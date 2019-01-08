2019-01-08T13:12:04+03:00
Общество

Стало известно, где появятся платные парковки в Самаре в 2019 году

Карта платных парковок в Самаре в 2019 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Платные парковки в Самаре могут заработать уже в третьем квартале 2019 годаПлатные парковки в Самаре могут заработать уже в третьем квартале 2019 годаФото: Архив "КП"
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Идея с платными парковками в Самаре как никогда близка к своему воплощению в реальную жизнь. Предполагается, что во втором квартале 2019 года самарские власти проведут конкурс по выбору инвестора, а в третьем квартале платные стоянки уже начнут работать.

Планируется, что в этом году в областной столице станет на 3790 парковочных мест больше. В частности, платные парковки могут появиться вдоль набережной реки Волги, в старой части города, на площади имени В.В. Куйбышева и т.д.

Под платные парковки планируется отвести также следующие площадки: территория на 48 машиномест около Драмтеатра, две стоянки на площади Куйбышева, рассчитанные на 120 мест, а также площадка на 168 автомобилей возле дворца спорта ЦСК ВВС. Кроме того, на улице Максима Горького появится парковка на 132 парковочных места, а на Волжском проспекте — на 273 автомобиля. Еще стоянки, где придется платить за хранение своего авто, оборудуют на улицах Самарской, Куйбышева, Фрунзе, Ульяновской, Молодогвардейской, Вилоновской, Лесной, Спортивной, Ленинградской, Мичурина, Урицкого, Осипенко, Агибалова, Степана Разина, Льва Толстого и Ленинской. Средняя стоимость одного часа парковки в будние дни составит 30-40 рублей, а в ночное время плата за стоянку будет примерно вдвое меньше.

Напомним, что предложение о введении платных парковок в Самаре было озвучено еще в 2014 году, когда мэром города был Олег Фурсов. Новый руководитель города Елена Лапушкина поддержала эту идею и намерена реализовать ее уже в этом году.

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