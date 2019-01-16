«Мне мстят за принципиальность»: как профессор Самарского университета попала под уголовное дело за прогулы

Такого в России еще не слышали: чтобы заслуженного преподавателя обвинили в … прогулах. Причем изначально допрашивали заведующую кафедрой гражданского процессуального и предпринимательского права Самарского университета Евгению Трещеву сотрудники УФСБ по Самрской области, а потом передали дело в региональный СУСК.

Обвиняют 70-летнего профессора-правоведа в «Подлоге» и «Мошенничестве», а Евгения Трещева и ее защита уверена: ей мстят за то, что она была против реорганизации вуза и спорила с предыдущим губернатором области Николаем Меркушкиным.

«Прогуляла, а зарплату получила»

По версии следствия, в марте 2018 года профессор выехала за границу без оформления отпуска и не отметила это в табеле рабочего времени. Бухгалтерия вуза начислила зарплату так, будто все это время она была в стенах университета. По мнению правоохранителей, Трещева получила зарплату незаконно и завладела чужим имуществом.

- Знаете, преподавателям платят не за сидение на кафедре с 9:00 до 18:00, мы не офисные работники. Нам платят за лекции, которые мы прочитали, - объясняет Евгения Трещева. – Я на самом деле уезжала на санаторное лечение, но у меня не было занятий в это время. Мы имеем право не быть в университете все это время и заниматься научной деятельностью, подготовкой к занятиям где угодно. Это закреплено в нормативных правовых актах Министерства науки и высшего образования РФ.

Как только появилась информация о том, что у правоохранительных органов возникли вопросы, Трещева внесла в кассу университета 20 тысяч рублей, на всякий случай. Но это не помогло.

- В университете ко мне нет никаких претензий. Мне не сделали замечания или выговора. Ученый совет выбрал меня заведующим кафедрой еще на 5 лет. Почему у правоохранительных органов возникли вопросы? Почему разработкой дела преподавателя занимается ФСБ? Я что, угроза национальной безопасности? – не понимает Трещева.

«Не постеснялся прийти в больницу»

Когда Евгения Трещева узнала про уголовное преследование, попала в больницу с инсультом.

- Мне было так стыдно за правоохранительные органы. За 42 года работы я выпустила тысячи юристов. Почти все, кто сейчас работает в юридической сфере, - мои студенты. Я очень долго анализировала это и не понимала, как такое возможно, - признается профессор Самарского университета. – Я попала с инсультом в неврологический стационар. Долго лежала в больнице. И ко мне пришел следователь из Следственного комитета и предъявил обвинение, что я фальсифицировала официальный документ и сделала должностной подлог. И не постеснялся же.

Евгения Трещева и ее адвокат уверены: проблема в том, что профессор была против объединения вузов и насолила новому начальству.

- Когда наш госуниверситет только начали объединять с «аэрокосом», я была против этого. Это фактически уничтожение классического образования в Самаре. На расширенном заседании ученого совета был экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Я единственная с ним спорила. После совета все встали, зааплодировали. Одна я сидела с каменным выражением лица. Меркушкин ткнул в меня пальцем: «А почему вы мне не аплодируете?»

Самарский государственный и аэрокосмический университеты все равно объединили. Трещева уверена, что сейчас ей «припомнили» принципиальную позицию.

Однако, пока идет расследование, Евгения Трещева по-прежнему преподает на юридическом факультете Самарского университета. Она член диссертационного совета и ученого совета факультета. Прокуратура пока не утвердила обвинение. Кроме того, Трещеву поддержал Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

- Совет убежден, что преследование одного из известнейших российских правоведов, воспитавшей тысячи юристов, за критику недопустимо, - сообщают представители объединения.

СПЧ уже обратился в защиту Трещевой в Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру.

Следователи пока не комментируют, почему в таком простом деле как прогулы, где речь идет о сумме всего в 30 тысяч рублей, понадобились допросы спецслужб. На официальный запрос редакции ответ не поступил.

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