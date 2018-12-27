Конкурс "КП - Самара" для детей и их родителей: "Мой веселый Новый год!"

Присылайте фотографии ваших детей в новогодних костюмах и выигрывайте призы от «Комсомолки» и партнеров конкурса.

Новый год - время чудес, когда у детишек появляется возможность превратиться в сказочных персонажей, снежинок, мишек, зайчиков или даже супергероев. Наверняка многие уже побывали на утренниках в красивых маскарадных костюмах, и в семейных альбомах появились замечательные фото. Загружайте лучшие фото в форме ниже, голосуйте за свое чадо и получайте призы!

Пять шагов к победе

1. Загрузить фото в хорошем качестве на kp.ru или прислать в редакцию «КП» на адрес olga.afanasyeva@phkp.ru в пометкой «новогодний малыш».

2. Написать несколько строк о ребенке: имя, фамилия, возраст, увлечение, мечты.

3. Указать контактные данные родителей для связи (присылая фото законные представители дают согласие на использование фото на сайте, в газетах «КП»-Самара»).

4. Голосовать и призывать к поддержке друзей с 27 декабря по 28 января.

5. Ждать результатов конкурса и выигрывать призы.

Главный приз – сертификат в магазин игрушек на сумму 3000 рублей

Профессиональная фотосессия.

Пяти самым активным и ярким участникам – подарки от партнеров и умные книжки из коллекций «КП».

Положение о конкурсе