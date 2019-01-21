"У кого-то Новый год, у нас тренировки": тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выступят на чемпионате Европы 2019 в Минске

Уже на этой неделе, 25 и 26 января, все фанаты фигурного катания в Самарской области будут прикованы к телеэкранам, ведь их земляки будут бороться за звание чемпионов Европы. Бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата России тольяттинцы Софья Евдокимова и Егор Базин впервые в своей карьере будут защищать честь страны на европейском первенстве.

- Это очень приятные ощущения. Для нас это впервые, - поделился эмоциями с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" тренер фигуристов Олег Судаков. - И ведь мы попали туда не просто так вдруг. Мы долго к этому шли, это тяжелый труд. Поэтому, конечно, очень радостно.

Вместе с радостью спортсмены и их наставник ощущают большую ответственность, на них и на других участников сборной надеется вся страна. Поэтому отдыхать себе не позволили: с самого начала года только жесткие тренировки.

- У нас и праздников толком не было, мы начали тренироваться со 2-го января. Сначала по семь часов катались, сейчас немного сбавили - по пять часов, - рассказал Олег Судаков.

Времени - чуть меньше месяца, а над программой надо было поработать. По словам тренера, послушав жюри на чемпионате России, он решил внести в программу некоторые изменения. Корректировали, отрабатывали прежние фигуры и оттачивали мастерство.

Сейчас Софья Евдокимова и Егор Базин продолжают тренировки в Тольятти, но уже скоро присоединятся к сборной России по фигурному катанию в Минске, где пройдет чемпионат.

По словам Олега Судакова, они вылетают на соревнования в эту среду, 23 января. А уже 25 и 26 числа их можно будет увидеть на льду в Минске. Также за успехами наших фигуристов можно следить в прямой трансляции на сайте kp.ru.