Какие обследования необходимы ребенку до года и где в Самаре их пройти

Первый год жизни ребенка – самый удивительный, самый важный, но и самый непростой период для малыша, а особенно для его родителей. Именно в первые двенадцать месяцев происходит стремительное развитие всех систем организма, и малыш из маленького беспомощного «кулечка» превращается в жизнерадостного маленького человечка, уверенно стоящего на ножках. Однако родителям в этот довольно короткий период стоит набраться терпения, быть ответственными и гибкими. Особенно важно быть осведомленным, чтобы не пропустить какое-либо заболевание или отклонение в развитии. Вот почему необходимо знать, каких врачей обязательно нужно посещать в первый год жизни малыша, и какие проходить обследования.

Каких врачей посетить?

Первый врач, к которому родители приносят свое чадо на осмотр – конечно, педиатр. Это основной специалист, который будет следить за развитием малыша весь год, он будет выдавать разрешение на прививки и направления к узким специалистам.

Заместитель главного врача, заведующая детской поликлиникой семейной клиники «Косма», педиатр первой категории Галия Валеева

- На первом году жизни ребенок должен наблюдаться врачами всех специальностей, так как именно в этот период жизни приходится дебют всех врожденных аномалий и заболеваний, - рассказывает заместитель главного врача, заведующая детской поликлиникой семейной клиники «Косма», педиатр первой категории Галия Валеева. - Каждый месяц маленький пациент должен осматриваться врачом-педиатром для оценки его физиологического и нервно-психического развития. Особенно часто в первые 3-4 месяца жизни у детей отмечаются нарушения в питании в виде плохой прибавки веса. Ребенок должен осматриваться неврологом, который оценивает состояние нервной системы ребенка после такого серьезного стресса как роды, офтальмологом, который оценивает состояние сосудов глазного дна, ортопедом, который оценивает состояние костной системы и на раннем этапе сможет диагностировать такое опасное заболевание как дисплазия тазобедренного сустава, которое в запущенных случаях приводит к инвалидизации. Осмотр хирурга необходим для оценки состояния пупочного кольца и в большинстве случаев может предотвратить развитие пупочной грыжи. Очень часто у детей первого года жизни имеются такие доброкачественные новообразования как гемангиомы, которые также должен наблюдать хирург. Осматриваются детки грудного возраста врачами урологами и гинекологами для оценки органов репродуктивной системы. Врачи-остеопаты на первом году проводят лечение деткам с травмами, полученными во время родов, а также состояния, сопровождающиеся нарушением мышечного тонуса. На первом году жизни проводится УЗИ-скрининг: выполняется ультразвуковое исследование головного мозга, органов брюшной полости, почек и тазобедренных суставов.

Также раз в квартал врачи назначают анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, которые позволяют выявить ранние анемии грудного возраста, врожденные иммунодефициты, различные инфекции.

Первые шаги к правильному развитию

На первом году жизни малыша обязательны посещения невролога раз в три месяца. Это позволяет врачу фиксировать важнейшие этапы физического и моторного развития ребенка: начал ли держать головку, переворачиваться на живот, садиться.

Детский невролог семейной клиники «Косма» Ярославна Джикия

- Тревожные симптомы, при которых ребенку до 1 года необходима консультация невролога: частые срыгивания, беспокойный сон, привычное положение головы с фиксацией вправо или влево, сон с запрокинутой головой, беспокойство при кормлении, снижение аппетита, - делится опытом детский невролог семейной клиники «Косма» Ярославна Джикия. - Если ребенок до года не был обследован неврологом, наличие неврологических проблем может привести к задержкам психо-эмоционального, моторного, физического, речевого развития, в более старшем возрасте - к частым головным болям, носовым кровотечениям, гиперактивности, повышенной возбудимости, неусидчивости. Это может стать причиной сложностей в обучении и адаптации в детских коллективах.

Немаловажен осмотр врача-офтальмолога. Специалист может выявить врожденную патологию, требующую неотложной помощи. При раннем обнаружении многих заболеваний (внутриутробный увеит, глаукома) часто можно сохранить ребенку зрение.

Врач-офтальмолог семейной клиники «Косма» Евгения Лунева

- Ребенку до 1 года проводится обязательная ультразвуковая диагностика (УЗД) для оценки состояния внутренних сред и оболочек глаза, - рассказала врач-офтальмолог семейной клиники «Косма» Евгения Лунева. - На основании осмотра глазного дна (офтальмоскопия) в 1, 3, 6, 12 месяцев косвенно можно судить о кровотоке в полости черепа. Вот почему это обследование также необходимо перед плановым визитом к невропатологу. Различные виды косоглазия, выявленные в ранние сроки, имеют больше шансов быть вылеченными, в том числе безоперационно. Скиаскопия с широким зрачком ребенка до 1 года позволяет выявить серьезные нарушения рефракции (близорукости, дальнозоркости, астигматизма) и своевременно назначить оптимальную очковую коррекцию для правильного развития зрительного анализатора и предотвращения функционального снижения зрения.

УЗИ головного мозга (НСГ), УЗИ сердца (ЭХОКГ), УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы, тазобедренных суставов – обследования, которые показаны всем детям до года.

Врач ультразвуковой диагностики первой категории семейной клиники «Косма» Наталья Липатова

- Чем раньше выявлена патология, тем раньше будет начато лечение. Особенно это важно при пороках сердца, дисплазиях тазобедренных суставов, пороках развития печени, кишечника, почек, сосудов, - говорит врач ультразвуковой диагностики первой категории семейной клиники «Косма» Наталья Липатова. - Позднее выявление пороков ведёт к осложнениям, вторичным заболеваниям и порой к инвалидности детей. Чем раньше сделан скрининг, тем лучше. У меня есть печальный опыт осмотра детей с пороком сердца в 7-9 месяцев, у них уже были изменения. А ведь просто в первые месяцы жизни нужно было сделать ЭХОКГ.

Избежать проблем в будущем

Многие детки получают нарушения позвоночника при родах. И тут подключается врач-остеопат.

Врач-остеопат, мануальный терапевт, невролог семейной клиники «Косма» Евгений Бродин

- Показать остеопату можно детей с рождения, - советует врач-остеопат, мануальный терапевт, невролог семейной клиники «Косма» Евгений Бродин. - Ведь чем меньше времени прошло с момента возникновения функционального нарушения, тем быстрее остеопат его устранит, улучшив текущее состояние ребенка, и предотвратит последствия, например, сколиоз и другие нарушения осанки, неврологические синдромы, мигрени, заболевания внутренних органов, болевые синдромы позвоночника и суставов. По современной статистике функциональные нарушения в той или иной степени остаются после родов в 90% случаев. Поэтому профилактический осмотр врача-остеопата показан всем детям после родов. Особенно нужно смотреть детей после трудных родов и после кесарева сечения, а также, если у мамы была тяжелая беременность. Остеопат может помочь малышам, у которых выявлены неврологические синдромы, например, асимметрия и изменение мышечного тонуса, беспокойный сон, частые срыгивания, сильные колики, косоглазие, признаки кривошеи.