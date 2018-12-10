Натуральность vs Синтетика: Действительно ли стоит пренебрегать синтетическими тканями?

Неудивительно, что спустя сотни лет в обществе сложился стойкий стереотип о том, что натуральные ткани лучше синтетики. Технологи крупных текстильных предприятий заявляют, что в ряде случаев от использования синтетических тканей выигрывают как качество изделий, так и сам клиент. Сегодня синтетическое полотно в России используют все крупные текстильные предприятия. Так им удается улучшить качество своих изделий.

Постараемся разобраться, что может быть общего между словами «синтетика» и «качество»?

Созданные природой натуральные ткани делятся на четыре группы – хлопок, лен, шерсть и шелк. К созданию синтетических тканей руку приложил человек. Применение искусственных волокон позволяет создавать такие ткани, которые не только не уступят по качеству натуральным, но по некоторым параметрам превзойдут их.

При этом следует четко разграничивать искусственные полотна, которые используются предприятиями для снижения себестоимости изделий, и синтетические ткани, которые позволяют улучшить качество одежды.

В ряде случаев качественная синтетика и искусственные ткани оказываются лучше натуральных.

Почему так происходит, рассказали на предприятии, которое занимается пошивом и оптовой продажей костюмов и брюк, поставляя одежду в разные уголки России.

По словам технолога компании, крупные текстильные предприятия по пошиву одежды не могут отдавать предпочтение исключительно натуральным тканям. Такой материал непредсказуем в работе. Он не износостойкий и «капризный», его сложно обрабатывать.

Чтобы костюмы и брюки как можно дольше радовали модниц, такие компании подбирают для своих изделий ткани с максимально натуральным составом, но качество при этом пострадать не должно.

Одно из таких предприятий - “Дизайнерский дом Татьяны Тягиной”, где для пошива одежды используют только надежные европейские ткани и качественную фурнитуру. Дом моды закупает турецкие, корейские, тайваньские и индийские ткани. Лучшие образцы для новых моделей бренда подбираются на специализированных выставках в Турции, Париже и Китае.

Такой тщательный подход к подбору тканей уже успели оценить покупатели 80 магазинов одежды по всей России.

Ссылка https://ttcollection.ru

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