20 лет клинике «Косма»: «Мы занимаемся не болезнями, а здоровьем!»

Одну из первых частных клиник в регионе в 1998 году основали известные врачи – остеопат, мануальный терапевт Виталий Иванович Космиров и офтальмолог Надежда Ефимовна Космирова. Сначала медучреждение состояло из нескольких врачей и находилось на улице Некрасовской.

А сегодня клиника «Косма» - это три филиала в Самаре и Новокуйбышевске, 92 ведущих врача губернии консультируют пациентов, среди них профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. Отделение остеопатии и мануальной терапии, глазное отделение, детская и взрослая поликлиники, отделение акушерства и гинекологии, диагностическое отделение, а также оптика и аптека успешно работают и помогают самарцам, приезжим из других регионов и из стран ближнего зарубежья.

Семья – это любовь и доверие

«Косма» - это не просто семейная клиника. Это место, куда приходят за здоровьем и вниманием, где пациенты становятся одной большой семьей.

- Мы не занимаемся достижениями, - подчеркнул основатель и директор клиники «Косма» Виталий Иванович Космиров. - У нас труд, который непрерывной нитью идет из 90-х годов, и мы продолжаем путь исследования и познания. Мы занимаемся тем, что нам нравится, чему мы дали клятву. Мы занимаемся не болезнями, а здоровьем. Ведь здоровье – одно из слагаемых жизни и любви. Так что наше главное достижение – это семья. Семья личная – жена, сын, сноха и внуки. Но также есть большая, большая семья, которая с каждым годом растет, крепнет, развивается – это клиника, ее сотрудники и пациенты. У нас есть основа, которую мы заложили в 90-е годы, на этот фундамент ставим стены. Конечно, каждому хочется построить еще и крышу, то есть завершить свой путь. Но для клиники путь – это бесконечность. Находясь в настоящем, мы не думаем о будущем, мы просто живем, а это и есть залог будущего.

Основатели клиники "Косма" Космировы Виталий Иванович и Надежда Ефимовна

Со сцены прозвучало множество поздравлений в адрес виновников торжества. Врачи получили почетные грамоты и поздравления от депутатов Самарской губернской думы и председателя Думы Геннадия Петровича Котельникова, настоятеля храма, коллег из ведущих больниц губернии. Гостей порадовали выступлениями детские коллективы, профессиональные певцы и музыканты. А врачи клиники «Косма» оказались не только талантливыми докторами, но и по-настоящему творческими людьми. Врач-остеопат Евгений Бродин с супругой Евгенией, с которой они познакомились в клинике и создали семью, дуэтом исполнили лирическую песню.

Пациенты благодарили медиков «Косма» от всей души и желали дальнейшего процветания. Кристальную честность, доброту, порядочность, отзывчивость, искренность, сострадание отметили все, кто доверяет свое здоровье докторам клиники. Многие наблюдаются здесь не одно поколение, целыми семьями. А детки становятся пациентами еще до появления на свет.

- Наши отношения с клиникой «Косма» давно перешли из профессионально-медицинского в ранг дружеский, - рассказал пациент и друг Андрей Белоусов. – Я здесь уже лет 20 наблюдаюсь. Сначала познакомился с Виталием Ивановичем, когда клиника еще находилась на улице Некрасовской. Пациентами клиники стала вся моя семья – жена, дети, мама 80-ти лет. Врачам мы доверяем. Кроме того, мне нравится, как здесь обслуживают: быстро, своевременно, приходишь к конкретному времени, и тебя принимают, а самое главное устраивает качество медицинских услуг.

Сайт: kosma63.ru

Адрес: 5-я просека, д.99 «Б», Ново-Садовая, 106Б, Новокуйбышевск, ТРК «Ситипарк»

Телефон: +7 (846) 212-98-20