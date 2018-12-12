2018-12-17T11:46:56+03:00
Спорт

Горькое торжество: ЦСКА разгромил Реал Мадрид, но не вышел из группы из-за "Ромы"

Российский клуб стал первой командой, кто на домашнем стадионе в Еврокубках обыграл мадридцев с разницей более чем в два мяча
Ольга АФАНАСЬЕВА
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ЦСКА сумели одолеть королевский клубЦСКА сумели одолеть королевский клуб
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Московский ЦСКА подарил волшебную игру и предновогоднее чудо своим фанатам на Сантбягу Бернабеу. Но победа 0:3 не помогла армейцам попасть даже в Лигу Европы. В параллельном матче "Виктория" выиграла у "Ромы" в Чехии и теперь именно эта команда, которая выиграла у ЦСКА в Москве 1:2 продолжит путь в европейском турнире.

У ЦСКА просто сорвало крышу

Это была сумасшедшая игра. В начале все говорило: Реал не даст никаких шансов гостям. Бензема, Марсело, Иско постоянно пытались потрогать Акинфеева, Винисиус кажется поставил целью пробить нашего вратаря. Акинфеев был невозмутим, Бекао был непробиваем. А на 37 минуте отличился Чалов. Такое ощущение, что он сам не ожидал успеха: поулчил мяч от Фернандеса, на секунду замер, пропустил Санчеса, который был уверен, что остановит наглого русского гостя. И пробил прямо в дальний угол. У Куртуа не было шансов.

И Реал, и болельщики и Виктор Ганчаренко наверняка были уверены: теперь игра приутихнем, может, до перерыва, или ЦСКА уйдет в оборону. Как бы не так! Уже на 43 минуте случилось что-то невообразимое: опять у ворот Куртуа оказались сразу несколько игроков ЦСКА. Чалов пяткой отдал мяч Фернандесу, тот пробил куртуа. Мяч вратарь смог отбить, но на месте был Щенников и он поймал мяч ногой ... и отправил поверх вратаря. Тибо падает, но не на мяч. Никаких шансов: 0:2.

Кто бы мог подумать, что всю остальную часть матча до 73 минуты "Реал Мадрид" будет грустить на поле. После перерыва Солари выпустил Бейла вместо Бензема, потом вышел Кроос. Бейл повредил ногу. Но Акинфееву так ничего опаснее мяча в руки и не прилетело. А на 73 минуте снова сенсация: в центре перед воротами закрутился Влашич, обвел защиту, не глядя отправил мяч Сигурдссону. И тот тут же с линии штрафной пробивает в дальний. 0:3. Такого на Сантьяго Бернабеу еще не видели.

"Рома" подвели

Фанаты в последние минуты игры безостановочно жали на кнопку обновить на страничках своих браузеров. Так вышло, что ЦСКА к последней игре подошел в качестве аутсайдера. Четвертая строчка, досадный прогрыш Виктории. Победы мало, нужно чтобы не победили чехи.ю А они наоборот собрались и все же одолели итальянцев у себя дома. Так что праздник у фанатов ЦСКА вышел со слезами на глазах: ярчайшая победа... и обидная неудача.

- Нужно побеждать не только через подвиг. Чехов нужно было обыгрывать в Москве, - рассуждает фанат ЦСКА Сергей Макарьев. Он свою команду поддерживал в Мадриде и рассказывает: несмотря ни на что настроения хорошие. В мечтах - отпраздновать победу на фонтане мадридцев.

Подарок тренеру

12 декабря 2016 года Виктор Ганчаренко возглавил ЦСКА. 12 декабря 2018 года вместе со своим клубом он обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов. Первый матч из 45 ни разу не забил Мадрид. Дорогого стоит!

- Мы отталкивались от обороны и нашли свой шанс в атаках. Конечно, вылетать в любом случае обидно. Эмоции у нас хорошие, но тем не менее с грустью, когда все узнали счет в параллельном матче - все сильно расстроились, - рассказал Виктор Ганчаренко - Мы сами виноваты, недостаточно много сделали в матче с "Викторией".

Кстати, эта игра была юбилейной для ЦСКА Ганчаренко, 85-ая. В РПЛ клуб на 3 месте, в трех очках от "Зенита". Надо побеждать.

Смотрите полный обзор матча здесь: (подробности)

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