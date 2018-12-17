Перевозчики уже определены: что нужно знать о «мусорной реформе» в Самаре

С 1 января в Самаре начинает действовать единая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Осенью в регионе выбрали регионального оператора, который будет отвечать за ее реализацию. Им стала компания «ЭкоСтройРесурс».Так называемая «мусорная» реформа проходит по всей стране, в 2016 году названы нормативы, в министерстве ЖКХ опубликовали проект с тарифами для населения, он должен быть утвержден в ближайшее время. Перемены были неизбежны: многие полигоны области переполнены, их необходимо рекультивировать, в сфере обращения с отходами в регионе не было порядка и прозрачности, в частности перевозчики могли заключить договор на вывоз мусора, но не обратиться на полигон. В итоге, образовывались несанкционированные свалки, и невозможно было отследить, кто работает на рынке и с кем взаимодействует. Упорядочить процесс, сделать его максимально понятным и объективным, не допустить экологический кризис, с которым столкнулись многие российские регионы призвана новая система обращения с ТКО.

КП-Самара узнала у специалистов ЭкоСтройРесурс, что должны знать самарцы о реформе, на какие моменты стоит обратить внимание и

Что изменится для жителей Самары и области?

С 1 января каждый домовладелец получит квитанцию, в которой обращение с ТКО будет вынесено отдельной строкой. Раньше эта сумма включалась в состав тарифа на содержание и ремонт жилья и разнилась в зависимости от того, услугами какого перевозчика воспользовалась УК. С регоператором необходимо заключить договор, типовую форму можно найти на сайте регоператора. Еще один важный момент: теперь платить обязаны и жители частных домов.

Регоператор уже собрал информацию о незаконных свалках

УК второй раз плату не возьмет

В квитанции сумма на содержание и ремонт жилья должна стать меньше. Уведомить собственников жилья об этом обязаны УК, ТСЖ, ЖСК или любой другой потребительский кооператив. Если этого не произошло, собственники имеют право обратиться в свою УК с требованием предоставить расчеты и документы. Если ответ не получен, необходимо обращаться с жалобой в ГЖИ.

Также у регоператора можно будет получить перерасчет, если житель отсутствовал по месту прописки. Регоператору нужно предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в доме или квартире человек проживает в другом месте. Это может быть документ о регистрации по факту временного пребывания, справка из учебного заведения. Полный перечень таких документов – в постановлении Правительства РФ № 354.

В январе во всех крупных муниципалитетах региона откроются представительства единого регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, куда граждане смогут прийти лично.

На что пойдут деньги?

Тариф был утвержден Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Сейчас на сайте регионального ведомства опубликован проект приказа о тарифе, в котором уже учитывается и летняя индексация. Большую часть тарифа составляет транспортировка мусора (это около 65%) и захоронение и обезвреживание мусора (23%). С нового года в тариф на обращение с ТКО будет включен налог за негативное воздействие на окружающую среду. Данный налог платится в бюджет: 55% идет в муниципальный бюджет, 40% - субъект РФ и 5% в федеральный бюджет. Т.о. эти средства пойдут на развитие инфраструктуры (напр.строительство контейнерных площадок) или ликвидацию свалок образованных до 1 января 2019 г. Тариф рассчитывается и регулируется в соответствии с указаниями Федеральной антимонопольной службы.

Одна из задач мусорной реформы - увеличить объемы переработки мусора

Перевозчики уже найдены

Реформа стартует с 1 января 2019 года. Регоператор уже выбран, колл-центр работает и принимает до 150 звонков в час, перевозчики опеределены, договоры с ними готовы к подписанию.

- Куйбышевский район и половину Промышленного р-на будет обслуживать АО «СпецАвтоТранс», входящее в структуру ГК «ЭкоВоз»

- Промышленный район ПЖРП1 Промышленного района

- Красноглинский и Кировский районы – ООО “ЖКХ”

- Жигулевск и Комсомольский район города Тольятти – Компания “Шмель”

- На территории г.о.Самара также останется МУП “Жиллидер”

Территории Автозаводского и Центрального районов Тольятти, а также Ставропольского района будет обслуживать АО «СпецАвтоТранс». В Сызрани, Октябрьске, муниципальных районах: Сызранском и Шигонском транспортировкой отходов займется ао «Экопром».

В муниципальных районах в большей части сохранятся муниципальные перевозчики. У всех этих компаний уже есть ресурсы для организации своей работы, так что «мусорного коллапса» в январе не будет. Самая главная цель – начать вывозить мусор из таких удаленных уголков, где раньше вообще такая работа не производилась.

Откладывать перемены не стоит

Сейчас уже идет работа по заключению договоров с юридическими лицами. Готова информация о несанкционированных свалках региона – она вносится в единый реестр. Регоператор плотно сотрудничает с профильным министерством и властями всех уровней. Вопросы жителей со встреч с руководством ЭкоСтройРесурс передаются в профильные ведомства.

- Регоператор развернул большую работу по разъяснению положений и требований законодательства в области обращения с ТКО. Работа ведется положительно и активно. Но на мой взгляд систему информирования о реформе должна была начать власть месяцев за шесть до принятия терсхемы, до определения регоператора. Ни в коем случае нельзя откладывать реформу. Чем дольше мы оттягиваем, тем больше будет вопросов, тем больше будут расти тарифы и у жителей будет понимание, что раз сейчас отложили, отложат и еще раз. Это мы проходили уже по ГИСЖКХ. Нужно начинать работать, начнем – увидим проблемы, начнем исправлять их, - считает руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских.

За контейнерные площадки ответят муниципалитеты и УК

Устанавливать и обновлять контейнерные площадки должны муниципалитеты и управляющие компании. За их организацию и содержание не отвечает регоператор. На установку контейнерных площадок выделяли бюджетные средства: это была региональная программа на 86 миллионов рублей. Из всех территорий на нее подала заявку только одна. Так что если в населенном пункте нет площадок с контейнерами, обращаться следует к местным властям.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».

- Деятельность компании ООО «ЭкоСтройРесурс» открыта и прозрачна. Регоператор ведет заметную просветительскую работу среди населения и представителей СМИ. Осуществляется активное взаимодействие с органами власти, профильным министерством, проводится информирование жителей региона: организационные собрания с населением проходят на регулярной основе. Сайт компании полностью готов к приему заявок для заключения договоров.

На рынок вышел добросовестный и исполнительный игрок. И это не может не радовать. А уверенность в действиях и грамотно выбранной стратегии компании подкрепляется надежными партнерами: предприятиями АО «СпецАвтоТранс», входящее в структуру ГК «ЭкоВоз» и компанией «Рассвет», входящей в группу компаний “МАК-групп”. Эти структуры стабильно и безукоризненно обеспечивают львиную долю перевозок в Самарской области достаточно давно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Мусор" подорожает в 4 раза: новые тарифы на вывоз ТКО в Самаре собираются установить в 598 рублей за кубометр

В месяц с одного человека придется отдать 117 рублей, норматив потребления на городского жителя составляет 2,35 кубометра в год (подробности)

Все дело в мусоре: какие изменения ждут жителей Самары с нового года

Новые тарифы на вывоз ТКО утвердят уже в декабре, с января борьба с несанкционированными свалками станет жестче (подробности)