенностях питания, занятиях спортом, наличии вредных привычек, режима дефекации, уровня стресса. Результаты теста покажут насколько высока вероятность, что ваш микробиом поврежден.

ПРОЙТИ ТЕСТ

В случае если результат теста покажет высокую вероятность повреждения микробиома, необходимо обратиться за консультацией специалиста.

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