2018-12-27T14:47:48+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс "КП - Самара" для детей и их родителей: "Мой веселый Новый год!"

Присылайте фотографии ваших детей в новогодних костюмах и выигрывайте призы от «Комсомолки» и партнеров конкурса.
Поделиться:
Присылайте новогоднее фото вашего малыша и выигрывайте подарки!Присылайте новогоднее фото вашего малыша и выигрывайте подарки!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Присылайте фотографии ваших детей в новогодних костюмах и выигрывайте призы от «Комсомолки» и партнеров конкурса.

Новый год - время чудес, когда у детишек появляется возможность превратиться в сказочных персонажей, снежинок, мишек, зайчиков или даже супергероев. Наверняка многие уже побывали на утренниках в красивых маскарадных костюмах, и в семейных альбомах появились замечательные фото. Загружайте лучшие фото в форме ниже, голосуйте за свое чадо и получайте призы!

Пять шагов к победе

1. Загрузить фото в хорошем качестве на kp.ru или прислать в редакцию «КП» на адрес olga.afanasyeva@phkp.ru в пометкой «новогодний малыш».

2. Написать несколько строк о ребенке: имя, фамилия, возраст, увлечение, мечты.

3. Указать контактные данные родителей для связи (присылая фото законные представители дают согласие на использование фото на сайте, в газетах «КП»-Самара»).

4. Голосовать и призывать к поддержке друзей с 27 декабря по 28 января.

5. Ждать результатов конкурса и выигрывать призы.

Главный приз – сертификат в магазин игрушек на сумму 3000 рублей

Профессиональная фотосессия.

Пяти самым активным и ярким участникам – подарки от партнеров и умные книжки из коллекций «КП».

Положение о конкурсе

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самарской области запустят производство готовых обедов и детских игрушек
В Самаре возбудили дело за организацию подпольного игрового клуба на XXII Партсъезда
Пивоваров «Балтики» наградили за безупречный труд и подготовку профессиональных кадров для отрасли
Стало известна дата запуска 55-метрового колеса обозрения в парке Гагарина
Работа идет ежедневно: с начала недели с улиц Самары вывезли более 12 тысяч тонн снега
К концу недели в Самарской области утихнет снег и придут морозы
В Тольятти спасатели нашли двоих заблудившихся на Волге рыбаков
В 2018 году дворы и общественные пространства Самарской области благоустроили за 1,1 млрд рублей
Схватил и убежал: голодный самарец украл из ларька пакет с шаурмой
В Самаре Ипполиты, Жени и Нади получат специальные новогодние подарки
В Самаре двое рыбаков из-за метели заблудились на Волге