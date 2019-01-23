2019-01-23T16:48:13+03:00
Происшествия

В Самаре двое мужчин на черной "Приоре" подвезли парализованного дедушку до дома и обокрали его

Попавшие на камеры "Безопасного дома" преступники забрали у пенсионера планшет, сейчас злодеев ищут сотрудники полиции
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре ограбили дедушку инвалида.Под предлогом помощи воры обокрали парализованного дедушку

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Не садитесь в машину к незнакомцам! Правило актуальное для людей всех возрастов. И наглядное тому подтверждение - случай 72-летнего Виктора Геннадьевича из Самары. 15 января он из-за своей доверчивости и холодной погоды стал жертвой преступников.

- Дедушка вызвал такси от торгового центра "Русь на Волге". Он плохо ходит - одна нога парализована - и передвигаться по городу может только на такси, - рассказывают "КП-Самара" в пресс-службе компании "Безопасный дом", камеры которых запечатлели злодеев.

Пока пенсионер ждал заказанный автомобиль, возле него остановилась черная "Лада Приора" и двое мужчин оттуда предложили помощь, сказали, что довезут куда надо.

- Такси долго не было, на улице холодно и Виктор Геннадьевич согласился на помощь незнакомцев, - говорят знакомые с ситуацией люди.

От денег водитель и его друг отказались сразу. Попросили у попутчика лишь разрешения зайти к нему домой и попить воды. Тот согласился. Вся компания подъехала по нужном адресу, новые знакомые помогли Виктору пройти в квартиру. Там же события приобрели неожиданный поворот - пока один пил на кухне, другой прокрался в комнату и забрал оттуда планшет. После мужчины в спешке ушли.

Виктор Геннадьевич - активный пользователь интернета - пропажу заметил быстро и вызвал полицию. Сейчас правоохранители изучают кадры с камер наблюдения и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Спасибо за предоставленное видео компании "Безопасный дом"

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