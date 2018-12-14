Сказки снежного леса и возможность поправить здоровье: почему стоит съездить в санаторий именно зимой?

Впереди – долгая зима, новогодние каникулы, возможно, отпуск не в самое популярное время года. Почему не стоит сидеть дома и как можно помочь своему организму и иммунитету, отправившись в санаторий?

Зимой человеку не хватает солнечного света и витаминов, он становится все больше подвержен простудам, вирусным заболеваниям, обостряются хронические болячки. Так что именно зимой будет неплохо поддержать себя дополнительными процедурами и уходом. Например, в санатории «Русский бор» в Тольятти вам предложат путевку с полным набором оздоровительных процедур. В лечебную базу санатория входят бассейн, сауна, лечебные ванны и души, теплолечение, массаж, гидромассаж, физиопроцедуры, механотерапия, галокамера (соляная пещера), ароматерапия, лечебная физкультура и многое другое.

Зимний отдых в санатории подойдет любому человеку. Никаких стереотипов: это не будет скучно. Санаторий – это не только несколько корпусов и столовая, это прекрасные пейзажи вокруг. Зимний лес и долгие прогулки, в том числе и на лыжах – их можно взять в прокат прямо на месте, катание на горках и санках, игры в снежки, розовые щеки и много кислорода: в городе в рабочее время вы точно не найдете минутки для того, чтобы пообщаться с природой. А если вы отправитесь в санаторий всей семьей, то вам точно удастся еще ближе подружиться. Если же вы - поклонник фигурного катания и любитель пируэтов на льду, то запоминайте адрес: самый большой каток в Тольятти на стадионе «Строитель» находится в 10 минутах езды от санатория «Русский бор».

Отличное место для прогулок, пешком или на лыжах

Зимний отдых в санатории – находка для тех, кто не любит очереди и толпы народа. В этот период нет наплыва сезонных гостей, отдохнуть получится с большим комфортом, а процедуры назначат в удобное для вас время. А еще, зимой не будет изнуряющей жары и насекомых. Чтобы проводить больше времени на свежем воздухе, нужно всего-то одеться потеплее.

Также в санатории «Русский бор» гостей ждут комфортные, уютные и теплые номера на любой вкус: так что если вы опасаетесь зимнего отдыха потому, что боитесь замерзнуть – забудьте о стереотипах.

Комфортные и теплые комнаты можно подобрать на любой вкус и кошелек

Еще один сюрприз – полезные акции, специальные скидки и предложения только для вас. Вы не только отлично проведете время, но и сэкономите свой бюджет.

Ну и, конечно же, зимой для отдыхающих в санатории приготовят развлекательную программу к каждому празднику – а их впереди немало. Так что у вас появится возможность завести новые знакомства и приобрести новых друзей.

А вы ездили отдыхать в санаторий именно зимой? Расскажите, что вам понравилось в таком отдыхе?

Шесть причин отправиться в санаторий именно зимой:

- меньше отдыхающих, уединение и спокойствие

- красивые виды

- нежаркая погода, нет такой духоты,

- подойдёт всем, кому противопоказано долгое пребывание на солнце,

- лучший вариант для тех, у кого отпуск зимой,

- экономия на стоимости путевки (снижение цен и акции).

В санатории работает и стоматолог

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Кому полезна поездка в санаторий

- офисным работникам, людям, которые в основном ведут сидячий образ жизни.

- тем, кто восстанавливается после операции,

- тем, у кого есть хронические заболевания,

- людям с ослабленным иммунитетом,

- семьям с детьми для укрепления иммунитета.

ВЫБОР КП

Санаторий «Русский бор» располагается в черте Тольятти по адресу Лесопарковое шоссе, 12. Здесь есть лечебная база, столовая, водолечебница, бассейн, современная детская площадка, беседки. В стоимость путевки на человека входит курс лечения, питание и проживание. Также в санатории можно и получить дополнительные услуги: иглорефлексотерапия, кедровая бочка, инфракрасная сауна, кинезиотерапия, джакузи, грязелечение (Сакские грязи Крым), нафталановые ванны, гидроколонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови, услуги стоматолога по лечению и протезированию зубов по ценам значительно ниже городских.

А проголосовать за санаторий "Русский бор" в конкурсе "Клиника года 2018" можно по ссылке.

Работает санаторий «Русский бор» круглый год. Оздоровительно-лечебные заезды есть даже в новогодние каникулы.

Адрес: Тольятти, Лесопарковое ш., 12.

Тел.: 8 (848) 248-98-34

Сайт: rusbor.ru

Проводите зиму здорово!

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