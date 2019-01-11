"Только пусть коммуналку платит!" Самарская пенсионерка намерена завещать квартиру Дональду Трампу

72-летняя пенсионерка из Самары настолько обеспокоилась высокой стоимостью услуг ЖКХ, что готова завещать свою квартиру президенту США Дональду Трампу, если он будет оплачивать ее коммунальные услуги.

Галина Дмитриевна жалуется, что сейчас за коммунальные услуги они с мужем платят 5 тысяч рублей, но если она останется одна, то ее девяти тысяч пенсии не хватит на жизнь, а заключать договор ренты с местными бизнесменами она боится, потому что, по ее словам, ее “на следующий день удавят”.

На вопрос журналистов, почему она не рассматривает другие варианты, например, завещать квартиру губернатору Дмитрию Азарову, Галина Дмитриевна удивленно ответила: “А что, у Азарова своей квартиры нет?”.

Кажется, предложение завещать квартиру президенту США звучит не слишком патриотично, но Галина Дмитриевна ответила:

- А что значит “непатриотично?” А патриотично нашему правительству перечислять деньги на американскую экономику? Я смотрю телевизор и вижу Глазьева, а он и говорит, что мы подпитываем экономику США. И если уж там такие патриоты, то нам-то всё равно!

Адвокат Андрей Соколов, к которому обратилась за консультацией Галина Дмитриевна, считает, что теоретически Дональд Трамп может заключить подобную сделку, если соблюсти все юридические формальности.

Коммерческий директор компании “Регион недвижимость” Артем Волков подтвердил, что с юридической точки зрения завещать квартиру можно кому угодно, но без каких-либо договорных условий. Притом завещание можно переписать в любой момент. Если же Галина Дмитриевна хочет закрепить за президентом США обязанность оплачивать “коммуналку”, то придется оформлять договор ренты.

Адвокат Валерий Уткин объяснил КП-Самара, что в таком случае необходимо согласие на сделку обеих сторон:

- Юристы под любым договором понимают согласованную волю двух сторон. Таким образом, невозможно вести речь о заключении подобной сделки без явно выраженного желания и согласия самого г-на Трампа. Кроме того, договор ренты предусматривает обязательную нотариальную форму его заключения и государственную регистрацию. Если самарская пенсионерка сможет убедить президента США в необходимости подписания этого договора, а так же выполнить все другие юридические формальности, связанные с регистрацией этой сделки, то все возможно. То обстоятельство, что Дональд Трамп является гражданином иностранного государства, никакой роли не играет. Остается позавидовать возможным связям пенсионерки в американском Белом доме или её чувству юмора.

Согласно налоговой декларации за 2016 год, состояние Дональда Трампа составляет более 1,4 миллиардов долларов США. В документе он указал, что получает доходы от 565 компаний или корпораций.Однако у его многочисленных компаний имеется более $300 млн долларов долгов, главным образом, это кредиты на покупку недвижимости.

Готов ли президент США заключить еще одну сделку с недвижимостью, журналистам "КП" узнать не удалось.