Сказки снежного леса и возможность поправить здоровье: почему стоит съездить в санаторий именно зимой?
Впереди – долгая зима, новогодние каникулы, возможно, отпуск не в самое популярное время года. Почему не стоит сидеть дома и как можно помочь своему организму и иммунитету, отправившись в санаторий?
Зимой человеку не хватает солнечного света и витаминов, он становится все больше подвержен простудам, вирусным заболеваниям, обостряются хронические болячки. Так что именно зимой будет неплохо поддержать себя дополнительными процедурами и уходом. Например, в санатории «Русский бор» в Тольятти вам предложат путевку с полным набором оздоровительных процедур. В лечебную базу санатория входят бассейн, сауна, лечебные ванны и души, теплолечение, массаж, гидромассаж, физиопроцедуры, механотерапия, галокамера (соляная пещера), ароматерапия, лечебная физкультура и многое другое.
Зимний отдых в санатории подойдет любому человеку. Никаких стереотипов: это не будет скучно. Санаторий – это не только несколько корпусов и столовая, это прекрасные пейзажи вокруг. Зимний лес и долгие прогулки, в том числе и на лыжах – их можно взять в прокат прямо на месте, катание на горках и санках, игры в снежки, розовые щеки и много кислорода: в городе в рабочее время вы точно не найдете минутки для того, чтобы пообщаться с природой. А если вы отправитесь в санаторий всей семьей, то вам точно удастся еще ближе подружиться. Если же вы - поклонник фигурного катания и любитель пируэтов на льду, то запоминайте адрес: самый большой каток в Тольятти на стадионе «Строитель» находится в 10 минутах езды от санатория «Русский бор».
Отличное место для прогулок, пешком или на лыжах
Зимний отдых в санатории – находка для тех, кто не любит очереди и толпы народа. В этот период нет наплыва сезонных гостей, отдохнуть получится с большим комфортом, а процедуры назначат в удобное для вас время. А еще, зимой не будет изнуряющей жары и насекомых. Чтобы проводить больше времени на свежем воздухе, нужно всего-то одеться потеплее.
Также в санатории «Русский бор» гостей ждут комфортные, уютные и теплые номера на любой вкус: так что если вы опасаетесь зимнего отдыха потому, что боитесь замерзнуть – забудьте о стереотипах.
Комфортные и теплые комнаты можно подобрать на любой вкус и кошелек
Еще один сюрприз – полезные акции, специальные скидки и предложения только для вас. Вы не только отлично проведете время, но и сэкономите свой бюджет.
Ну и, конечно же, зимой для отдыхающих в санатории приготовят развлекательную программу к каждому празднику – а их впереди немало. Так что у вас появится возможность завести новые знакомства и приобрести новых друзей.
А вы ездили отдыхать в санаторий именно зимой? Расскажите, что вам понравилось в таком отдыхе?
Шесть причин отправиться в санаторий именно зимой:
- меньше отдыхающих, уединение и спокойствие
- красивые виды
- нежаркая погода, нет такой духоты,
- подойдёт всем, кому противопоказано долгое пребывание на солнце,
- лучший вариант для тех, у кого отпуск зимой,
- экономия на стоимости путевки (снижение цен и акции).
В санатории работает и стоматолог
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Кому полезна поездка в санаторий
- офисным работникам, людям, которые в основном ведут сидячий образ жизни.
- тем, кто восстанавливается после операции,
- тем, у кого есть хронические заболевания,
- людям с ослабленным иммунитетом,
- семьям с детьми для укрепления иммунитета.
ВЫБОР КП
Санаторий «Русский бор» располагается в черте Тольятти по адресу Лесопарковое шоссе, 12. Здесь есть лечебная база, столовая, водолечебница, бассейн, современная детская площадка, беседки. В стоимость путевки на человека входит курс лечения, питание и проживание. Также в санатории можно и получить дополнительные услуги: иглорефлексотерапия, кедровая бочка, инфракрасная сауна, кинезиотерапия, джакузи, грязелечение (Сакские грязи Крым), нафталановые ванны, гидроколонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови, услуги стоматолога по лечению и протезированию зубов по ценам значительно ниже городских.
А проголосовать за санаторий "Русский бор" в конкурсе "Клиника года 2018" можно по ссылке.
Работает санаторий «Русский бор» круглый год. Оздоровительно-лечебные заезды есть даже в новогодние каникулы.
Адрес: Тольятти, Лесопарковое ш., 12.
Тел.: 8 (848) 248-98-34
Сайт: rusbor.ru
Проводите зиму здорово!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Едем в санаторий: как подготовить организм к долгой зимовке
Поддержать организм осенью и спасти от депрессии и простуд можно просто отправившись на неделю в мини-отпуск в санаторий. И это работает и если вам 30, и если уже за 50. (подробности)