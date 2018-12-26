Вы жалуйтесь, а мы разберемся: почему не стоит пренебрегать обращением к терапевту

Раскроем секрет: терапевт – это первый врач, которого нам нужно посетить при любом недомогании. Как ни странно, его прерогатива — не только ОРВИ и грипп.

Все мы думаем: не дышит нос — дорога к ЛОРу, ноет спина — пора записаться к неврологу, а с проблемами интимного характера бежим к гинекологу или урологу. Но это миф. Именно с терапевта нужно начинать поход по врачам. Он составит обширный план обследования, назначит лечение и при необходимости направит к узкому специалисту.

- Слишком часто пациенты ошибаются в том, к какому врачу обратиться, - рассказывает терапевт, врач первой категории Ольга Александровна Копытина.

Очень простой пример: боль в горле или заложенность носа могут быть симптомами банальной ОРВИ, а человек с ними идет к ЛОРу. Если задуматься, в этом нет смысла — узкий специалист занимается синуситами, тонзиллитами и прочими осложнениями после вирусной инфекции. Пациент не может самостоятельно поставить себе диагноз, а потому походы напрямую к узким специалистам часто становятся лишней тратой времени.

Также пиелонефриты (воспалительный процесс в почках) лечит терапевт. Хотя в головах пациентов очень яркий ассоциативный ряд: почки лечит уролог.

«На что жалуетесь, больной»

Рабочий день врача-терапевта начинается рано. Первый прием в клинике «Призвание» назначен уже на 8.00. Заглянем на прием?

В первую очередь, врач собирает анамнез и проводит осмотр. При этом объективные данные должны совпадать с жалобами: например, если болит желудок, это обязательно отразится на состоянии языка. После этого ставится предварительный диагноз.

При ОРВИ никаких дополнительных исследований часто не требуется, а вот остальные заболевания требуют уточнения и подтверждения. Так, при заболеваниях печени, желудка и других органов, требуются анализ крови и УЗИ, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — ФГДС. Все это можно пройти здесь же — в клинике «Призвание». И уже после исследований выставляется точный диагноз и определяется окончательный план лечения.

В то же время многие исследования требуют дополнительной подготовки — например, проведения натощак. Но никто не отпустит пациента на день-два с больным животом, поэтому врач еще до результатов исследования назначает средства для снятия симптомов.

Прием в клинике длится не меньше получаса. Именно столько требуется специалисту, чтобы прием был действительно эффективным.

- Мы принимаем не 12-16 минут как в поликлинике, а 30, - объясняет Ольга Копытина. - За это время мы успеваем выяснить причину недомогания, а также разъяснить пациенту, какие обследования ему нужно пройти, назначаем препараты и объясняем, для чего нужно каждое лекарство. Это очень важно - чтобы человек поверил врачу и начал лечение, назначение должно быть понятным пациенту.

Терапевт, врач первой категории Ольга Александровна Копытина

Организм — это не набор органов

Организм — это система. Именно поэтому так важно, чтобы пациентом занимался не один врач. В «Призвании» врачи всегда контактируют между собой по поводу одного и того же пациента.

Помимо терапевтов, диагностики и лаборатории, при необходимости привлекаются узкие специалисты — кардиолог, эндокринолог, уролог и другие. Это особенно полезно, когда человек пришел на прием с одним заболеванием, а во время осмотра врач обнаружил у него еще одно или несколько сопутствующих. В сложных случаях собирается консилиум.

Вот история из практики: пациентка пришла в клинику на прием с болями в поясничной области и небольшой температурой, - рассказывает Ольга Копытина, - предварительным диагнозом стал пиелонефрит. Сразу сделали УЗИ и обнаружили абсцесс почки. Женщину экстренно госпитализировали и положили на операционный стол. Из-за того, что оперативно обнаружили болезнь и подтвердили диагноз, пациентке сохранили почку.

Вот почему так важно, чтобы все специалисты были в одной клинике. Кстати, именно поэтому многие врачи в «Призвании» получают дополнительную специальности врача УЗД — так, у нас есть гинеколог, маммолог, флеболог и хирург, которые могут провести диагностику в рамках приема и тут же оказать помощь.

Выезд на дом – не проблема

После приема терапевт выезжает к пациентам на дом. Причем вызвать врача на дом можно не только в случае высокой температуры, но и просто при плохом самочувствии или для разъяснения результатов диагностики. Вместе с терапевтом можно вызвать на дом УЗИ, медсестру для забора анализов на дому и узких специалистов — гинеколога, уролога, флеболога, хирурга и других.

Рабочий день у Ольги Александровны заканчивается. И начинается смена другого врача — терапевты в «Призвании» принимают до 7-8 часов вечера. Так, чтобы пациент мог приехать в любое удобное время - после учебы или работы. Потому что здесь верят, что здоровье должно быть доступно каждому.

Клиника «Призвание»

Сайт: clinica-prizvanie.ru

Телефон: 8 (846) 300-40-77

Адрес: ул. Ерошевского, д. 20; ул. Владимирская, 1А

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