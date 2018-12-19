Аутизм или задержка развития?
Особенности детского поведения часто начинают вызывать опасения у взрослых. Как не испугаться, если ваш ребенок постоянно ест одну и ту же пищу, предпочитает простые, повторяющиеся игры, не разговаривает, сторонится общения. Взволнованные родители обращаются к интернету, сами ставят диагноз и решают – у малыша АУТИЗМ. Диагноз страшный, но торопиться с выводами не стоит. Одни и те же симптомы могут свидетельствовать о различных нарушениях, например, задержке психоречевого развития.
- Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда родители сами «поставили» диагноз своему чаду. На самом же деле у большинства детей, которые к нам обращаются есть лишь неяркие признаки похожие на аутизм, а истинная причина этих проявлений - задержка психоречевого развития, - говорит доктор медицинских наук, ведущий детский невролог Татьяна Алексеевна Гаврилова. – В реальной жизни аутизм и задержка развития это серьезная проблема которая мешает ребенку жить нормальной жизнью и общаться. Без лечения эти дети оказываются не способны к обучению, то есть не получат профессии и окажутся на обочине жизни.
Специалист говорит: сформированный в Голливуде образ «детей индиго» сильно приукрашен – речь идет о хорошей зрительной памяти, любви к цифрам, телепатии. На самом деле такие дети нуждаются в помощи. Задача врачей и родителей - восстановить нормальный контакт с внешним миром и улучшить речевое развитие ребенка как можно раньше.
- Улучшить работу участков мозга, которые отвечают за речь и желание вступать в контакт, позволяет, например, микротоковая рефлексотерапия. Конечно, эффект от лечения у детей с АУТИЗМОМ и ЗПРР разный. Если у ребенка есть хотя бы небольшой словарный запас, то в результате лечения родители замечают у своих малышей хорошие улучшения: расширяется словарный запас, появляются фразы и предложения, улучшается дикция, повышается обучаемость. У детей с грубыми задержками развития и Аутизмом сначала постепенно появляется желание вступить в контакт, они начинают понимать речь и выполнять простые просьбы, развиваются социальные навыки и они начинают есть ложкой, проситься в туалет и адекватно вести себя в транспорте, - говорит Татьяна Алексеевна.
По словам специалистов, очень важно начать комплексное лечение вовремя. В этом случае независимо от диагноза может снижаться возбудимость и расторможенность.
И тогда, даже для детей с выраженной задержкой развития, обучение станет возможным.
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