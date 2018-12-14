Семья елок и бесплатная горка: чем порадуют горожан на пл. Куйбышева в эти зимние каникулы

Самару продолжают наряжать к самому шумному празднику года. Большая елка на главной площади города готова уже на 80%, осталось добавить шаров и растянуть ту самую медиа-гирлянду, о которой все говорят, но которую еще никто не видел.

- В этом году площадь имени Куйбышева украсит целая елочная композиция из семи елок. Высота самой большой - 25,6 метров, вокруг нее хороводом выстроятся еще две елки по 11 метров и четыре елки по семь метров. Все они искусственные, потому что так экологичнее и экономнее. Срок службы такой елки не один сезон, а 10 лет, - отмечает заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики Евгения Мищенко.

Елочку уже наряжают

Украсят “лесных” красавиц красными и золотыми шарами разного диаметра, от 25 см и меньше. Всего шаров будут около 7 тысяч. Яркими огнями на елочках засияет медиа-гирлянда, как именно она будет сиять и почему считается “медиа” пока держится в тайне. Явным этот секрет станет 21 декабря, когда на площади полностью завершат монтажные работы. В этот же день откроется усадьба Деда Мороза, а в гости заедет главный волшебник из Великого Устюга.

- Откроется усадьба Деда Мороза 21 декабря с 17:30, вход будет свободный. Далее усадьба будет работать ежедневно по графику до 8 января включительно. До Нового года в будние дни мы работаем во вторую смену, с 16 часов до 20:00, а с 28 декабря до 8 января готовы работать в две смены - с 12:00 до 20:00. Все волшебники и помощники Деда Мороза к этому уже готовы, - рассказывает Евгения Мищенко.

Вот так будет сверкать елка

Усадьба ждет гостей

Кстати, волшебный лес, через который ребятам предстоит пройти, чтобы попасть в гости к Деду Морозу, уже стоит. Есть в нем и олени, и избушка Бабы Яги, и светящиеся деревья, а также световые фигуры. Сейчас строители завершают возведение домика главного волшебника.

- В волшебном лесу будут проходить разные игровые события, их проведут сказочные персонажи. Пока всех секретов раскрывать не будем. Скажу только, что у нас будут новые персонажи, игры, сказки, так что даже тем, кто был здесь уже не один раз, будет интересно. В целом лес уже построен, в нем около 500 деревьев, из них создан лабиринт, который и нужно преодолеть, чтобы попасть к Деду Морозу, - делится ландшафтный дизайн Наталья Отт, она уже несколько дней практически днями и ночами находится на “волшебной” стройке.

Горка в этом году будет бесплатной

Наталья сообщила, что в домике Деда Мороза все продумано так, чтобы гости не замерзли, а волшебник не растаял.

- У Деда Мороза есть свой рабочий кабинет, где он работает, когда нет гостей, предусмотрено место, где он будет принимать гостей, есть в домике и волшебная елка и, конечно, подарки, - добавляет Наталья.

Кроме елочной композиции на площади Куйбышева будут также световые фигуры - огромные новогодние шары, новогодний шар-арка, где можно фотографироваться, фонари, снеговик с санями, в которых тоже можно посидеть. а еще на площади будет традиционная горка, и два катера. А вот ледяные фигуры в этом году на площадь просто не поместились, но без льда и тут не обойдется. Прозрачным ледяным барельефом с морозными узорами украсят пространство вокруг шесть елочек.

здесь будет обитать главный волшебник года

Про катки и горку...

В самом разгаре сейчас строительство горки. Высотой она будет 4,5 метра. Ската будет два. А общая протяженность “скользкой поверхности” около 30 метров.

- По решению администрации города горка на площади Куйбышева будет бесплатной. Здесь же будут выдавать тюбы, потому что на ногах, санках, на животе и спине с такой горки кататься не безопасно. Кататься можно будет и после новогодних каникул, горка будет работать до тех пор, пока не растает снег, - отмечается Евгения.

Обновились в этом году катки - появились две новые коробки. С одной стороны коробка только для хоккея - здесь будет специальная разметка и подсветка. Со стороны улицы Вилоновской - каток для массового катания, так будет цветная подсветка.

- Горожане увидят совершенно новое оформление сервис-центров - прокатные павильоны, заточка коньков, это все они будут оформлены в едином стиле, - делится Евгения Мищенко. - Здесь можно будет переодеться, погреться, взять в прокат коньки и оставить свои вещи в камере хранения. Здесь же можно будет выпить кофе.

Про новогоднюю ночь…

Во все дни вход на площадь Куйбышева будет свободным. Исключение лишь ночь с 31 декабря на 1 января. В праздник у входа поставят металлодетектор.

- В новогоднюю ночь на площади будут выступать наши самарские творческие коллективы, запланировали мы и театральный перфоманс, прогремит и праздничный фейерверк, - поделилась Евгения. - Программа начнется в 22 часа и продлится до 2-3 часов ночи.

По некоторым данным новогодние гуляния в этом году будут и недалеко от стадиона “Самара Арена”, что именно там планируют, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новогодняя ночь 2018-2019 в Самаре: как и где лучше провести

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2018-2019 в Самаре. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год (подробности)

Новогодние спектакли 2018-2019 в Самаре: Лучшие постановки городских театров для взрослых и детей

Подробная афиша новогодних спектаклей 2018-2019 в Самаре. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события (подробности)

Новогодние елки в Самаре: где пройдут (подробности)

Туры на Новый год 2019 из Самары: куда поехать недорого

Как выбрать туры на Новый год недорого из Самары и где можно встретить самый яркий и веселый зимний праздник (подробности)