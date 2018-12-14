2018-12-14T13:45:10+03:00
Недвижимость

Стенды roll-up от Lowcostprint — недорогое и удобное решение для размещения рекламы

Яркие и красивые стенды — важный элемент рекламной кампании
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Стенды roll-up от Lowcostprint - недорогое и удобное решение для размещения рекламыСтенды roll-up от Lowcostprint - недорогое и удобное решение для размещения рекламы
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Как правило, их размещают на выставках, на многолюдных мероприятиях, или просто устанавливают в местах с большой проходимостью, чтобы донести рекламную информацию до максимального количества людей.

Рекламные стенды могут заметно отличаться между собой по цене — в зависимости от сложности исполнения, массы, возможностей. Одним из самых простых, удобных и недорогих вариантов является roll-up — алюминиевый стенд со сменной фотопанелью, подходящий для многоразового использования.

Какими бывают стенды roll-up, и в чем их преимущества?

Купить roll-up можно в компании LowCostPrint по невысокой цене и в достаточно широком ассортименте. Алюминиевые стенды со сменной фотопанелью могут отличаться между собой функциональностью — и особенностями конструкции.

- Бюджетные стенды — такие модели состоят из облегченного алюминиевого каркаса массой чуть больше 2 кг и одностороннего сменного фотополотна.

- Стандартные стенды — рекламную информацию также можно разместить только на одной стороне полотна, но каркас предлагается усиленный, обеспечивающий стенду особенную надежность.

- Двусторонние стенды — на таких моделях рекламную информацию можно размещать одновременно с обеих сторон полотна, что предоставляет пользователям более широкие возможности.

- Односторонние и двусторонние roll-up с каплевидным основанием — модели обладают усиленной опорой, что сообщает им повышенную устойчивость и особенно элегантный внешний вид.

На сайте баннер-москва.рф можно приобрести как готовый стенд вместе с полотном, так и просто алюминиевую конструкцию для своих целей. Если дополнительно требуется печать фотополотна, компания LowCostPrint выполнит ее за 1 – 2 дня — или менее чем за сутки при срочном заказе. К приобретению доступны стенды roll-up любых размеров — нужные габариты можно указать при оформлении заказа.

Конструкции roll-up идеально подходят для рекламных целей благодаря своей долговечности, мобильности и легкости. Их можно без труда перевозить с места на место, сборка и разборка осуществляется всего за 30 секунд. Очень удобно, что при износе полотна или потребности в его замене необязательно менять всю конструкцию — достаточно всего лишь установить новое полотно. При невысокой цене стенды roll-up полноценно выполняют свою задачу и привлекают внимание потенциальных клиентов.

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