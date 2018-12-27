Кредиты становятся более доступными для пенсионеров

Уровень финансовой грамотности населения напрямую связан с уровнем пользования кредитами. Этот финансовый инструмент действительно хорош для тех, кто умеет грамотно распределять свои денежные ресурсы и инвестировать. И сегодня этот продукт становится еще более доступным для горожан. Исходя из общего тренда к активному долголетию, банк на 5 лет поднял верхнюю планку возраста для клиентов по потребкредитованию. Теперь взять кредит могут граждане до 65 лет включительно с учетом того, что рассчитаться будет нужно до 70 лет.

Почему это важно? Если 5 - 6 лет назад люди предпенсионного и пенсионного возраста неохотно заводили банковские карты, чтобы получать пенсию, то сегодня процент вовлеченности этого сегмента населения в банковскую сферу растет. Каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой «Мобильный банк» пользуются 63% пенсионеров.

Потребительский кредит - это шанс не откладывать свои решения на потом. И если уж говорить об активном долголетии и качестве жизни на пенсии, то это как раз важный шаг для повышения комфорта жизни.

- Клиенты пенсионного возраста становятся все более финансово грамотными и активно используют различные продукты и услуги банка. Многие из них хотят расширять свои возможности с помощью потребительских кредитов. Благодаря увеличению возраста заемщиков клиенты пенсионного возраста смогут реализовать еще больше своих планов, - отмечает управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.

А перед Новым годом кредит может быть не только доступным, но и более выгодным, чем обычно. Многие ставки снижены до 2%, а еще теперь заемными средствами можно пользоваться дольше - до 7 лет. Кстати, в Сбербанк онлайн можно оформить заявку на кредит, не откладывая это решение до похода в офис.