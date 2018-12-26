Новогодние каникулы 2019 в Самаре: куда сходить, где отдохнуть, цены и адреса

На носу Новый год, но далеко не каждый спланировал выходные в суете предпраздничных будней, подведений итогов и отчетов. Еще не поздно придумать креативный, необычный план отдыха на новогодние каникулы 2019 в Самаре. Сегодня индустрия развлечений предлагает массу вариантов, чтобы праздники были интересными, незабываемыми и активными. Какие варианты времяпровождения на новогодние каникулы 2019 предлагают сегодня в Самаре?

Квадроклуб «Углы»

Квадроклуб базируется в двух местах: в поселке Угловом в Красноярском районе и на турбазе «Лесная крепость» в Куйбышевском районе Самары. Здесь любители экстрима смогут вволю покататься на квадроциклах, почувствовать всплеск адреналина и получить удовольствие от быстрой езды.

На новогодние выходные в «Углах» предложат интересную экскурсионную программу. Гостей ждет двухчасовое катание по окрестностям под руководством опытных инструкторов. А после прогулки для посетителей организуют богатый стол с шашлыком и закусками, за которым они смогут обсудить впечатления от катания. Желающим предложат попариться в сауне.

Квадроклуб базируется в двух местах: в поселке Угловом в Красноярском районе и на турбазе «Лесная крепость» в Куйбышевском районе Самары

Тех, кто не захочет покупать тур, тоже не обойдут вниманием в «Углах». На турбазе «Лесная крепость» после активного отдыха желающие смогут отведать вкусные блюда из меню местного кафе, погреться в бане и повеселиться.

Цены в квадроклубе демократичные. Один час катания на двухместном квадроцикле обойдется в 2 тысячи рублей, два часа - 3500 тысяч рублей, а участие в экскурсионной программе одного человека - 2500 рублей.

Сайт: atvclub63.ru

Адрес: Красноярский район, п. Угловой, ул. Молодежная, 4;

Куйбышевский район, турбаза «Лесная крепость»

Телефон: +7 (846) 244-44-27, +7 (927) 688-44-27

Группа ВК: https://vk.com/atvclub63

Любители экстрима смогут вволю покататься на квадроциклах

Лыжные прогулки в Ширяево

Любителям лыжных прогулок и спортсменам нескучно будет в селе Ширяево. Там каждый может выбрать себе дистанцию по силам и настроению. В новогодние каникулы для лыжников подготовят трассы протяженностью 3, 5, 7 и 10 км. Так что лыжные трассы удовлетворят запросы как профессионалов, так и любителей погонять на лыжах с ветерком. А виды никого не оставят равнодушными, ведь лыжня проходит по одному из самых живописных оврагов нацпарка «Самарская Лука» – Ширяевской долине и продолжается в окрестностях старинного волжского села Ширяево. Путевки можно купить в визит-центре нацпарка на въезде в село.

Телефоны: 8-939-701-06-95, 8-927-025-52-76.

Любителям лыжных прогулок и спортсменам нескучно будет в селе ШиряевоФото: Архив "КП"

Центр спорта и отдыха «Склон»

Совершить экстремальные заезды на лыжах или сноуборде, устроить спокойные посиделки всей семьей в кафе или ресторане, посетить бассейн и баню – все это предоставит база «Склон». Горнолыжный склон здесь оборудован трассами для детей и взрослых с удобными подъемниками.

Основной склон для горнолыжников и сноубордистов имеет длину 600 метров и перепад высот 80 метров. Крутые виражи никого не оставят равнодушным. Для тех, кто только осваивает азы зимних видов спорта, есть учебная трасса длиной 150 метров. Тут не обойтись без опытного инструктора, который научит стоять на лыжах или сноуборде, управлять ими, а также поможет избежать травм в будущем. Для маленьких гостей есть трасса «Коротыш» длиной 100 метров. На ней нет крутых поворотов, а значит, малыши будут в безопасности.

Основной склон для горнолыжников и сноубордистов имеет длину 600 метров и перепад высот 80 метров. Фото: vk.com/sklon_samara.official

До 13 января в «Склоне» действуют цены выходного дня. Покататься на подъемнике обойдется в сумму от 350 до 800 рублей. Сноуборды, лыжи и прочее снаряжение можно взять напрокат от 50 до 300 рублей за два часа.

Сайт: sklon-samara.ru

Адрес: село Малая Царевщина, ул. Рябиновая, 6

Телефоны: 8 (846) 276-8231; 8 927 655 56 26 (круглосуточно)

Группа ВК: https://vk.com/sklon_samara.official

«Волшебный лес» на площади Куйбышева

На площади Куйбышева к Новому году уже установили волшебный лес, куда может загнуть каждый. Там и олени, и избушка Бабы Яги, и световые фигуры, и около 500 светящихся деревьев. Здесь персонажи из разных сказок проведут ребят в чудесный лабиринт, который нужно преодолеть, чтобы попасть в гости к Деду Морозу. В домике главного новогоднего волшебника гостей ждут подарки и елочка.

И это еще не все чудеса, которые приготовили для самарцев на главной площади города. Сфотографироваться можно будет у огромных световых шаров, возле снеговика с санями. Прокатиться с ветерком можно будет на горке высотой 4,5 метра. Протяженность двух скатов составит 30 метров. Кстати, работать бесплатная горка будет до самой весны. Еще построили коробки для двух ледовых катков – один для любителей хоккея, другой – для всех желающих. В прокатном павильоне посетители смогут переодеться, взять коньки, попить горячие напитки, воспользоваться услугой заточки коньков.

На площади Куйбышева к Новому году уже установили волшебный лес, куда может загнуть каждыйФото: Архив "КП"

Malamut Club в Прибрежном

Весело провести время в компании братьев наших меньших приглашает «Маламут Клуб». До 14 января здесь будут работать интересные новогодние программы для детей и взрослых. Гостей приглашают «В сказку к хаски» с участием всем известных персонажей Фили и Хрюши, которые вместе проводят год Собаки и встретят год Свиньи. А Дед Мороз покажет настоящие чудеса и подарит мешок позитива. Главные фишки праздника – катание на собачьей упряжке, экскурсия в питомник и фотосессия с собаками. Развлекут гостей катанием на банане за снегоходом, а горячие чай и глинтвейн помогут согреться в зимний день.

Весело провести время в компании братьев наших меньших приглашает «Маламут Клуб»

Продолжительность 1,5 - 2 часа. Посещение «Маламут Клуба» обойдется в 1200 рублей взрослым, 1000 – для ребенка. Детки до 6 лет проходят бесплатно.

Сайт: malamut-club.ru

Адрес: поселок Прибрежный, село Задельное, Задельнинский бор

Телефоны: 8(846)205-42-55, 8(987)955-42-55

Группа ВК: https://vk.com/clubmalamut

«Самара-Арена»

С 31 декабря по 8 января на аллее «Последняя миля» у «Самара Арены» организуют развлекательную программу. Там установят елку высотой 25 метров и откроют ярмарку сувениров. В праздничные выходные горожан и гостей Самары приглашают на «Новогоднюю сказку в Берендеевом царстве».

Участники проложат «Тропу сказок», которая приведет сначала на Почту Деда Мороза, где гости смогут написать письмо главному волшебнику страны, а затем к терему Снегурочки. А с экранов, установленных рядом со стадионом, будут транслировать мультфильмы.

С 31 декабря по 8 января на аллее «Последняя миля» у «Самара Арены» организуют развлекательную программу. Фото: администрация Самара

На каникулах организуют катания на лошадях, оленях, сказочном паровозике. Стоит прихватить «ватрушки», чтобы покататься с ледяных горок. 7 января в 17.00 начнется рождественский концерт. Гостей порадует выступлением дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», вокалистка Ирина Сигал, инструментальный дуэт «БалаЛайк», инструментальный квартет «Наши люди», вокальный эстрадный секстет «Лаборатория музыки», скрипач Альберт Носков и другие артисты.