2019-01-11T15:45:28+03:00
Общество

"Только пусть коммуналку платит!" Самарская пенсионерка намерена завещать квартиру Дональду Трампу

Правда, пока непонятно, согласится ли на щедрое предложение президент США
Антон ЧЕРЕПОК
Поделиться:
Дональду Трампу может достаться квартира в Самаре. Но только если он будет за нее платитьДональду Трампу может достаться квартира в Самаре. Но только если он будет за нее платить
Изменить размер текста:

72-летняя пенсионерка из Самары настолько обеспокоилась высокой стоимостью услуг ЖКХ, что готова завещать свою квартиру президенту США Дональду Трампу, если он будет оплачивать ее коммунальные услуги.

Галина Дмитриевна жалуется, что сейчас за коммунальные услуги они с мужем платят 5 тысяч рублей, но если она останется одна, то ее девяти тысяч пенсии не хватит на жизнь, а заключать договор ренты с местными бизнесменами она боится, потому что, по ее словам, ее “на следующий день удавят”.

На вопрос журналистов, почему она не рассматривает другие варианты, например, завещать квартиру губернатору Дмитрию Азарову, Галина Дмитриевна удивленно ответила: “А что, у Азарова своей квартиры нет?”.

Кажется, предложение завещать квартиру президенту США звучит не слишком патриотично, но Галина Дмитриевна ответила:

- А что значит “непатриотично?” А патриотично нашему правительству перечислять деньги на американскую экономику? Я смотрю телевизор и вижу Глазьева, а он и говорит, что мы подпитываем экономику США. И если уж там такие патриоты, то нам-то всё равно!

Адвокат Андрей Соколов, к которому обратилась за консультацией Галина Дмитриевна, считает, что теоретически Дональд Трамп может заключить подобную сделку, если соблюсти все юридические формальности.

Коммерческий директор компании “Регион недвижимость” Артем Волков подтвердил, что с юридической точки зрения завещать квартиру можно кому угодно, но без каких-либо договорных условий. Притом завещание можно переписать в любой момент. Если же Галина Дмитриевна хочет закрепить за президентом США обязанность оплачивать “коммуналку”, то придется оформлять договор ренты.

Адвокат Валерий Уткин объяснил КП-Самара, что в таком случае необходимо согласие на сделку обеих сторон:

- Юристы под любым договором понимают согласованную волю двух сторон. Таким образом, невозможно вести речь о заключении подобной сделки без явно выраженного желания и согласия самого г-на Трампа. Кроме того, договор ренты предусматривает обязательную нотариальную форму его заключения и государственную регистрацию. Если самарская пенсионерка сможет убедить президента США в необходимости подписания этого договора, а так же выполнить все другие юридические формальности, связанные с регистрацией этой сделки, то все возможно. То обстоятельство, что Дональд Трамп является гражданином иностранного государства, никакой роли не играет. Остается позавидовать возможным связям пенсионерки в американском Белом доме или её чувству юмора.

Согласно налоговой декларации за 2016 год, состояние Дональда Трампа составляет более 1,4 миллиардов долларов США. В документе он указал, что получает доходы от 565 компаний или корпораций.Однако у его многочисленных компаний имеется более $300 млн долларов долгов, главным образом, это кредиты на покупку недвижимости.

Готов ли президент США заключить еще одну сделку с недвижимостью, журналистам "КП" узнать не удалось.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре полковника Дмитрия Сазонова оставили в СИЗО до 25 марта
Самарский следователь Вера Рабинович не смогла обжаловать арест
В Тольятти не поделили перекресток маршрутка и Porsche Cayenne: есть пострадавшие
На авиакомпанию «Ижавия», по вине которой задержали два рейса из Самары, завели уголовное дело
В Самаре на борьбу с предстоящим снегопадом выведут более 300 спецмашин
В Самарской области станет больше мест, где можно заплатить за газ
Госжилинспекции Самарской области назначили временного руководителя
Обязаны разменивать? Самарцев просят расплачиваться за проезд в транспорте мелочью
Список мест для купания в Крещение на водоемах Самарской области подготовят к 16 января
В Самаре следователи закрыли дело о гибели мужчины при взрыве в коттедже на Внутреннем проезде
В Самарской области трое мужчин фиктивно поставили на учет около 700 мигрантов
В Самарской области две девушки украли из магазина парфюмерию на 22,5 тысячи рублей
Стало известно, кто сейчас вывозит мусор во всех районах Самары
Житель Тольятти пытался дать взятку полицейскому за нелегальный алкоголь
«Совесть - лучший контролер»: жителям Самары намекнули, что они могут ездить в автобусах бесплатно
В Самаре бесследно исчез книжный «скворечник» у областной библиотеки
В первую неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 6,8 тысяч самарцев
В Самарской области грузовой поезд протаранил заглохшую на путях легковушку