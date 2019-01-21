Человек в помойке и реформа, которая ничего не изменила: дневник мусорщика со стажем

Аркадий Рожный за рулем мусоровоза больше 30 лет. За это время вывез десятки тысяч тонн отходов и нашел немало интересного и даже ценного в контейнерах. Он рассказал «КП», сколько зарабатывают мусорщики и верят ли, что новая схема сбора отходов сделает мир чище и лучше.

КТО-ТО ДОЛЖЕН ЭТО ДЕЛАТЬ

Сейчас мне 56, до пенсии еще далеко. Да и работа в целом нравится. Ну а что, дело спокойное, ездишь себе по дворам. Сейчас все механизировано, контейнеры рычаг поднимает. Руками разве что баки расцепляешь, если тесно стоят.

Конечно, приятного в мусоре ничего нет. Но отношусь к делу по-философски. Кто-то же должен этим заниматься.

Вставать приходится рано, да уже и привык к такому графику. В 5.30 подъем, в шесть утра уже нужно быть на базе. Там все, как у водителей, например, общественного транспорта: обязательный осмотр у врача, путевой лист. В семь часов выезжаем на маршрут.

У нас сейчас все по-современному. В машине есть GPS, диспетчер в режиме реального времени видит, куда ты заехал, где остановился. А то раньше по-всякому было. И левачили, и горючее сливали. Народ-то разный бывает, тем более в таком месте.

За день нужно объехать 93 точки, приходится делать два-три круга. К трем часам дня обычно успеваем управиться.

Бывает, конечно, всякое. Машин во дворах видели сколько? Иногда час кружимся, ищем проезды. А потом к бакам подберешься, а до контейнера не достать. Какой-нибудь умник припаркует там тачку. Мы ногой колесо пнем и ждем, когда хозяин выскочит. Если сильно ругается предупреждаем: в следующий раз и эвакуатор вызвать можем, ищи тогда свою машину на штрафстоянке. Обычно помогает. Ну, если совсем не подобраться, зовем ГИБДД и ли едем дальше, а в этот двор потом возвращаемся.

Что только не выкидывают в мусор горожанеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

НА ДВОРНИКОВ НЕ НАДЕЕМСЯ

С 1 января по всей стране начали работать единые региональные мусорные операторы. В новостях говорили - будем платить по-новому и помаленьку на раздельный сбор мусора переходить. Но лично на мою работу реформа никак не повлияла. Региональный оператор может и соберет много денег, а осядут они в карманах пиджаков. Нам, мусорщикам как платили 25 тысяч рублей, так и будут. Такая работа мало кого привлекает, работают в основном гастарбайтеры. Я один русский в нашей бригаде.

В Москве, может, и будет какая-то конкуренция между такими как у нас компаниями. А в провинции все по-прежнему. Ну, появился один оператор, но нанял он опять же нашу фирму. Потому что только у нас есть нужные мощности. Еще, насколько я понял реформу, вокруг баков подбирать упавший мусор должны дворники, управляющая компания. Наше дело - контейнеры опрокидывать в мусоровоз и уезжать. А как на самом деле, вы в первых числах января видели. Такое свинство было вокруг контейнеров! Мы по привычке сами сейчас подбираем, на дворников не надеемся. Но таких как наша бригада, мало. Да и управляющие компании обязанностям не рады, дворники ворчат, их тоже понять можно.

Я вообще думаю, что все эти реформы к культуре людей не приучат. Кто был свиньями, тот ими и останется. Кто-то баки поджигает постоянно. Приезжаешь, а там пластик тлеет, дышать невозможно. А больше всего бесит, когда мимо бака мусор кидают. Я бы камеры повесил у каждой площадки и штрафовал нещадно таких нарушителей. Или на один день дворником ставил поработать.

Сейчас работа во многом оптимизированаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

РАЗДЕЛЯТЬ ПРИУЧАТ, НО НЕСКОРО

У меня сослуживец в Германии живет, рассказывал, что и как устроено. Они там отдельно выбрасывают продукты, бумагу, стекло, пластик. Потом все это перерабатывают. Таких свалок, как у нас нет. У нас в Самаре во время чемпионата мира по футболу тоже ставили цветные баки в двух или трех местах. Реально кто-то сортировал мусор, пластик увозили на завод, а остальное мы собирали и сваливали все равно в одну кучу. Сейчас вот контейнеры с пластиковыми бутылками не вывозим с начала января, потому что руководство так сказало. Вот и все разделение.

А знаете, что сейчас в контейнерах в основном? Упаковка. Пластика много, бумаги, картонки… Каждый кусочек хлеба сейчас в целлофан заворачивают, жестяных банок много. И люди ленивые стали. В советское время сортировали больше дома, что-то на переработку пускали, стеклянные банки собирали под закрутку солений. А сейчас чуть что - выбрасывают. Еды покупают больше, чем могут съесть. Еще говорят, бедно живем.

БОМЖИ - ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Люди чего только не выкидывают! И технику хорошую, и сервизы, и игрушки. Но бомжи, конечно, все растаскивают быстро. Мы их, кстати, не трогаем. Они обычно до нас в мусорках орудуют, а к нашему приезду даже сложат все аккуратно и помогут закинуть пакеты.

Как-то приезжаем в один из районов, а около контейнера стоит кукольный домик. Красивый такой, зачем выкинули? Мы забрали, конечно. На следующий день приезжаем туда же: а на помойке сидит заплаканная девчонка лет девяти, игрушечный домик ищет. Спрашивает у бомжей, не видели ли они игрушку, в мусорке роется. Оказывается, мама выкинула ее жилище для кукол в воспитательных целях. Мол,«нечего разбрасывать игрушки, большая уже». Жалко девчонку, а уже ничем помочь не можем.

Если привезли на полигон, считай, все пропало. Хотя туда люди приезжают разыскивать вещи — чаще всего украшения. Как-то мужик запыхавшийся приехал, обручальные кольца искал. С женой поругались и выбросили золотишко. А как помирились, уже поздно было. В этой куче мусора найти ничего невозможно. Это в своем баке, может, и отыщешь, если бездомные не утащили. Хотя этот мужик честно пошел копаться, полдня там провел, бедолага.

Самое необычное, что мы находили в мусорке — человека. После новогодних праздников. Начали контейнеры поднимать, видим, бак качается. И тут оттуда парень выскакивает. Оказывается, отмечали с друзьями Новый год, напились до полусмерти, и парень этот заснул. Друзья решили подшутить и засунули его в мусорку. Ладно, хоть проснулся вовремя. Пресса у меня тогда не было, но на полигон бы прокатился.

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