Министр из Самарской области, которую возмутило недовольство молодых родителей размером пособий, заработала 1,5 миллиона за год

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Юрьевна Антимонова перед Новым годом решила подпортить себе карьеру. В твиттере она возмутилась недовольством молодых мам, которые пожаловались: на пособие в 50 рублей даже памперсы ребенку не купишь. Даму из правительства региона это покоробило, она написала: "Считаете, что государство должно всех содержать?"

- А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение! - написала министр.

Сама министр, которая посоветовала молодым мамам выращивать еду для детейна огороде ирадоваться единовременной выплате в 10 тыс. рублей, за минувший год заработала больше 1,5 млн рублей. Это примерно 128 тыс. рублей в месяц. В переписке Марина Антимонова также упомянула, что она - в отличие от спрашивающих - грамотно выбрала мужа. И действительно, супруг в декларации тоже имеется. Он заработал вгод примерно столько же, в собственности у пары есть "Субару", дом в 422 кв.м., скромная квартира и участок под ИЖС 968 кв.м. У Марины Антимоновой есть дочь. Неизвестно, кормила ли она ее продуктами с огорода.

С этих твитов начался скандал

Тем временем в твиттере Марина Юрьевна уже извинилась перед своими читателями, отметив, что допустила некорректные выражения.

- При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу, - написала она.

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