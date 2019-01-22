В Самаре пятилетнюю девочку с «дьяволом внутри» избили молотком и сбросили с балкона, ее мама просит президента о помощи

Михаил Шустов и Оксана Балейко, проживающие в самарском поселке Мехзавод, последние 7 месяцев обеспокоены только одним — заботой о здоровье своей 5-летней дочки Нади. Летом прошлого года ее избила молотком и выкинула с балкона 3 этажа 69-летняя соседка Галина Кобзева. Дело о попытке убийства рассматривается в суде, но родители пострадавшей боятся, что процесс затягивается и даже написали петицию к президенту Владимиру Путину — с просьбой о помощи.

Оставили ребенка на пару часов, а потом пришла полиция

Шокирующий случай датирован 21 июня. Надя пошла гулять с дядей папы — Павлом (имя изменено), по дороге они заглянули к Кобзевой — хорошей знакомой родственников Михаила, подруге прабабушки девочки. Никто не ожидал, что случится беда.

— Дядя с бабушкой мужа знают ее много лет, раньше она жила напротив нас, а потом сдала квартиру другим людям и переехала в квартиру своей матери, — рассказывает журналисту «КП-Самара» мама пострадавшей. — Галина часто к нам приходила — приносила дочери сладости, всегда была приветливой.

По словам Оксаны, Галина хоть и любит выпить, но пьяной у них она никогда не появлялась. Правда, иногда просила Павла купить ей спиртное.

— В этот раз Кобзева просила оставить Надю у нее на ночь. Говорила, что поедут вместе на дачу за ягодами на следующий день, — вспоминает молодая мама. — Когда она мне позвонила, я отказала. Стала звонить мужу и с уговорами дяди и бабушки, в квартире которых мы временно проживаем и вынуждены со многим считаться, он согласился. Сказал, что оставит ребенка на пару часов, а ближе к ночи его заберет...

Трагедия произошла в этой квартире

Казалось бы, проблем не должно было возникнуть никаких. Вернувшись домой дядя Михаила связался со своей подругой и та подтвердила, что с ребенком все хорошо, девочка довольная и играет. А через пару часов в дверь постучались полицейские с плохими известиями.

Как сообщали в региональном СУ СК, где на злодейку возбудили уголовное дело, примерно в 9 вечера нетрезвая пенсионерка нанесла 5-летней Надежде множественные удары молотком по голове, а когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула ее через перила. Потерпевшая получила множественные травмы головы, сломала несколько костей.

Никто не реагировал на крики ребенка о помощи

Оксане те события вспоминать очень тяжело. На дочке, которую она несколько секунд видела в больнице только спустя два дня после преступления, практически не осталось живого места. Сама малышка опишет матери подробности позже. Обстоятельства действительно пугают:

— Кобзева накормила Надю и спросила, можно ли ее удушить. Она, конечно, не согласилась. Галина начала бить ребенка головой о пол, потом схватила молоток и долго избивала им, позже врачи нам сказали, что Галина и нож использовала, так как вся голова дочки была в колото-резанных ранах. После она пыталась выкинуть Надю из окна, но та сопротивлялась. Галина начала бить ее о подоконник головой и потом все-таки выбросила ее с балкона третьего этажа...

Что нашло на пожилую и доброжелательную женщину? Сама она все списывала на «белую горячку», после на суде защита озвучит версию, что обвиняемая смешала алкоголь с несовместимыми медикаментами и эффект от этого получился непредсказуемым.

Крики о помощи, доносившиеся тем страшным днем из квартиры Кобзевой, были слышны на всю округу, но никто ее не спас. Летящую лицом вниз Надежду пыталась поймать местная жительница, но ей не хватило пары метров. Именно она и вызвала скорую.

— Эта женщина рассказала, что после того, как девочка упала, Кобзева кричала: «Не трогайте ее! Она должна умереть! В ней сидит дьявол, черт!» или что-то в этом духе, — Оксане тяжело вспоминать те события.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Бабушка была сильно пьяна. Как замечают родители Нади, ее волновал лишь оставшийся недопитым алкоголь:

Галина во время преступления была пьяна, но следователи признали ее вменяемой

— Мы узнали, что пила она уже несколько дней. Дядя, когда пришел к ней, принес еще несколько бутылок. Выпил немного и ушел, оставив дочь с нетрезвой Кобзевой и спиртным.

Пожелания смерти от мужа подсудимой

Дело спустя несколько месяцев расследования передали в суд Красноглинского района Самары. Процесс постоянно затягивается. Подсудимая некоторое время провела в больнице, не всегда приходят свидетели, выступающие эксперты оказываются бесполезными...

— Никакого раскаяния Кобзева не испытывает. Во время заседаний она громко смеялась со своим адвокатом. Они обсуждали, что подсудимой не хватает телевизора, — возмущается Оксана. — Меня во время последнего заседания и вовсе выгнали. Извинений от Галины не поступало. Было письмо мужу — он считается потерпевшим — со словами раскаяния, но оно написано под копирку адвоката. Проходя мимо дочери в коридорах суда — Кобзева просто отворачивается.

Мама пострадавшей также уверяет, что им в весьма вызывающем тоне предлагали решить вопрос полюбовно.

— Они сказали: «Мы даем 300 тысяч, забираете и не имеете к ней никаких претензий. Большего все равно не отсудить, если бы девочка умерла, то тогда назначили бы миллион». Нам не нужны деньги, мы просто хотим, чтобы ее посадили. Но все будто совершенно не на нашей стороне! — считает Балейко. — Показания у дочки не берут. Ее записанное на диктофон признание тоже не хотят слушать. Заседания постоянно переносятся. Выступавший на прошлом слушании судмедэксперт, как вдруг оказалось, не проводил освидетельствование обвиняемой. Гражданский муж Кобзевой постоянно желает мне смерти. Такое чувство, что все вокруг издеваются!

Клопы и другие проблемы

Между тем Надя до сих пор испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ей больно ходить, у нее плоскостопие и сильные проблемы с психикой.

— А психологи говорят, что не будут заниматься девочкой, пока она не пройдет курс медикаментозного лечения, — сетует Оксана.

Проблем у родителей жертвы хватает и дома:

Сейчас Надя испытывает проблемы со здоровьем, но старается радоваться жизниФото: соцсети

— Бабушка с дядей, друзья Галины, постоянно выпивают и провоцируют скандалы, пытаются выгнать нас, матерятся в присутствии детей. Из-за этого у Нади постоянно панические атаки. А еще из квартиры Кобзевой напротив, которую она сдавала, к нам перебежал клоп. Пришлось выкинуть мягкую мебель и детские мягкие игрушки, проблема с клопами так и не была решена, ни извинений, ни компенсаций мы не получили.

Оксана Балейко — несколько лет назад приехавшая в Самару из Украины — все время посвящает дочери и ее младшей сестре. Супруг Михаил потерял работу, когда мотался с Надей по врачам, и теперь находится в поиске источника дохода. Пара нуждается в деньгах и в петиции к президенту среди прочего просит и о финансовой поддержке.

Разбирательства тем временем продолжаются. Ближайшее заседание назначено на 25 января. На нем показания должна дать сама Галина Кобзева.

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